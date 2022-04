Los fideicomisos propuestos por la Intendencia de Canelones, a cargo de Yamandú Orsi, del Frente Amplio (FA), han traído varios dolores de cabeza en la oposición departamental y en el oficialismo a nivel nacional. Meses atrás, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, pidió a los ediles canarios del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) que votaran en bloque por la negativa a un préstamo de 80 millones de dólares propuesto por Orsi. El martes el edil nacionalista Juan López –de Alianza Nacional– dio el voto que necesitaba el FA en la Junta Departamental de Canelones para que se aprobara un plan de endeudamiento por 44 millones de dólares, lo que desató una turbulencia dentro del PN.

En la tarde de este miércoles, el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, dijo en una conferencia de prensa que su partido había tomado la decisión de no acompañar la iniciativa planteada por Orsi, así como no lo hicieron con el fideicomiso anterior. Agregó que durante todo el lunes conversaron con los legisladores y ediles nacionalistas, y encontraron “un clima propicio” para plantearle a Orsi que el PN “estaba dispuesto a conversar una solución global, pensando en temas patrióticos, en los intereses de Canelones y en las necesidades de muchas obras”.

“Le pedimos 15 días para tomar posición con todo el partido, definiendo cuáles eran nuestras prioridades, para acompañarlas entre todos, porque en definitiva los problemas de Canelones no son de un intendente sino de toda una ciudadanía, la segunda en importancia de nuestro país. Lamentablemente, no pudimos contar con ese plazo que pedimos. Se prefirió el camino de acordar con un edil por separado. No creemos que sean las cosas que enaltecen a la política”, sostuvo Iturralde.

Ante esto, el presidente del directorio informó que desde este miércoles el edil que votó el fideicomiso “no pertenece más al PN”, ya que llegaron “a un entendimiento” sobre que, “más allá de que fue elegido” por el partido, proceda a “la renuncia a la banca”. Subrayó que “naturalmente, los hechos hacen que él se haya colocado fuera del partido”, así que no les parece “apropiado que continúe integrando” sus filas políticas.

“Somos un partido de hombres libres, pero somos un partido de hombres responsables que sabemos que la política requiere el entendimiento y el diálogo de colectividad a colectividad, y no diálogos personales. No sabemos cuáles son los fines, pero no son los mejores para todos nosotros”, señaló. En cuanto a la banca de López, Iturralde dijo que “políticamente” es del PN, por lo tanto, ya la reclamaron. Si bien el edil pertenece a Alianza Nacional, llegó al legislativo departamental por la lista 400, tras un acuerdo político entre varias agrupaciones.

Reacciones blancas: “política baja” y “un pobre diablo que vende su voto”

El diputado del PN por Canelones Alfonso Lereté (lista 400) subrayó a la diaria que en su momento, como partido, habían tomado la decisión –que luego fue de la coalición– de que el primer fideicomiso que se había presentado no lo iban a acompañar. Por lo tanto, nunca pensaron, dijo, que Orsi iba a enviar un segundo fideicomiso, porque el intendente “nunca dejó abierta esa puerta”.

“En ningún momento pensamos que este tema podría presentarse de manera exprés: un lunes, y el martes ya estaba aprobado. Evidentemente, hubo una conversación del intendente con una persona, que era lo que él necesitaba –un voto–, para poder concretar lo que quería. Nunca pensé que podía ser con este compañero, esa es la realidad. Por tanto, nos sorprendió”, señaló el legislador.

A su vez, Lereté opinó que el procedimiento de Orsi fue “totalmente fuera de lugar, rompió los códigos, no tiene ética política y fue por lo bajo”. Agregó que el intendente se debería haber dirigido “a todo el PN y a todo el Partido Colorado”, como se está haciendo ahora en Montevideo con la negociación de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para obras. Por el contrario, dijo el diputado, se “eligió una política baja, de ir a conquistar un voto, vaya a saber con qué criterio y con qué definiciones”.

Sobre esto último, dijo que como no estuvieron en las reuniones, no saben en el PN “cuáles fueron” los términos del acuerdo. “Al margen de la convicción que se pueda haber tenido por este tema, obviamente que el intendente puede haber tomado alguna otra definición que, lamentablemente, puede haber estado de la mano de algunas prebendas”, señaló Lereté.

El también diputado del PN por Canelones Sebastián Andújar (lista 33) señaló a la diaria que no le extrañó “para nada” la “acción política” que generó el intendente Orsi con la presentación del proyecto. Resaltó que fue edil y está acostumbrado, porque tanto el exintendente Marcos Carámbula como el mismo Orsi en el período anterior ya lo habían hecho, por lo tanto, “no hay nada” que los pueda “sorprender”. Subrayó que este proyecto no es igual al anterior que se había frenado en 2021 en cuanto al monto, pero el contenido “ya había sido presentado y estudiado la vez anterior”, por lo tanto, el debate sobre si fue “rápido o lento no hace al asunto”.

Sobre el accionar del edil López, Andújar dijo que “a veces es muy difícil conocer en realidad por qué la persona lo hace”. “Capaz que hay frustración porque su partido no lo respalda, o porque pudo haber golpeado la puerta del partido por algunos problemas e igual no fue escuchado. O capaz que tomó una determinación porque entendió que había que tomarla porque corresponde al asunto. Nosotros siempre decimos que somos un partido de hombres libres. Esto no significa que yo esté de acuerdo con el edil, sino que nosotros no votamos por disciplina partidaria. No lo hacemos ni en el Legislativo ni los [ámbitos] departamentales”, subrayó.

Por último, el senador blanco Sebastián da Silva dijo este miércoles en una rueda de prensa que la situación “pinta mucho lo que sería una presidencia de Orsi, comprando votos de canuto, en secreto, siendo muy vivo para hacer ese tipo de maniobras pero muy torpe para administrar el dinero de los contribuyentes”. En esa línea, continuó: “Cuando hay una compra de votos evidente como esta, hay un pobre diablo que vende su voto, pero está el poder que compra la voluntad de un edil de la oposición, y eso es lo que nos preocupa”.

Orsi dijo que la negociación empezó en agosto

Este miércoles el intendente Orsi explicó en una conferencia de prensa que se envió una solicitud que establecía un formato máximo de endeudamiento, en monto y en los años previstos –lo que efectivamente se terminó votando–, pero el FA tenía una segunda opción en caso de no lograr la mayoría requerida, que disponía una cifra “bastante menor”, cuyo plazo de amortización culminaba en esta administración.

Así fue que el jefe departamental recalcó que “esto es parte de una negociación” que viene “desde mucho tiempo atrás con otros ediles de la oposición” y que, tras la negativa de votar el fideicomiso de 80 millones de dólares, decidieron reducir la cifra a la mitad. Con el dinero previsto se harán obras de arquitectura y pavimentación, y se adquirirán vehículos municipales que se usarán para el traslado de personas con discapacidad.

Consultado sobre los dichos del senador Da Silva, Orsi señaló que “el accionar político obedece a ciertos móviles que cada uno tenga”. En ese sentido, manifestó que el edil López planteó que los municipios liderados por alcaldes blancos “fueran contemplados” y que se tomará en cuenta la localidad donde vive, el barrio Rossi, que “es cierto que está venido a menos”.

Por último, en declaraciones a Telemundo, el edil López dijo que se reunió con Orsi y le pidió obras además de para el barrio Rossi en “Camino Poquito, en el barrio Obelisco, una terminal de ómnibus para Las Piedras” en esa zona y “una obra importante en cada municipio blanco”. “Y el hombre me dijo que sí”, finalizó.