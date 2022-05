El espacio Convocatoria Seregnista-Progresistas logró un primer desafío el año pasado tras las elecciones internas, y se posicionó como la tercera fuerza a la interna de la coalición de izquierda, detrás del Partido Comunista y del Movimiento de Participación Popular. Lo que empezó como una coordinación legislativa entre los sectores denominados “seregnistas” fue ganando peso y ahora varios dirigentes consideran que se está en una nueva etapa, que implica un “proceso de consolidación”. En ese marco, el espacio analizará este miércoles la conformación de un Secretariado, que tomará decisiones sobre diversos asuntos políticos del bloque.

Aunque todavía no hay definiciones formales, al momento se maneja que este espacio de conducción esté integrado por representantes de Asamblea Uruguay (AU), Fuerza Renovadora, Partido Demócrata Cristiano, Plataforma y Magnolia. Con este nuevo paso, “se va consolidando una estructura más allá de lo que era simplemente una coordinación”, dijo una fuente que integra el espacio.

El diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos explicó a la diaria que actualmente el bloque tiene una coordinación, en la que participan todos los grupos que integran la alianza -que incluye además a Claveles Rojos, Movimiento Humanista, Izquierda Cristiana, Frente Río Negro- , pero al ser tan grande “no es muy operativo”, por lo que se busca crear “algo más chico”, de forma de tomar resoluciones de “manera más ágil”.

En paralelo, en las últimas semanas hubo distintas discusiones sobre las candidaturas hacia 2024. En el 28° aniversario de AU, el exministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, líder del sector, llamó en un video a “evitar flancos” en el bloque: “Cuando estamos dando nuestros primeros pasos advertimos que es necesario evitar flancos por los que se cuela la división y objetivos personales o sectoriales, referidos a supuestos liderazgos que contradicen la afirmación de nuestras identidades, o a las candidaturas que no han sido discutidas. No permitamos que el proyecto fracase”.

Desde AU dijeron a la diaria que la posición que prima en el sector es que todavía no es el momento para “definir el tema de las candidaturas”, porque hay “desafíos muy importantes” por delante. Una fuente señaló que el mensaje fue una forma de dejar esta consigna tras “algún ruido” que se generó semanas atrás, en referencia a un comunicado de Plataforma, el sector de Álvaro García, donde se expresó que “no es tiempo de hablar de ninguna candidatura”, marcando distancia con el liderazgo de Mario Bergara.

El País informó este martes que los integrantes de AU, la diputada Claudia Hugo y el diputado Carlos Varela, se reunieron de manera reservada con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, uno de los posibles candidatos del FA.

Claudia Hugo y Carlos Varela en la cámara de diputados. (archivo, diciembre de 2020) Foto: Ernesto Ryan

En diálogo con la diaria, Varela aclaró que fue una reunión “habitual” y que la iniciativa fue de Orsi, que tiene “determinada idea, que en su momento dará a conocer, y no tiene nada que ver con las elecciones”, aunque no quiso adelantar información al respecto. Recalcó que “no hubo ningún tipo de discusión de temas electorales”. Según dijo, la reunión “fue reservada, ese término lo utilicé en la reunión”, para aclarar que no fue secreta y que “en su momento” informarán, “como corresponde, a la dirección nacional de AU”.

Desde Fuerza Renovadora entienden que lo “más sensato” y lo “mejor” para el FA es que “esta sensibilidad” seregnista se convierta en una “expresión potente” y que eso pueda incluir una precandidatura presidencial. Así lo entiende Olmos, quien dijo a la diaria que se comunicó con los dirigentes de AU y, según lo que le dijeron, “no se juntaron para explorar ningún acuerdo hacia 2024”. “Me parece que las conversaciones políticas hay que hacerlas, conversar con todo el mundo, y eso no significa que se esté elucubrando a las sombras un acuerdo político. Asamblea Uruguay está comprometido con el proyecto de Convocatoria, el mensaje de Danilo el otro día fue muy claro en ese sentido”, sentenció.