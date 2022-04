El último relevamiento de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) da cuenta de un aumento en la cantidad de porciones de alimento que entregan semanalmente las ollas y merenderos de Montevideo que nuclea la organización, en comparación con el anterior recuento, que fue en noviembre del año pasado. Según los datos, a los que accedió la diaria, mientras que en noviembre se entregaban unas 150.000 porciones, al 4 de abril se entregaban unas 186.090 porciones de alimento por semana en 189 ollas y merenderos; 102.120 corresponden a ollas y las restantes 83.970, a merenderos.

Esteban Corrales, integrante de la Red de Ollas al Sur y de la CPS, dijo a la diaria que estos datos reflejan que la situación de las ollas “se ha ido complicando” en los últimos meses, y aclaró que si bien la CPS abarca a cerca de dos tercios de las ollas y merenderos que hay en la capital, hay otro porcentaje que no está contenido en el relevamiento. Explicó que en 2020 con el comienzo de la emergencia sanitaria “hubo un pico” en la demanda que “después se estabilizó”, mientras que en la actualidad el escenario “es preocupante”.

La CPS relevó los datos de 13 redes de ollas y merenderos que comprenden 125 ollas y merenderos, 40 ollas y 24 merenderos. Corrales se refirió puntualmente al porcentaje de porciones que entregan los merenderos –45,12%–, por el hecho de que la población objetivo son mayormente niños y niñas: “Hay un grupo enorme de niños y niñas que tiene que ir a tomar la merienda a un colectivo barrial que se la brinda. En cierta manera están desamparados”, analizó.

Se duplicó cantidad de niños y adolescentes que pernoctaron en refugios del Mides En 2021 se duplicó la cantidad de niños y adolescentes que pasaron alguna noche en refugios del Mides respecto de los años previos a la pandemia, según información oficial de ese ministerio que consignó El País. Se trata de 1.168 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 45% no tenía experiencia previa en refugios, y debieron pernoctar una o más noches en un refugio de la cartera. Según consigna el matutino, representan un tercio más que los que pasaron por esos centros estatales en 2020, y en lo que va de 2022 ya ingresaron 772. En 2020 habían pasado por los refugios del Mides 886 niños, niñas y adolescentes; en 2019, 746; en 2018, 566, y en 2017, 453. Del período 2014-2021, ese fue el número más bajo. En 2016 la cifra había sido de 474; en 2015, 718, y en 2014, 772. Tras hacerse públicos los datos, el senador frenteamplista Charles Carrera compartió en su cuenta de Twitter el relevamiento de personas en situación de calle en 2019 –último año del gobierno de Tabaré Vázquez–, en el cual se señalaba que, “al igual que en 2016, no se registran niños, niñas ni adolescentes pernoctando en calle”. En la publicación, Carrera comentó: “El censo realizado en el año 2019 reconocía que ningún niño/a pernoctaba en situación de calle. Es responsabilidad de un gobierno ausente de políticas públicas, con aumento de la pobreza e incremento de la situación de calle, entre otras consecuencias”.

Corrales consideró que “si 100.000 personas deben recurrir a una olla popular para alimentarse, estamos hablando de un modelo social que no está funcionando. Es un país que produce alimentos y tiene gente haciendo fila con un táper para poder comer”. “Debería llamarnos a todos a la reflexión que siga habiendo gente que sigue yendo a comer a una olla popular porque no puede comer en su casa. El fenómeno existe y no podemos barrerlo para abajo de la alfombra”, agregó y, consultado sobre el rol del Estado en el sustento de las organizaciones que promueven ollas y merenderos, criticó la intermediación de Uruguay Adelante entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y los colectivos. “Nos parece inadecuado tercerizar los fondos públicos en una organización privada que se maneja con criterios empresariales, que paga sueldos y que tiene juicios laborales pendientes”, sostuvo.

Por otro lado, Corrales se refirió al anuncio que hizo el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que la semana pasada dijo que se resolvió “continuar el apoyo a ollas populares y merenderos a través de Uruguay Adelante con 67,5 millones de pesos” y “reforzar” la asistencia a través del Instituto Nacional de Alimentación “con 295.364 kilos de víveres secos en todas los departamentos del interior del país”. Corrales opinó que la respuesta que está dando el Estado implica “reconocer que las ollas populares son necesarias” y promover “un asistencialismo basado en la búsqueda de referentes, que nos lleva a hablar de prácticas de clientelismo y manejo arbitrario de los recursos públicos”. “Nosotros, como organización que nuclea a la mayor parte de las ollas populares, no tenemos ningún tipo de poder de decisión sobre qué tipo de insumos, dónde, cuándo y a quién se le compran”, señaló.

“Hacer de las ollas algo permanente se llama asistencialismo. Si nosotros no reflexionamos, no pensamos, no tenemos un pensamiento político –no político partidario– en cuanto a la forma en que se organiza la sociedad, estamos corriendo el riesgo de hacer de algo precario algo permanente”, advirtió Corrales, y aseguró que “el gobierno se descansa” en las ollas y merenderos impulsados por organizaciones barriales y vecinos. “Estamos hablando de un Estado que se las peló, que se ha desentendido de este tema. Nosotros no somos una política pública ni queremos serlo”, sentenció.

El viernes, durante la inauguración de una casa comunitaria de cuidados en Paso Carrasco, Canelones, Lema se refirió a la decisión de continuar el apoyo económico a las ollas y merenderos. En rueda de prensa, señaló que su cartera se había “comprometido con la ministra de Economía y Finanzas a hacer un análisis en abril” sobre la asistencia a estas iniciativas, y a partir de él se resolvió “el apoyo por unos meses más”, aproximadamente cuatro, según aclaró luego. Dijo que se evaluó particularmente “la viabilidad” de su continuidad, porque “aparte de tener la intención, tiene que ser viable”. Asimismo, señaló que desde el Mides se seguirá “evaluando” el monto asignado de acuerdo a la variación de los precios “para dar una atención de acuerdo a las características que queremos dar”.