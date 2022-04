Ante las medidas que elevó el Frente Amplio (FA) a Presidencia de la República para paliar la carestía, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos consideró que son “demagógicas” y que algunas de ellas “son exactamente iguales” a las que su partido planteó en la minuta que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad para tratar en sesión.

En concreto, en el documento que el presidente del FA, Fernando Pereira, dejó en manos de la secretaria de Luis Lacalle Pou, se pide que se elimine el IVA a los productos de la canasta básica y al supergás. “Ambas eliminaciones deben realizarse por un período no menor a seis meses y de forma inmediata, dado el amplio consenso político que genera esta urgencia”, indica el documento difundido el lunes.

Para el FA, esa medida deberá tomarse “para compras realizadas con medios electrónicos de pago”, así “se asegura que la rebaja del impuesto llegue al consumidor y el comercio mantenga el margen de ganancia”. A su vez, piden la “eliminación transitoria del IVA al gasoil para las micro, pequeñas y medianas empresas” y la “reducción transitoria de tarifas sensibles para los sectores más empobrecidos de la población, por ejemplo, la tarifa eléctrica hasta cierto nivel de consumo (menos de 300 Kwh)”. Además, proponen “mantener el precio de los combustibles sin aumento al menos hasta fin de año”.

Esto último planteo, según Manini Ríos, es “una propuesta demagógica”. “Es claro que a todos los uruguayos nos encantaría que no suba más el combustible, pero hay variables que nosotros no dominamos y una gran incertidumbre internacional”, en especial por la guerra entre Rusia y Ucrania, expresó. En ese marco, indicó que no se sabe cómo evolucionará el precio del crudo Brent, por lo que no se puede “pedir alegremente que no suba más el combustible porque son variables que determinan el precio del combustible al consumidor”, se quejó. No obstante, sobre la propuesta para el supergás, dijo que se puede “estudiar y adoptar”.

Con respecto a la eliminación del IVA a productos de la canasta básica, el líder cabildante consideró que hay que tratar de “controlar” que “no se disparen los precios”. “Se habla de una inflación que hay a nivel nacional, pero esos productos a veces están por encima de la inflación nacional”, expuso en rueda de prensa, y sostuvo que es “importante” mantenerlos dentro de “determinados parámetros”. Por último, sobre la compensación a los pequeños y medianos comerciantes, el legislador afirmó que no “pueden acceder a esos acuerdos”, algo que sí pueden hacer los supermercados.

El jueves a la mañana, en la previa al Día Internacional del Trabajo, Manini Ríos será recibido por el PIT-CNT para evaluar las medidas que tomó el gobierno.