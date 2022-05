En la previa a la interpelación del Frente Amplio (FA) a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que comenzará este jueves a las 10.00, el gobierno presentó una batería de medidas –algunas reclamadas por la oposición– destinadas a paliar la pérdida del poder adquisitivo, principalmente entre los usuarios de programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Con eso como antesala, el miércoles ya comenzó el debate entre representantes del gobierno, incluido el presidente Luis Lacalle Pou, y las figuras de la oposición, sobre el alcance de las medidas así como la realidad social y económica del país.

En una conferencia de prensa el martes, Arbeleche, el titular del Mides, Martín Lema, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunciaron entre otras novedades, que se ajustará el monto que reciben las personas que cobran asignaciones familiares, se congelará hasta setiembre el precio del supergás y se realizará un descuento de 50% en la recarga a los beneficiarios de programas del Mides, y además, se aplicará un IVA personalizado a través de la plataforma TuApp.

El presidente del FA, Fernando Pereira, convocó el miércoles a una rueda de prensa en la que dijo que los anuncios realizados por el gobierno demuestran que “era necesario tomar medidas” y que la “negativa” a estudiar lo propuesto por la fuerza de izquierda “puede ser para la tribuna”, pero “ya vemos que era una necesidad imperiosa”. Pereira señaló que “muchas” de las medidas propuestas por el FA para paliar la caída del poder adquisitivo “están contenidas en las propuestas del Poder Ejecutivo”, aunque “con una cuantía realmente poco importante y casi siempre tardías”. En este sentido, cuestionó que este tipo de iniciativas se apliquen “cuando llega el agua al río”.

“El fracaso del modelo es el problema”, dijo en referencia a las políticas. Argumentó que la “riqueza” de Uruguay “mejoró 4,5% porque ha tenido un huracán de cola en los commodities que vende al exterior” y que el gobierno superó la meta de bajar el déficit fiscal “en 350 millones” de dólares, mientras que “hay 66.000 pobres nuevos”. “¿Es posible ahorrar a costa de las necesidades de la gente? Yo creo que no”. “Están fracasando, lo que le prometieron a la gente no lo están cumpliendo. Van 44% del gobierno”, dijo, y agregó que en ese tiempo se fue “colocando excusas de por qué las cosas no funcionan”.

En contraposición se manifestó el presidente Luis Lacalle Pou, que participó el miércoles en actos de conmemoración de la Batalla de Las Piedras. “La oposición puede tener sus críticas, obviamente no las comparto”, dijo el mandatario, y pidió hablar “objetivamente”. En este sentido, apuntó: “Entiendo que algunos tienen que oponerse casi como un ejercicio diario, pero lo bueno es hablar con datos”, y mencionó cifras de mejora en el desempleo y la tasa de actividad.

“Espero que la situación económica de los uruguayos mejore, que consigan un puesto laboral, que puedan emprender, y eso hará que no necesiten tanto al Estado”, expresó. Luego, puntualizó: “Las transferencias económicas cuando una persona está pasando por un mal momento son necesarias. Lo ideal sería que esa persona logre la independencia y autonomía para no necesitarla, pero el Estado uruguayo históricamente tuvo herramientas para ayudar a la gente que lo necesita; la idea es, cuando una economía anda bien, cuando el país es próspero, que menos gente necesite esos apoyos”.

Los dichos de Lacalle Pou fueron en respuesta a lo que previamente había manifestado en Las Piedras el intendente canario, Yamandú Orsi. “No debe haber mejor inversión para un país que evitar que sus ciudadanos caigan en la pobreza o que decaiga abruptamente su nivel de vida. Podemos hablar mucho de indicadores y teoría económica, de datos y relatos, pero quizás se trata de introducir también, antes que nada, sensibilidad y realismo”, expresó.

Orsi también dijo que no intentaba “reclamar responsabilidades” porque “está claro que quien gana las elecciones gobierna, y entre las funciones de gobierno está el tomar decisiones sobre las políticas públicas”, pero “un sistema democrático sano se nutre también del diálogo”. “Siempre hay que tender puentes, un concepto que no debe ser subestimado o banalizado nunca, sobre todo cuando hablamos desde una sociedad democrática como la uruguaya. Ese mismo diálogo práctico es el que muchas veces, cuando es franco y abierto, facilita avanzar hacia las soluciones”, planteó Orsi, quien también se refirió a los problemas de seguridad.

A horas de la interpelación

Los anuncios y el cruce de declaraciones ocurrieron horas antes de que Arbeleche deba concurrir al Parlamento en el marco de una interpelación impulsada por el FA en la Cámara de Diputados, con la representante del Movimiento de Participación Popular (MPP) Bettiana Díaz como miembro interpelante por la oposición.

Consultada por la diaria, Díaz dijo que la interpelación “se enmarca dentro la situación económica y social en que está hoy Uruguay”. Dentro de eso englobó a “la situación del salario y del empleo, así como las medidas que se han implementado hasta ahora”, sumado a “cuáles son los diagnósticos que está haciendo el gobierno” sobre “pobreza y empleo”.

