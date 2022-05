No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El 11 de mayo es la fecha elegida para que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, comparezca ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Si bien estaba previsto que fuera recibida desde antes, su presencia se dará unos días después de que el Senado votara una minuta –a propuesta de Cabildo Abierto- para enviar al Poder Ejecutivo una lista de 19 productos a los que exonerar el IVA, como una forma de paliar situación económica y la pérdida de poder adquisitivo.

Según el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, existe “una preocupación que no es sólo del Frente Amplio (FA), sino que quedó expresada ayer en el Senado de la República”, por la inflación y “por condiciones que están impactando en los salarios y las pasividades”. En ese marco, se analizó en la bancada de Diputados de la oposición citar a Arbeleche a la cámara para ser interpelada, o un llamado a comisión general “para poder profundizar en estos temas” y saber “cuál es la opinión de la ministra”. De todas formas, tras reunirse con el resto de los representantes frenteamplistas, Olmos confirmó que se definió “esperar” a que la jerarca asista a la comisión y que luego, en función “de lo que escuchemos en esa oportunidad”, se tomará “una decisión de llamado a sala”.

Olmos sostuvo que “todo el Parlamento, todos los partidos políticos, están pidiendo que se tome una determinada medida, y si el equipo económico entiende que no debería ir por ese camino, obviamente está en una senda distinta a la que está la unanimidad del Senado de la República”, aunque en un posible llamado a sala no se referirán sólo a este tema, aclaró, y de comparecer Arbeleche ante el pleno de la Cámara de Representantes, el FA le consultará por “declaraciones que ha hecho la ministra y el manejo que ha hecho sobre las cifras de la pobreza y otros aspectos”. De todas formas, “en principio no tenemos definido que esto vaya a tener consecuencias políticas, estamos pensando en poder discutir estos temas con el gobierno”, aclaró.

“A mí me parece que está dentro del uso de las herramientas legislativas citar a ministros a comisiones o al plenario mismo de la cámara; si el FA entiende que es necesario que la ministra acuda a la comisión, está entre las posibilidades”, declaró a la diaria el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar.

Para el legislador, “está bien” que sea la comisión la primera “que trabaje sobre la temática y pueda consultar a la ministra”. A entender, Arbeleche “siempre ha tenido la mejor voluntad”, y recordó que “ha venido al Parlamento cuando se la ha convocado”. Según Andújar, cada vez que se la citó, la secretaria de Estado compareció “con tiempo, con mucha actitud de escuchar, de explicar, y de llevar adelante los debates en el tono que corresponden”.

“No veo a la ministra en una posición incómoda cada vez que tuvo que venir al Parlamento, siempre sucedió que vino a dar las respuestas que corresponden con la confianza y el respaldo que tiene su gestión”, añadió.

Andújar acotó, sin embargo, que “más allá de que el Senado votó una minuta” a la que definió como “una intención, un mensaje, con un contenido quizá que son aspiraciones, no significa que los ministros tengan que dar el visto bueno o tomarlas por válidas”.

“Quien tiene que tomar las decisiones es ella y la que conoce las posibilidades que tiene el gobierno nacional es la propia ministra”, sentenció. Andújar se mostró en desacuerdo con las apreciaciones hechas por Olmos y reiteró que el hecho de que haya sido unánime “no significa que el Parlamento le esté ordenando a la ministra lo que tiene que hacer, y tampoco significa que la ministra no escuche al Parlamento si no toma la decisión”. Asimismo, consideró que “hasta ahora todo el proceso” económico del gobierno, con Arbeleche a la cabeza, “ha sido brillante”.