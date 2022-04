En una extensa entrevista con la diaria, los intendentes de Canelones, Yamandú Orsi, y Montevideo, Carolina Cosse, presentaron un balance de resultado del referéndum sobre la ley de urgente consideración, analizaron las diferentes posiciones dentro del Frente Amplio con respecto al gobierno de Luis Lacalle Pou y se refirieron a sus propuestas para 2024, pero también respondieron sobre la posibilidad de conformar una fórmula juntos.

¿Cuál fue el mayor error de los 15 años de gobierno del FA?

Yamandú Orsi (YO): No renovar la agenda. Ese tema de cuando se te gastan las balas, esa imagen del cartucho. Yo sentí que no nos quedaban más balas.

Carolina Cosse (CC): Los gobiernos del FA hicieron muchísimo para la construcción del futuro; de hecho, en esta crisis de la pandemia nos estamos parando en construcciones legadas, y faltó reconocer que ese futuro estaba pasando en ese momento. No cambiamos la matriz productiva, por ejemplo. Ahí faltó arrojarse un poco más, arrojarse.

¿Cómo se definirían mutuamente?

YO: ¿Puedo decir cómo la defino cuando me preguntan? A Carolina la conozco de nombre de antes, pero de gestión de Antel. Y yo digo: “Una reunión con Carolina no dura más de 40 minutos: pa, pa, pa”. Se resuelve y vos quedás así como diciendo: “¿Y de qué vamos a hablar? No hay que hablar de más nada, ya resolvió. Te escucha y pa. Yo soy docente de Historia, entonces hablo y hablo, y le busco... Carolina [tiene] una capacidad de entender la situación y de encontrar la salida, que me viene muy bien, yo aprendo.

CC: Yamandú es un compañero recontra cálido, honesto, con el que siempre se puede charlar. Le tengo afecto. Una buena persona.

¿Qué consejo se darían mutuamente?

CC: Bueno, yo te di hace poco el consejo de que te cambiaras la camisa, ¿te acordás?

YO: Me lo dijo y nunca más usé hasta hoy una camisa celeste. Me miró y me dijo: “¿Qué hacés con esa camisa?”. Miré para atrás y no había más nadie con esa camisa. Lo disfrutó, sé que lo disfrutó. ‘Ta bravo eso, un consejo... Yo creo que el consejo que nos deberíamos dar, con ella pero también con otros actores de la fuerza política, es conversar mucho más, darnos el tiempo. Tenemos el Congreso de Intendentes, que es un área en la que hay que trabajar, y a veces me doy cuenta que nos falta... porque cuando nos juntamos, con Andrés [Lima] y contigo, logramos cosas muy buenas. Pero nos juntamos muy pocas veces, porque no tenemos esos tiempos. Capaz que hay que revisar eso.

CC: Capaz.

YO: Con Andrés y con Carolina capaz que nos falta más tiempo para pensar juntos. Pero es más mutuo que... es una autocrítica que me hago yo.

CC: Yo no le doy consejos a nadie, salvo en temas puntuales.

¿Aceptarían integrar una fórmula juntos?

YO: Lo primero que me nace es que una fuerza política como el FA te considere es de un honor... Y si todavía tú planteás que pudiéramos tener una responsabilidad de ese tipo, creo que sobran las palabras, sería una falta de todo decir “no, no”. Y si es con compañeros o con compañeras como Carolina... cualquier otra cosa que diga, sobra. Ahora, esto es parte de un proceso que falta. Pero lo primero que me nace es: ¿te imaginás diciéndole al FA, con lo que significa para nuestras vidas, que no, ante algo de tanta magnitud? Miro para atrás a los compañeros con los que uno militó y nos deberían matar si uno niega... No hay dos respuestas, no es aceptar, es... te abruma gratamente. Pero es una hipótesis.

CC: Yo lo quiero mucho a Yamandú. Creo que no es momento de hablar de fórmulas presidenciales ni de carrera presidencial. Creo que el país va a tener años muy duros; mi preocupación hoy es 2022 y creo que no nos tenemos que distraer, de verdad lo digo, con fórmulas o elucubraciones. Tenemos que dar todo en la cancha. Ya habrá tiempo, y el FA se tomará su tiempo. No es ahora. Pero para mí Yamandú es un gran compañero.

¿El FA subestimó a Lacalle Pou?

YO: Yo considero que se subestimó a la oposición. ¿Quién se imaginaba que se iba a poder hacer una alianza de todos contra el FA? Estaba la estrategia y no la vimos. ¿A él como dirigente político? En tanto articulador de eso, quizás sí. Pero a mí me pasó que no lo vimos. No ver quizás sea subestimar.

CC: Para mí lo que el FA tiene que pensar no es si subestimó o no subestimó, sino qué le pasó en su contacto con la base material. En vez de mirar la culpa para afuera, mirar qué pasó con lo que importa, que es nuestra base social. Algo pasó, y generalmente el error es nuestro.

¿Qué es lo que menos les gusta de Lacalle Pou?

CC: Que no es del Frente [se ríe].

YO: No reconocer la fortaleza que tiene la institución “partido político” en el caso del Frente. Eso fue lo que menos me gustó. Por las razones que sean, no importa, pero alguien que está en ese lugar debe poner en el sitio que corresponde a un partido como el FA. Me parece que un presidente no puede cometer ese error.

Si tuvieran que elegir un trío de nuevos dirigentes políticos del FA que no fueran ustedes, ¿a quiénes nombrarían?

CC: Yo podría nombrar a 300 compañeros: Fernando [Pereira], sin lugar a dudas, Liliam Kechichian, que es una compañera que siempre está...

YO: Mario [Bergara], el Pacha [Alejandro Sánchez], el Boca [Óscar Andrade]. Son de esos que menos mal que están. Cristina Lustemberg, Andrés Lima. Hay una suficiente cantidad de compañeros que son referentes que, obviamente, no estuvieron en el lugar que están los tres referentes históricos, y capaz que no aparece alguien con ese vuelo, no sé. Pero hoy podés decir que en la cancha hay compañeras y compañeros que vienen con experiencia de gestión muchos de ellos, con un análisis político y con construcción de fuerza política. Lo de Fernando Pereira es lo más reciente, es difícil nombrar tres.

¿Qué es lo peor de la política?

CC: Que haya pocas mujeres.

YO: El cortoplacismo.

CC: Estoy de acuerdo.

¿Con qué líderes de izquierda de la región se sienten más identificados?

YO: Lula y Pepe, en mi caso.

CC: Respeto mucho a Lula, a Dilma [Rousseff], a [Michele] Bachelet, a [Gabriel] Boric todavía no lo conozco pero sin duda es una gran esperanza.