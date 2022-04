No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Han sido días movidos para Juan López, el edil del Partido Nacional (PN) que fue en contra de los ediles de su fuerza política y se sumó a los del Frente Amplio para votar un fideicomiso que permita a la Intendencia de Canelones contraer deuda de 44 millones de dólares para invertir en obras públicas. La decisión del edil provocó una importante reacción en su contra, que tuvo como punto central su renuncia al PN. En un primer momento le comentó al presidente del Directorio, Pablo Iturralde, que iba a dar un paso al costado, pero luego lo pensó mejor y decidió que el camino a seguir es ser escuchado por los directores en la próxima sesión.

“No pertenece más al Partido Nacional”, fue lo que dijo Iturralde el miércoles en una conferencia de prensa, porque así se lo había expresado López en una conversación por Whatsapp; sin embargo, según aclaró el jueves en diálogo con El País, tras hablar con sus allegados, no va a renunciar. “Voy a pedir que me reciba el Directorio cuando se reúna, después de la Semana de Turismo”, aclaró. Esto provoca que su alejamiento del partido se tenga que analizar mediante los mecanismos formales.

Algunos integrantes del Directorio señalaron que hubo cierto “apresuramiento” por separar al edil del partido y que no se le permitió un proceso con suficientes garantías. En ese sentido, este jueves hubo una reunión de los integrantes del directorio nacionalista por zoom, donde se planteó la situación y se decidieron los próximos pasos. Según contaron a El Observador varios participantes del encuentro, Iturralde se disculpó por no haber informado a todos de la situación previo a la conferencia del miércoles y aseguró que no se impuso una expulsión, sino que había sido lo acordado informalmente.

Finalmente, se resolvió continuar la discusión después de Semana de Turismo de forma presencial y se dejó abierta la posibilidad de que el tema sea tratado en la Comisión de Asuntos Políticos.

Según adelantó El País, López seguirá manteniendo su versión de que votó a favor de los vecinos a los que representa y descartó que haya habido “compra de votos”, como señaló el senador del PN Sebastián da Silva. De hecho, el legislador expresó su malestar con la aprobación de este fideicomiso y en diálogo con Doble click este viernes aseguró que hará un “seguimiento” de esos recursos.

“Me va a empezar a conocer”, dijo Da Silva en referencia al intendente de Canelones, Yamandú Orsi. “La molestia es con Orsi, por eso contratamos dos abogados administrativistas y un ingeniero civil para hacerle un seguimiento muy detenido del destino de esos 44 millones de dólares, que no quede en licuar presupuesto de la intendencia”.