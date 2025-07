La decisión del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC), el Partido Independiente (PI) e Identidad Soberana de no participar en el diálogo sobre protección y seguridad social convocado por el Poder Ejecutivo no sólo tuvo repercusiones políticas, sino que también la Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAS) –que formará parte de la Comisión Ejecutiva del diálogo– y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (Anong) emitieron sendos comunicados en los que expresan “gran sorpresa” y “preocupación” por la definición de las fuerzas políticas.

PIAS expresó que los partidos políticos “son instituciones esenciales para el funcionamiento democrático” y que por eso, además de la representación en el Poder Legislativo, también “deben siempre estar abiertos al intercambio con todos los actores sobre los grandes temas que afectan a la sociedad”, “máxime” cuando se trabaja sobre “aspectos fundamentales de presente y futuro, como los que involucran a nuestras infancias actualmente desprotegidas en forma articulada con la necesidad de promover miradas integrales e intergeneracionales de las políticas”.

En ese sentido, destacó que las fuerzas políticas que declinaron participar en el diálogo participaron durante campaña electoral en convocatorias de la plataforma. “En aquel momento sus referencias transmitieron en distintos eventos y documentos su compromiso con muchos de los temas que actualmente están siendo parte de la referida convocatoria”, señalaron.

PIAS afirmó además que “nunca es buena señal para una sociedad democrática la negativa al intercambio, mucho más si los temas que convocan son de vital importancia para el Uruguay de hoy, pensando en un mañana que trasciende ampliamente los períodos gubernamentales y los eventos electorales”.

“Apelamos y confiamos en la posibilidad de revisar esta definición por parte de colectividades políticas que han sido parte central de nuestra construcción democrática, en la medida que seguramente tienen muchos aportes a realizar en tan sustantiva convocatoria”, concluyeron.

Por su parte, Anong manifestó que considera al sistema de protección “como un bien público, que necesariamente debe incluir las voces de las diferentes partes interesadas y afectadas, en un proceso de amplia reflexión, intercambio y participación, que profundice la democracia y construya políticas públicas con amplio consenso y de largo aliento”.

De esa forma, apuntó que la política pública “no se construye únicamente desde el ámbito partidario”, sino que “su solidez, legitimidad y sostenibilidad se alcanzan mediante el diálogo plural, amplio e inclusivo, donde todos los sectores de responsabilidad y compromiso social deben tener voz y capacidad de diálogo: partidos políticos, sociedad civil, academia, técnicos/as, empresariado y ciudadanía en general”.

Al momento de comunicar la decisión, los partidos informaron que entienden que hay una subrepresentación de las fuerzas políticas en la Comisión Ejecutiva. De acuerdo con la hoja de ruta del Poder Ejecutivo, esta comisión estará integrada por tres representantes del Frente Amplio, uno del PN, uno del PC, uno del PI, uno de Cabildo Abierto y uno de IS, ocho delegados de las organizaciones sociales –entre ellas, el PIT-CNT y las cámaras empresariales– y seis integrantes del gobierno.

En un comunicado, el PC valoró la participación de las organizaciones sociales, pero sostuvo que esta “no puede darse a costa de debilitar o relativizar el rol de los partidos políticos que son, por mandato constitucional, quienes representan a la ciudadanía y expresan la pluralidad democrática del país”.

Anong calificó esta perspectiva de “desacertada” y “preocupante” e indicó que esta mirada “desconoce el valor sustantivo de la participación de la sociedad civil organizada en el aporte a la construcción de políticas públicas del Estado”. “Minimizar el rol de la sociedad civil es desconocer décadas de aporte concreto a la garantía de derechos, al diseño y evaluación de las políticas públicas, y al fortalecimiento democrático de nuestro país”, planteó.

En la misma línea que PIAS, instó a los actores políticos a reconsiderar su postura y así “no vaciar de contenido estos espacios de diálogo y continuar con el compromiso de construir de manera conjunta políticas públicas que trasciendan los períodos de gobierno”. “La protección no puede esperar. La democracia se fortalece con más diálogo y más participación”, aseveró.