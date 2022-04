Queda exactamente una semana para que se acabe el plazo y la Junta Departamental de Montevideo (JDM) deba votar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 70 millones de dólares para financiar un proyecto de plan de limpieza y saneamiento. Como el pago del préstamo afectará a más de un período de gobierno, se necesitan mayorías especiales; estrictamente, el Frente Amplio (FA) precisa al menos tres votos de la oposición para aprobarlo. Las negociaciones han tenido idas y vueltas hace varios meses, por eso a mitad de febrero la JDM votó por unanimidad una prórroga de 70 días para seguir debatiendo el tema, pero esa extensión es la que llega a su fin el lunes 25 y por ahora no parece haber señales concretas de apoyo ni en el Partido Nacional (PN) ni en el Partido Colorado (PC).

En filas coloradas el principal interesado en que se apruebe el proyecto de la Intendencia de Montevideo (IM) es el titular de la cartera de Ambiente, Adrián Peña (coordinador general de Ciudadanos), ya que la iniciativa está alineada con los objetivos de ese ministerio. De hecho, el ministerio y la intendencia trabajaron en conjunto en parte del diseño del proyecto, también con el Ministerio de Economía y Finanzas, según explicaron a la diaria fuentes ministeriales.

El Ministerio de Ambiente tiene entre manos el Plan Nacional de Gestión de Residuos, una estrategia enfocada en el año 2032 en la que trabaja con todas las intendencias, y lo presentado por la IM está en línea con lo que “plantea y exige” ese ministerio. De todos modos, esa cartera no decide cómo se financia el proyecto –si es con un préstamo, con dinero propio, etcétera–, ya que es un tema de política interna de cada comuna, subrayaron desde el Ministerio de Ambiente.

Ciudadanos tiene dos ediles y, según señalaron fuentes coloradas, aún no es seguro que vayan a votar afirmativamente el préstamo y están esperando que terminen las negociaciones. De todos modos, aun si ambos ediles de Ciudadanos se inclinaran a apoyarlo, al FA le faltaría un voto más para aprobarlo. El PC tiene cuatro ediles. Leonel Aguirre, de Tercera Vía –el sector liderado por el diputado Gustavo Zubía–, señaló a la diaria que no quiere “confirmar nada” antes de que se vaya a votar, por lo tanto, no hará pública su postura. “No me da para andar ventilando lo que voy a votar, porque además todos tenemos claro lo que es el préstamo. Cuando se vote, votaré”, indicó, y subrayó que él es “independiente”, por lo tanto, Zubía no le dice lo que “tiene que hacer”, pero el diputado “coincide” con su postura.

Batllistas se inclina por la negativa

En tanto, el edil colorado Matías Barreto, el único del sector Batllistas, señaló a la diaria que hasta el momento “no hay una definición 100% de parte de ninguno de los cuatro” colorados, pero en su caso la tendencia es a no votarlo. “A mí lo que más me termina de cerrar para no votar es que básicamente no quiero que se pida un préstamo internacional para cumplir con un cometido esencial de la IM, que es limpiar la ciudad, y que se gaste un montón de dinero en cosas fungibles que van a durar cuatro o cinco años, porque se van a gastar 22 millones de dólares en compra de contenedores y camiones”, indicó, y agregó que su idea era que ese tipo de cosas se quitaran del proyecto y que se votaran el saneamiento y la infraestructura relacionada a la limpieza, pero “nada indica que eso sea lo que se va a modificar en estas negociaciones”.

Barreto agregó que el argumento de que el proyecto está alineado con los objetivos de la cartera de Ambiente para él no es suficiente. “Obviamente, es importante la opinión del ministro, pero no voy a votar con base en lo que el ministro pretenda”, aclaró. “Está probado que los contenedores duran un promedio de tres años y los camiones un promedio de cinco, por mal uso. Si se gasta tanta plata en eso, ¿vamos a estar cada cinco años pidiendo un préstamo internacional al BID para poder comprar camiones y contenedores y cumplir con un cometido esencial de la IM?”, insistió.

