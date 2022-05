El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, comentó que su fuerza política se prepara para el próximo debate parlamentario: el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, y al respecto adelantó que a su entender, “si va a haber gasto cero, Uruguay tendrá consecuencias letales”. “Si va a haber gasto cero en un momento en que tenemos pobreza infantil elevada, cuando faltan medicamentos en los hospitales, la educación requiere recursos, el Poder Ejecutivo se comprometió con los sindicatos públicos a generar un mecanismo que permitiría recuperar salarios, cuando las políticas sociales que el país requiere son mayores, vamos a vivir una circunstancia aún peor”, detalló.

En diálogo con Doble click este lunes, Pereira aseguró que se dará este debate en el Parlamento, pero también piensan trasladarlo al seno del pueblo, a la gente, donde se está palpitando que faltan cosas”. En este sentido, aseguró que el FA se prepara para iniciar este miércoles una gira por el interior, que comenzará en Tacuarembó y lo llevará a más de 70 localidades de todo el país, donde espera reunirse con diferentes actores sociales para comentar la perspectiva del FA, pero también para recoger insumos desde el territorio.

“Hacer una gira de este tipo, que va a llevar dos años, supone tener una planificación, un ordenamiento y un conjunto de objetivos, entre los que se encuentran construir el programa escuchando a la sociedad, mejorar la organización, escuchar aquellas quejas o críticas que la gente tiene sobre el FA, pero sobre todo qué esperan los uruguayos del FA, independientemente de que lo haya votado o no”, destacó. Sobre la modalidad de las reuniones, dijo que suponen ante todo estar “con el oído bien atento” y generar “un modelo para que la información que surja de cada reunión de alguna manera sirva de insumo para el resto”.

Seguridad social: el proyecto “lo están discutiendo entre ellos”

Otro de los temas que tiene en agenda el FA es la discusión de la reforma de la seguridad social, de la que por ahora no forman parte, según Pereira. “Los dirigentes de gobierno dan excusas de por qué no presentan el proyecto y piden que el FA opine sobre un proyecto que no tienen encima de la mesa”. Para el presidente del FA, si la prensa no lo ha divulgado y la oposición no lo está trabajando es porque los partidos de la coalición “lo están discutiendo entre ellos”.

Uno de los puntos que preocupa a Pereira es que el proyecto les llegue para analizar cuando no haya margen de maniobra para presentar observaciones: “Si hay reuniones y más reuniones de los partidos del gobierno para intentar llegar a un acuerdo que parece ser complejo, luego de que lleguen a ese acuerdo, cuando llamen al FA, la posibilidad de moverse del lugar en que sueldan es muy difícil, esa es la verdad”.

Pereira está de acuerdo en que el sistema actual es “muy difícil de sostener, no para el corto plazo, pero para el mediano plazo sí”. De todas formas, entiende que el FA ya avanzó en la transformación del sistema, a pesar de no tener el respaldo de la entonces oposición, y mencionó, por ejemplo, el cambio en la Caja Bancaria.

“Hay una diferencia: nosotros nos hicimos cargo. Independientemente de lo que votaran los partidos que hoy están en el gobierno, nos hicimos cargo y el que va a hacer la reforma de la seguridad social, que es el gobierno uruguayo, se tiene que hacer cargo, porque eso fue lo que nos dijeron”, subrayó.