No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El 31 de agosto termina el mandato del actual directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en un año marcado por las fuertes críticas a su funcionamiento por parte del gobierno y de figuras del oficialismo, que incluso plantearon la idea de reformar la Ley 18.446, que creó la institución. En ese marco, a pocos meses del cambio de jerarcas en la INDDHH, el Partido Nacional (PN) resolvió conformar una comisión interna para analizar el contenido de esta reforma, que la vicepresidenta, Beatriz Argimón, ratificó en una reunión con el presidente de la INDDHH, Juan Faroppa, así como posibles nombres para la futura Comisión Directiva.

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo a la diaria que el tema se analizó en la última reunión de bancada del PN, en la que se resolvió crear una comisión interna, compuesta por diputados y senadores del partido, “para empezar a analizar nombres, evaluar, y eventualmente ver algunas modificaciones a la ley”. Explicó que a cada sector nacionalista se le encomendó elegir dos senadores y dos representantes con este fin, y señaló que llegó el momento de “replantear” la integración del directorio de la INDDHH, que “responde a una mayoría del FA en su momento”.

Si bien Gandini planteó que los nombres “tienen que venir de instituciones sociales” y que “el PN va a estimular que se presenten nuevos nombres”, dijo que no se “descarta” proponer sus propios nombres, como parlamentarios. “Para eso formamos la comisión, para estudiar bien la ley, las opciones que hay, y hacer un enfoque global, incluso para la eventualidad de modificar la ley”, señaló el senador de Por la Patria. En términos generales, sostuvo que su partido tiene “una visión general crítica, no de las personas, sino de la actuación de la institución, y eso es parte de lo que vamos a revisar en su conjunto, cuando la comisión empiece a trabajar”.

Por su parte, el senador blanco Sergio Botana consideró que “la INDDHH no ha servido realmente para nada” y “no defiende los derechos humanos”, sino que “ha sido un espacio para hacer política y acusaciones ligeras”. Por este motivo, coincidió en que “para que sea efectiva en la defensa de los derechos humanos hay que cambiar su perfil, cambiar la ley y generarle algunos instrumentos también”; por ejemplo, planteó que “es importante generarle algunas herramientas para que no hable sin saber”.

“Durante la [campaña por el referéndum de la] LUC los vimos absolutamente parcializados, sin responder a la defensa de los derechos humanos del ciudadano común, con un sesgo ideológico gravísimo de parte del presidente”, opinó Botana, y añadió que “los partidos pueden tener comisiones de propaganda, pero el Estado no”. Asimismo, dijo que a su entender antes de manejar nombres se debe tener “acuerdos sobre las reformas”.

¿Gómez hasta 2025?

En abril de este año culminaría formalmente el mandato de Jorge Díaz al frente de la Fiscalía –que desde su renuncia, en octubre de 2021, ocupa de manera interina Juan Gómez–, lo que habilita al sistema político a designar a otro fiscal de Corte. Sin embargo, según informó El Observador y confirmó la diaria, las negociaciones entre los partidos por este tema están paralizadas y todo indica que Gómez continuará al frente de la Fiscalía hasta 2025, cuando cumplirá 70 años y deberá retirarse.

El senador nacionalista Gustavo Penadés dijo a la diaria que por el momento no hay “ninguna negociación” y que “seguramente siga Gómez hasta el 2025”, mientras que el senador frenteamplista Charles Carrera ratificó que “no ha existido más diálogo” en ese sentido, lo cual cuestionó. “Este no es un gobierno que negocia, es un Ejecutivo que es de imponer”, planteó, y dijo que si bien no se conversó sobre el tema a nivel del FA, a título personal, opina “que lo mejor es que siga Gómez”.

En tanto, el senador Sebastián Sabini, también del Movimiento de Participación Popular, explicó que “quien llevaba adelante todas esas conversaciones era Lucía [Topolansky]”, que renunció a su banca el 1º de marzo, y señaló que todavía no se definió “quién va a tomar ese rol”. “Diría que es un tema que en algún momento se va a encarar en la bancada”, apuntó.