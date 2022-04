Con el voto del edil nacionalista Juan López, la Junta Departamental de Canelones aprobó el martes la solicitud de la intendencia para endeudarse por 44 millones de dólares, a pagar en un plazo de 20 años. El apoyo del edil causó malestar a la interna del Partido Nacional (PN), que por estas horas analiza su expulsión. En tanto, el sector Alianza Nacional, al que pertenece López, ya tomó cartas en el asunto y tras la votación de ayer le transmitió que no integrará más sus filas.

“No sé si va a pasar al Frente Amplio, pero va a quedar en una situación de independiente [como] mínimo”, sentenció Richard Charamelo, líder de Alianza Nacional en el departamento, en diálogo con el programa Nada que perder, de M24. Según relató, se pidió un plazo de 15 días para estudiar la iniciativa, pero eso finalmente no sucedió. “De ninguna forma hoy podemos pensar que tiene cabida dentro de la estructura que tenía el PN”, sentenció.

López fue electo edil por la Lista 400, que responde al diputado Amin Niffouri. “El acuerdo que se hizo fue que todas las listas que apoyaban a Niffouri íbamos con los números calcados en los primeros cuatro lugares”, explicó Charamelo a la diaria, quien sostuvo que el martes de noche le comunicó al edil su expulsión y en las próximas horas le enviarán una notificación oficial.

El actual director de Ancap y exdiputado dijo que no supo con antelación que López iba a votar a favor. “Me enteré ayer de mañana y lo primero que hice fue ir a la casa. Él me dijo que no me había dicho para dejarme afuera de esto”, relató. El edil nacionalista argumentó a Charamelo que iba a votar a favor de la solicitud de la intendencia porque con ese monto se realizarían obras importantes en el departamento.

“Yo les transmití a los diputados y ediles que me quisieron escuchar que en Canelones no podemos seguir esperando. Canelones necesita plata para obras que están pendientes”, dijo López en diálogo con El País.

Contó que lo “tildaron de traidor” y que le dijeron que le realizarían un juicio político. “Yo les dije que se dejaran de pavadas, que acá estoy con la gente”, retrucó y agregó: “Si tengo que perder mi carrera política la perderé. Estos muchachos han dejado mucho que desear, como compañeros primero y como legisladores después”.

Además, López contó cómo fue el proceso de negociación con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. “Le pedí el barrio Rossi, Camino Poquito, el barrio Obelisco y le pedí una obra importante en cada municipio blanco. Y el hombre me dijo que sí. Le digo: ‘Intendente, usted sabe que esto es un acto de buena fe. Yo voy a votar y usted tiene que cumplir’”, señaló a Telemundo.

También cuestionó que haya naufragado, por la negativa de la coalición, la aprobación de un fideicomiso de 80 millones de dólares el año pasado. “¿Ahora es la mitad de la plata y no se la vamos a dar, sabiendo que necesitamos plata en Canelones y que estuvieron a tres minutos de votarlo [el fideicomiso] ediles del PN? Viene una llamada de Torre Ejecutiva en el fideicomiso pasado y no se votó, pero se iba a votar”, apuntó.

Al mediodía, el intendente de Canelones realizará una conferencia de prensa para hablar sobre este tema.