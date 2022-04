El ministro de Defensa Nacional, Javier García, adelantó este jueves en una rueda de prensa que ante la decisión del Frente Amplio (FA) de retirarse de la mesa de diálogo para analizar el anteproyecto que reformula la ley orgánica militar, el Poder Ejecutivo enviará próximamente el proyecto al Parlamento.

“Nosotros teníamos otra voluntad, que en un tema tan importante como la ley orgánica de las Fuerzas Armadas se hiciera lo que no se había hecho en su momento: dialogar con todos los partidos políticos, ya que eso le amplía la base y le da más estabilidad en un tema tan importante; pero hablé con la senadora [Sandra] Lazo y pedían retirarse”, sostuvo García.

Desde el FA negaron haberse retirado de la negociación y precisaron que lo que se le pidió al jerarca fue discutir el “enfoque” del proyecto. En diálogo con la diaria, Lazo explicó que el articulado se presentó en junio del año pasado y, desde entonces, el FA le ha reclamado que entregue la fundamentación del proyecto, algo que recién sucedió en la última reunión del 8 de marzo de este año, en la que el ministro mostró algunos ejes de la exposición de motivos en unas diapositivas de Power Point.

“El problema lo tiene él, porque en definitiva el Poder Ejecutivo es el que tiene interés de darle prioridad a este proyecto”, afirmó Lazo. “¿Qué posibilidad de conversación podés tener si no apareció la fundamentación de esos cambios en casi un año? Entonces, me parece que lo mejor es que lo envíe al Parlamento. Luego nos sentaremos a ver cómo lo manejamos, porque, en definitiva, acá hay cambios que son sustanciales”, agregó.

El anteproyecto consta de 63 artículos, incluyendo aspectos que inicialmente fueron criticados por el FA, como una baja de los requisitos de formación para el ingreso a las Fuerzas Armadas, cambios en el sistema de ascensos y la eliminación del concurso como regla general para el ingreso, entre otros.

Según Lazo, no saben “a qué responden” todos estos cambios y “está bueno que la exposición de motivos lo diga, porque a nosotros nos generan dudas”. A su juicio, el Poder Ejecutivo “hace esto de decir que dialoga, pero en definitiva va a hacer lo que le parezca y está bien que lo haga, porque para eso el soberano le dio los votos”. No obstante, señaló que el FA no está dispuesto a pagar los costos políticos de estas modificaciones: “Que no nos pongan a nosotros de excusa cuando algunas cosas se compliquen. Que los [costos] los pague el gobierno, que está para gobernar”.

Por su parte, el senador Mario Bergara sostuvo que la oposición analizará el proyecto cuando se envíe al Parlamento y cuestionó el accionar del ministro, que un día se muestra “dialogador y al otro día absolutamente beligerante con el FA”.

En su opinión, García “parece actuar para la tribuna. Por un lado, el gobierno deja claro que es mano y que el ámbito para discutir es el Parlamento. Incluso, a veces lo hace de manera casi agresiva. Sin embargo, busca ‘abrazar’ a la oposición cuando ve que el tema le puede ocasionar dificultades”, escribió en su cuenta de Twitter.