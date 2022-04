El edil Juan López, que fue expulsado del Partido Nacional por haber votado con el Frente Amplio un fideicomiso de 44 millones de dólares para la Intendencia de Canelones (IC), dijo que teme “aparecer boyando en el arroyo Las Piedras”, a raíz de los mensajes y llamadas insultantes que ha recibido en los últimos días.

Entrevistado por el programa Así nos va de radio Carve, el edil denunció que en redes sociales se publicó su número de teléfono y a partir de ese momento empezó a recibir mensajes y llamadas acusándolo de “rata”, “vendido”, “traidor”, “coimero” y “vendepatria”.

Lo que describió López es una técnica que se conoce como doxing o doxeo, que consiste en la divulgación en internet de información sensible de las personas, con el objetivo de intimidarlas, acosarlas o amenazarlas. El edil relató que el miércoles por la noche tuvo que apagar el celular para poder dormir, debido a los constantes mensajes que recibía.

Al ser consultado por el programa radial sobre los motivos de su voto a favor del fideicomiso, López señaló que en febrero había sido consultado por el secretario general de la IC, Francisco Legnani, pero le pidió que no lo volviera a contactar hasta pasado el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. Luego de la votación, Legnani volvió a llamarlo y en esa ocasión pidió una reunión con el intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi.

En la reunión planteó que estaba dispuesto a acompañar el proyecto en la Junta Departamental a cambio de que se incluyera al menos una obra importante para cada alcaldía del Partido Nacional, la consolidación del barrio Rossi de La Paz y una terminal de ómnibus en el barrio Obelisco de Las Piedras. Orsi accedió a los pedidos del curul.

Tras resolver su voto, se contactó con Richard Charamelo, su referente de Alianza Nacional en Canelones, quien se mostró molesto por la decisión. Posteriormente recibió una llamada del senador Carlos Camy, líder del sector. “Me dijo que no podía votar o me iban a hacer un juicio político y me iban a echar a la mierda”, afirmó.

“No recibí nada por el voto. Que me investiguen, que me juzguen, yo puedo asegurar qué fue lo que pedí. Consideré que estaba haciendo las cosas que me dictaba mi conciencia”, aseguró el edil de Canelones.

“No sabés las cosas que me han dicho por teléfono. No sé si mañana no amanezco boyando en el arroyo Las Piedras. [...] ¿A quién le pegué, a quién maté, a quién violé? Te juro que no es fácil estar en el momento que estoy pasando”, se lamentó posteriormente.

López fue consultado por Así nos va sobre si había hecho una evaluación de las implicancias que podía tener la aprobación del fideicomiso para el futuro electoral de Orsi, quien aparece como potencial candidato a la presidencia por el Frente Amplio de cara a las elecciones de 2024. El edil respondió que no y agregó: “Ni quiero pensar hacer una evaluación del futuro político de Orsi, porque si me lo pongo a pensar... ¿Cuál era la estrategia del PN? ¿Qué Canelones quedara en el suelo? ¿Que los funcionarios no cobraran su sueldo? [...] ¿La estrategia era matar a Canelones? No estoy de acuerdo”.

Al ser consultado sobre cómo será su futuro político, el edil López afirmó que no renunciará a su banca pero tampoco se pasará a filas del Frente Amplio. “No soy frenteamplista, no me pasé para el FA. No soy el voto 21 del FA, y por eso me quiero quedar. Porque si no sería muy fácil. Le levanto la mano, después me voy, no le tranco nada, no le exijo nada, no denuncio a la prensa si no me cumplió. Ni del FA ni de ningún partido, ni de Cabildo Abierto ni del Partido Colorado, que ya me llamaron, porque querían saber cómo fue la negociación”, afirmó.