En tanto, el diputado Conrado Rodríguez, de Batllistas, dijo a la diaria que el tema no se discutió de forma orgánica en el sector, pero él se ha manifestado en contra de votar el préstamo desde la primera vez que se trató la iniciativa en el Comité Ejecutivo Nacional del PC. Sus argumentos para no apoyarlo van en línea con lo expresado por Barreto. Subrayó que es un préstamo internacional que se paga a 20 años, con un período de gracia de un lustro, por lo tanto, “se terminaría de pagar en 25 años”, y está vinculado “básicamente a recolección de basura”, pero “ese es uno de los cometidos esenciales de todo gobierno departamental” y lo tiene que llevar adelante “con su propio presupuesto, no con préstamos internacionales a 25 años”.

Rodríguez agregó que el asunto sería diferente si el préstamo fuera para modificaciones en infraestructura “que quedara para Montevideo para los próximos 100 años”. “Por ejemplo, si fuera estrictamente para saneamiento es una cosa; ahora, cuando el préstamo es mayoritariamente para recolección de basura, no estoy de acuerdo”, insistió, y subrayó que por más que la IM modificó algunos aspectos del proyecto, “está prácticamente igual”, porque lo que se hizo fue sumar financiamiento “por parte de la propia IM para agregar rubros al saneamiento”; entonces, preguntó Rodríguez, si la comuna tiene necesidad de comprar camiones y otras cosas, “¿por qué no lo hace con su propio presupuesto? Porque a cada rato van apareciendo más recursos de la IM”.

Por último, en cuanto al rol del Ministerio de Ambiente en este proyecto, Rodríguez dijo que “si hay una política nacional que tiene que acompañar la IM, que lo haga con su propio presupuesto”. “En todo caso, lo que tendría que hacer la IM es empezar a ajustar sus gastos de cargos políticos para utilizar esos recursos en la recolección de residuos. Pero no lo hace. Lo único que hace es seguir incrementando sus costos en contratación de personal”, finalizó.

PN: no habrá ediles “que se vayan a descolgar individualmente”

En tanto, el edil del PN Javier Barrios Bove señaló a la diaria que siguen esperando la respuesta del Ejecutivo de la IM a un planteo que le hizo la bancada nacionalista. La propuesta sigue el espíritu de lo que ha pedido la oposición desde que se empezó a discutir el proyecto: pretende una mayor inversión en saneamiento “para beneficiar a mayor cantidad de montevideanos”. “La respuesta tenía que estar antes de la Semana Santa, pero la IM pidió más plazo para seguir analizando el tema. Esperamos que hoy nos fijen fecha para tener la reunión en la que se nos dará la devolución a ese planteo”, indicó. Además, subrayó que la propuesta del PN es “estructurada, realista y muy estudiada”.

El edil destacó que, dados los tiempos, la IM tiene que dar una respuesta esta semana y, en caso de llegar a un acuerdo, quizá haya que solicitar una nueva prórroga; de lo contrario, si no hay consenso, “no tendría sentido solicitarla”. Así las cosas, el edil subrayó que “hoy quien tiene la llave para destrabar y asegurar que llegue más saneamiento es la IM”. “Si la IM dice que no, no habrá préstamo y muchos montevideanos que necesitan saneamiento quedarán sin él, más de los que ya van a quedar, porque hay que recordar que en este quinquenio había que sanear a 80.000 personas y la IM propuso 2.200. Nosotros multiplicamos esa cifra por diez”, indicó.

En cuanto a si la votación del fideicomiso en Canelones por el apoyo de un edil nacionalista marca de alguna manera lo que se haga en Montevideo, Barrios Bove subrayó que “son cosas distintas”, porque la bancada de ediles del PN en Montevideo viene trabajando “muy unida y muy sólidamente”, y no cree que “haya personas que se vayan a descolgar individualmente”. Por lo tanto, habrá una posición “única” de la bancada. “En el caso de que la IM no acceda a nuestro planteo y la bancada resuelva votar negativo, no va a haber uno que porque le hagan el saneamiento o una obra cerca de la casa vaya a votar que sí”, finalizó.