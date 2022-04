No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Un relevamiento realizado por la Usina de Percepción Ciudadana en la semana del 1º al 5 de abril mostró que el gobierno ha sido relativamente efectivo en comunicar que ha tomado algunas medidas en relación al precio de los alimentos. La mayor parte de la población (68%) dijo conocer alguna de las medidas del gobierno y casi un tercio (32%) que desconoce todas las medidas. Entre quienes se enteraron de que el gobierno tomó acciones, 38% escuchó de una sola medida, 17% de dos medidas, y el restante 13% de tres o más.

Si bien las medidas son mayormente conocidas, solamente una pequeña parte de la población (19%) opinó que son totalmente suficientes (6%) o suficientes (13%). La mayoría (59%) consideró que son totalmente insuficientes (23%) o insuficientes (36%). El resto de los consultados no conocía las medidas y no tuvo una opinión sobre ellas –en cambio, algunos consultados que dijeron no conocer las medidas opinaron de todos modos sobre ellas–.

Rechazo a ajuste de combustibles

Por otra parte, los datos de la primera semana de abril arrojan un amplio rechazo de la población al nuevo esquema de ajustes mensuales del precio de los combustibles. 62% se manifestó en desacuerdo (18%) y muy en desacuerdo (44%) con la medida. En cambio, sólo 20% dijo estar de acuerdo y 7% muy de acuerdo con la decisión del gobierno de efectuar variaciones mensuales en el precio.

Pese a los argumentos del gobierno de que los ajustes responden al contexto externo y la suba del petróleo, dos tercios de la población (65%) consideraron que el gobierno podría hacer más para evitar la suba del precio de los combustibles. Un cuarto de la población (24%) señaló que el gobierno no puede hacer más, y el resto (11%) prefirió no opinar.