“Lo que está pasando es que el gobierno está viendo una foto a la que le faltan partes, está haciendo un diagnóstico errado y por eso también está diseñando e implementando soluciones insuficientes. Y no es una crítica del FA, la insuficiencia se ve claramente en que mientras el gobierno toma estas medidas sigue aumentando la pobreza en todas las franjas etarias. Con respecto a 2019 no hay recuperación en términos del indicador de pobreza como sí hubo para la economía. La economía se recuperó, ya estamos prácticamente a niveles prepandemia, pero no pasó lo mismo con la pobreza, ni el empleo ni el salario real”, cuestionó.

Consultada acerca de la incidencia de factores internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania en el aumento de los precios a nivel local, Díaz respondió que “lo que está en discusión son las medidas que toma el Estado uruguayo para amortiguar estos efectos, porque conflictos y presiones inflacionarias externas siempre hay”. En este sentido, opinó que el Estado debería funcionar “como malla de protección de estos vaivenes para la ciudadanía”.

A su vez, Díaz aseguró que “el recurso de interpelar a la ministra apuró la toma de decisiones” en el gobierno, en el entendido de que las críticas a la gestión económica y la importancia política que suelen tener este tipo de instancias parlamentarias influyeron para que se dieran los anuncios del martes. “Si esto generó celeridad, para nosotros también es parte del trabajo y de los objetivos que tenía la interpelación”, señaló la diputada.

“El gobierno va tirando medidas insuficientes”

Con respecto a las medidas anunciadas el martes por el gobierno, Díaz dijo que “van en el sentido correcto” y que “son medidas que se habían planteado tanto por parte del FA como del PIT-CNT”. Además, consideró que “es el reconocimiento de que la política de transferencias para atender rápidamente a las familias más pobres de Uruguay es la solución más efectiva”.

Mientras tanto, el senador Mario Bergara dijo que “finalmente aparecen algunas medidas que tienen el foco en los sectores realmente más vulnerables de la sociedad”, aunque consideró que “son medidas tardías e insuficientes, porque realmente son montos muy pequeños”, que en algunos casos no significarán “ninguna solución”. “Está bien la medida de congelar el precio del supergás, lamentablemente se hace después de que el supergás ha subido como 50%”, cuestionó.

“Da la impresión de que el gobierno va tirando medidas insuficientes, pequeñas en general, cuando no tiene más remedio, cuando está rodeado por una realidad, rodeado por los reclamos de la sociedad, por la percepción que la gente empieza a tener del gobierno, rodeado por el sistema político que le exige medidas”, expresó. Añadió que “en general lo hace de manera tardía, escasa, insuficiente”. En esa línea, complementó: “No son medidas que tengan una dimensión que realmente permitan avizorar una mejora sustancial en los sectores más necesitados”.

Defensa férrea

Dentro de la coalición de gobierno, con matices sobre las políticas a implementar, hay apoyo a la gestión económica. El diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar manifestó en diálogo con la diaria que “la interpelación es una herramienta legislativa, que hay derecho a utilizarla” y, además, consideró que este “es un buen momento” para que Arbeleche asista para “contar al Parlamento las cosas que viene realizando, que no son solamente los anuncios de las nuevas medidas”.

Andújar aseguró que “para nada” esta interpelación se ve como una instancia de riesgo en la arena política. “No es algo traumático, lo veo como una buena oportunidad”, apuntó. Además, dijo que “las buenas interpelaciones se hacen con nivel, con altura, con respeto”, y aseguró que imagina una instancia de ese tipo. “Conozco a la diputada interpelante, sé que se puede manejar de esa forma y sobre todo conozco a quien va a ser interpelada, sé con la seguridad y con el respeto que se maneja nuestra ministra”, expresó. En esa línea, añadió: “Puede llegar a ser una interpelación de esas que podemos recordar por lo duro, pero por la altura en la que se pudieron manejar los términos”.

Además, el diputado del PN señaló que “sin ninguna duda” su colectividad y las otras que conforman la coalición de gobierno van a apoyar la gestión de Arbeleche, porque “es un modelo filosófico desde el punto de vista político y económico al que la gente le dio el respaldo” en las elecciones.

En la misma línea se expresó el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani, quien resaltó que la interpelación “es un derecho legítimo que tiene la oposición” y que Arbeleche expondrá “los logros que se han alcanzado”, porque “es innegable” que se pudo “bajar el desempleo a términos anteriores a la pandemia” y que “ha bajado la pobreza también de 2020 a 2021”.

“Nosotros somos uno de los partidos de la coalición y hacemos nuestras propuestas, a veces algunas son contempladas y otras no”, pero “acompañamos la política que se está impulsando”, afirmó el diputado colorado.

Schipani también cuestionó las críticas esbozadas por Pereira e ironizó con que “descubrió la pólvora”. “Por supuesto que estamos ante un problema desde el 13 de marzo del año 2020, el mundo ha vivido una pandemia que ha tenido consecuencias económicas y sociales importantísimas, pero el gobierno ha respondido y, por si fuera poco, salimos de la emergencia sanitaria y nos enfrentamos a una situación de suba de precios mundial. Hay una situación internacional de la que no somos ajenos, pero el gobierno está tomando medidas como tomó hace un mes las de aumento de ingresos públicos, de las pasividades y la convocatoria a la negociación colectiva”, repasó.