El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, comentó este miércoles que ya cuenta con el informe que todos los meses realiza la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que indica el precio al que se debería comercializar el combustible refinado en Uruguay, que sigue el valor internacional del petróleo. Según detalló, el último informe señala un aumento de tres pesos para la nafta y de diez pesos para el gasoil. El mes pasado se concretó una suba de tres pesos en las naftas y de cinco pesos en el gasoil.

“La decisión se va a tomar probablemente mañana o pasado; todavía no está el equipo económico ampliado para discutir esto, sí tenemos la información preliminar, y lo que indica lo de la Ursea es que va a haber una distancia todavía, en el mismo sentido de que el PPI [precio de paridad de importación] va a estar por arriba de los precios actuales. Si se ajustara a la información técnica deberían subir los combustibles, habría una distancia de tres pesos para la gasolina y unos diez pesos para el gasoil”, dijo en diálogo con Primera mañana.

Paganini recordó que a fin de mes se recibe la información de la Ursea, que fija una referencia de acuerdo al PPI, es decir, “a lo que costaría importar estos combustibles y ponerlos en la plaza”. Pero esa información es uno de los indicadores que toma el Poder Ejecutivo para fijar los precios, porque también se observa la situación financiera de Ancap. “Si uno toma decisiones de no acompañar los aumentos, las finanzas de Ancap sufren y hay que ver hasta dónde es viable”, subrayó.

Justamente, sobre la espalda financiera que tiene Ancap, el ministro de Industria aseguró que 2021 se cerró con buenas cifras debido a la compra de combustible que hizo UTE para venderle energía a Brasil. Sin embargo, 2022 arrancó con un aumento en el precio del petróleo que el gobierno decidió no acompañar en su totalidad, por lo que “Ancap tuvo que destinar recursos de su caja para ir subsidiando este nuevo aumento, y esto es lo que estamos analizando, a ver qué se puede hacer este mes”.

“Cuando uno decide estar por debajo del precio que debería cobrar está entendiendo que destina recursos a esa diferencia de costos; todos los meses hacemos esta evaluación. ¿Podemos no subir? Si los números dan, trataremos de no subir; si los números no dan, como los meses pasados, tuvimos que hacer un pequeño ajuste”, explicó Paganini.

El secretario de Estado enfatizó que la decisión de no aumentar tanto como marcaba el informe técnico va en la línea de “tratar de contener la inflación”, pero a su vez también está en la balanza que los costos de eso afectan “la caja de Ancap o la caja del Estado, que se financia con déficit, que también genera inflación”.