La senadora del Frente Amplio Silvia Nane cuestionó la decisión del Ministerio de Defensa Nacional de abrir la Cárcel del Pueblo tupamara para visitas. En entrevista con la diaria, Nane planteó que la coalición está siendo parte de un intento de “restauración histórica” del discurso de la derecha sobre el pasado reciente y que con esta acción se pone en “pie de igualdad al terrorismo de Estado y la violencia civil”.

“Yo soy pacifista, militante de la no violencia, pero no se puede equiparar [el terrorismo de Estado] con la violencia civil”, dijo Nane. Para la senadora, el ministro de Defensa, Javier García, está “validando, con su accionar, que la violencia social es lo mismo que el terrorismo de Estado. Y eso no pasó en ningún otro momento histórico. Es parte de esa ‘restauración histórica’ que va quedando demostrado que no es solamente de CA: es un pensamiento transversal”.

El ministro de Defensa salió al cruce de Nane y manifestó en su cuenta de Twitter que su “acusación” es “agraviante” y “aún más grave que justifique las violaciones de derechos humanos si son ‘violencia civil’”. En esa línea, invitó a Nane, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, a que concurra a la Cárcel del Pueblo, “donde también se violaron brutalmente los derechos humanos”.

Sen @SilviaNaneFA su acusación en La Diaria es agraviante y aún más grave que justifique las violaciones de DDHH, si son “violencia civil”Torturar,matar,desaparecer es repudiable SIEMPRE. La “cárcel del pueblo”es una expresión del brutal terrorismo que asoló la democracia(1972) — Javier García (@JavierGarcia_Uy) April 12, 2022

