El canciller Francisco Bustillo concurrió este miércoles ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. La convocatoria, a pedido del Frente Amplio (FA), tenía como objetivo conocer los detalles sobre la designación del embajador uruguayo en Armenia, y recibir explicaciones sobre el proceder del ministerio en torno a las acciones del canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu, que en su visita al país hizo un gesto a los manifestantes armenios que identifica a los Lobos Grises, una organización paramilitar proturca.

En cuanto al primer punto de la comparecencia, el senador frenteamplista Daniel Caggiani dijo a la diaria que la oposición está conforme con el accionar de la cancillería, ya que días atrás el gobierno anunció que designará a Eduardo Rosenbrock como embajador uruguayo en Armenia. Según dijo Caggiani, el canciller sostuvo que próximamente enviarán la venia al Senado, lo que muestra un “reequilibrio, a partir de lo que planteó el FA”, respecto de votar con la “misma celeridad” la designación del embajador en Armenia y la de Hugo Cayrús como representante diplomático en Turquía.

Por otro lado, el canciller informó acerca de la reunión que mantuvo con el embajador de Turquía en Uruguay, Hüseyin Müftüoğlu, tras el gesto que realizó el canciller turco a los manifestantes de la colectividad armenia en Uruguay, y sostuvo que la citación del embajador fue una “muestra de reproche desde el punto de vista diplomático”. Según relató Bustillo en la comisión, el embajador turco manifestó que el “propio canciller se había visto enfrentado a hostigamientos de parte de la colectividad uruguaya de origen armenio y que, por tanto, terminó defendiéndose y haciendo un gesto”, que, según el canciller turco, “no tenía nada que ver con ese organismo paramilitar, sino que aparentemente tiene que ver con el orgullo del pueblo turco”, contó Caggiani.

La respuesta no convenció al FA, que planteó a la cancillería que se debería haber emitido un comunicado oficial en rechazo a lo sucedido. Asimismo, la oposición manifestó su preocupación por las declaraciones que realizó el canciller turco en su gira por América Latina, de alguna manera “redoblando la apuesta, en las que manifestó que el gobierno uruguayo había “asegurado” que manifestantes armenios tendrían prohibido movilizarse frente a la embajada. El senador explicó que Bustillo no se remitió a ese tema en particular, “lo que es verdad es que no sucedió”.

En una rueda de prensa, el canciller dijo que la convocatoria del embajador fue de “forma inmediata” tras el “exabrupto” del canciller a la salida de la embajada de Turquía, y con eso “dimos por terminado el episodio y ahora nos estamos abocando a avanzar tanto en la relación con Turquía como con Armenia”.

De todas formas, el canciller planteó que “más allá de las explicaciones en sí mismas y de si son de recibo o no, es algo que duele, y duele mucho, todo lo que le tocó vivir al pueblo armenio; ninguna explicación es suficiente cuando se trata de sentimientos que compartimos con la colectividad armenia”.

“Nos vamos con la satisfacción de que las explicaciones que se dieron fueron importantes. El gobierno uruguayo dio una importante muestra de reproche y rechazo a esta situación, aunque quizás podría haber existido una elevación del tono en términos de reproche, que nos parece que hubiera aclarado mayormente el punto”, apuntó Caggiani.

Comercio exterior

La oposición también consultó al canciller sobre las negociaciones que Uruguay y Turquía están llevando adelante para firmar un tratado de libre comercio. El 25 de febrero, Bustillo informó ante la Comisión de Asuntos Internacionales que el relacionamiento comercial se estaba colocando en la órbita regional porque Brasil había solicitado discutir ese tema a nivel del bloque, contó Caggiani. En esta oportunidad, el canciller “informó que en el marco de la presidencia pro témpore de Paraguay en el Mercosur se conformó un grupo negociador entre Turquía y el Mercosur”, pasando la negociación de la órbita bilateral a la regional, contó Caggiani.

En concreto, el jefe de gabinete, Fernando López Fabregat, informó que se habían “establecido unos términos de intercambio, pero antes de avanzar en esos términos, se estaba estudiando la convergencia de las dos economías. Le preguntamos si había un plazo, dijo que no había plazo”, contó Caggiani.

La cancillería también fue consultada sobre el viaje que el presidente Luis Lacalle Pou realizará a Londres, en respuesta a una invitación del primer ministro británico, Boris Johnson. Bustillo afirmó que “no va a estar en agenda en la reunión un posible tratado de libre comercio entre Uruguay e Inglaterra”.