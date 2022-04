No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Cerrando una larga jornada con una linda charla de amigos”, escribió el senador del Partido Colorado (PC) Germán Coutinho al publicar este jueves en Twitter una foto junto al abogado y dirigente colorado Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry. Este último se alejó de la política en 2017 tras ser candidato presidencial y su nombre cobra fuerza en la interna colorada de cara a 2024, teniendo en cuenta que los candidatos de 2019, Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti, no repetirán.

Bordaberry, exministro de Industria, Energía y Minería (2002-2003) y de Turismo y Deporte (2002-2005) durante el gobierno de Jorge Batlle, además de exsenador, es una de las figuras más buscadas en estos meses por varios dirigentes colorados, que le piden que regrese a la política y se transforme en precandidato del partido.

En diálogo con la diaria, Coutinho dijo que la reunión con Bordaberry no fue para hablar de su precandidatura, aunque reconoció que el tema estuvo sobre la mesa y el exsenador sigue sin responder si aceptará o no el desafío. Coutinho aseguró que el motivo del encuentro fue la “amistad de siempre”, que “supera lo político”, misma razón por la que también estuvo Ojeda. Años atrás, ambos integraban el sector Vamos Uruguay, que lideraba Bordaberry, aunque actualmente Coutinho está en la Lista 15 y Ojeda en Ciudadanos. Este último buscó la vuelta de Talvi, retirado de la política en 2020 tras dejar el cargo de canciller, aunque no tuvo suerte.

De hecho, en julio de 2019, luego de las elecciones internas del PC que ganó Talvi, Bordaberry atinó a abrir una lista para lanzarse al Senado, pero finalmente declinó porque tanto el entonces candidato ganador como Sanguinetti le dijeron que “no era conveniente”.

Coutinho aseguró que actualmente hay “varios” dirigentes colorados que están “alentando” a Bordaberry para que vuelva a ser precandidato, pero reconoció que, por ahora, “la situación es la misma”, en el sentido de que la decisión no está tomada y piensa que falta “muchísimo” para que el exministro se defina. Similares habían sido las expresiones de dirigentes colorados en una nota publicada por el diario El País el domingo.

Asimismo, Coutinho dijo que por ahora el tema “no está en su agenda”, en referencia a Bordaberry, ya que atraviesa “un lindo momento en su vida”, abocado a su trabajo vinculado al fútbol profesional. También señaló que no ve “imposible” el retorno de Bordaberry a la política, aunque “seguramente” no será en 2022, y que “no hay quien no quiera” que “vuelva y sea candidato”; aseguró que eso lo conversaron “entre muchísimos dirigentes y todos coinciden”.

la diaria también consultó a otras fuentes coloradas, que indicaron que desean el regreso de Bordaberry aunque no vayan a apoyar su precandidatura. De hecho, Ciudadanos “aspira a ir con candidato propio, que no sea Pedro”, dijo una fuente, y se manejan algunos nombres para 2024. Desde el sector antes liderado por Talvi comentaron a la diaria que ven con buenos ojos el regreso de Bordaberry, pero entienden que el exministro capta a otro grupo de votantes y deben promocionar a alguien que “le haga frente” a esa candidatura.

la diaria consultó a Bordaberry, pero respondió que no quería hacer declaraciones.