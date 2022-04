No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El exintendente de Cerro Largo y actual senador por el Partido Nacional (PN) Sergio Botana aseguró este domingo que los dirigentes que no sean de Canelones no deberían juzgar lo acontecido en la votación del fideicomiso en la Junta Departamental canaria, porque “cada departamento es un mundo”.

Consultado por la diaria, Botana coincidió con el intendente blanco de Durazno, Carmelo Vidalín, y el exintendente de Tacuarembó Eber da Rosa, que cuestionaron las opiniones críticas surgidas a la interna del PN tras el episodio.

Botana aseguró que “juzgar lo departamental con mirada nacional no es algo adecuado”. “Por algo hay departamentos y juntas departamentales”, añadió. En este sentido, dijo que no opinaría sobre la negociación entre el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el edil del PN que dio el voto necesario para el endeudamiento, Juan López, porque “es una cosa del departamento de Canelones y de la que los que somos de afuera no tenemos por qué opinar”. “Yo creo en el respeto de las autonomías, en cualquier circunstancia”, sentenció.

Vidalín había declarado el viernes: “¿Vos pensás que lo que hizo Orsi yo no lo he hecho?”. Da Rosa, por su parte, dijo que hay “falta de conocimiento de las realidades departamentales en dirigentes blancos de Montevideo”.