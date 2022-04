El intendente de Durazno, el nacionalista Carmelo Vidalín, participó este viernes en el acto en conmemoración a Luis Alberto de Herrera y en esa oportunidad habló sobre la interna de ediles del Partido Nacional en Canelones. El edil nacionalista Juan López decidió esta semana votar junto con el Frente Amplio y en contra de su fuerza política un fideicomiso de 44 millones de dólares para la Intendencia de Canelones, lo que generó varias amenazas hacía él y determinó que esté pendiente su continuidad en el partido.

Vidalín, consultado por la prensa, minimizó la situación. “Con esto me puedo ligar algún tirón de oreja, pero creo que hemos hecho una gran hoguera de una pequeña cenicita que está en el piso”.

De hecho, admitió que a su entender el intendente canario, Yamandú Orsi, lo que hizo fue “tentar” al edil para que votara su proyecto, al asegurarle que parte de las obras iban a ser en los municipios que representa. “¿Vos pensás que lo que hizo Orsi yo no lo he hecho? ¿Hay algún intendente que no lo ha hecho? O a nivel del Poder Ejecutivo, ¿eso no se ha realizado?”, cuestionó. Aseguró que “después sí, está en la conciencia de cada uno de aquellos que van en contra de su partido, pero yo como intendente en varias ocasiones lo he hecho”.

Vidalín cuestionó la sanción que el Directorio nacionalista le aplicaría a López y afirmó que este tipo de situaciones “duras, difíciles, crueles” van a seguir pasando, por lo que “antes de actuar lo primero que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro y tratar de encontrar en nosotros un espejo de nuestra propia conciencia”.

“Lo que hizo mi amigo el intendente Yamandú Orsi, tentar a un edil o varios ediles, yo también lo he hecho, lo hacemos todos, los ediles también”, subrayó, y agregó que “la política implica diálogo, negociación; acá no estamos hablando de que alguien se vendió o se compró, acá hay determinadas cosas que podemos entender que son beneficiosas para uno o para otro”.

Por otra parte, el intendente fue consultado sobre la interna blanca en la bancada de Diputados, ya que sigue la puja para resolver quién será el coordinador y hasta el momento la solución encontrada fue crear don bancadas diferentes: una con Pedro Jisdonian, del sector Aire Fresco, a la cabeza y la otra con la coordinación de Álvaro Viviano, de Por la Patria.

Vidalín, que pertenece al sector Todos, dijo que le “llamaba la atención que no hubiera habido una nueva bancada”: “Mi partido es eso, la esencia de mi partido, que es un partido revolucionario, que lo heredó de Aparicio. En lugar de pelearnos para afuera nos peleamos para adentro, pero esto me parece más que nada una estrategia política: bienvenida sea la diferencia de bancadas para contraponer ideas”.