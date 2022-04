No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Esta tarde en la plaza Arismendi, la Red de Apoyo a Ollas y Merenderos Solidarios del Cerro se movilizó para decir “basta de hambre” y exigir respuestas al gobierno. Un relevamiento de la Coordinadora Popular y Solidaria concluyó esta semana que las ollas entregan 30.000 porciones más por semana que en 2021.

“El objetivo es denunciar ante la opinión pública y ante los vecinos del Cerro las necesidades que están pasando las ollas. No pedimos para las ollas, pedimos trabajo digno”, dijo a la diaria Lita Leite, de la olla El Tobogán del Cerro. Allí se preparaban, dos años atrás, 120 porciones, y hoy se sirven 380. Al tiempo que aumentan las necesidades, Uruguay Adelante, la organización que contrató el Ministerio de Desarrollo Social para tercerizar la asistencia a las ollas, “bajó los insumos que está dando”, sostuvo Leite. Agregó que no se les da carne y que sólo les dan “cinco o seis gallinas”, que no son suficientes para las necesidades que tienen. “La gente más vulnerable cada vez está más desamparada” y la mayor parte del trabajo lo sostienen “vecinos solidarios”, afirmó Leite, que reclamó que el gobierno se haga cargo de su responsabilidad.

La movilización fue convocada por una red conformada por 19 ollas y 20 merenderos de la zona.