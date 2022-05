Luego de inaugurar un centro educativo en Soriano, el presidente Luis Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que el “compromiso” que asumió con la población es hacer que el sistema previsional sea “más justo”, es decir, que aquellas jubilaciones más sumergidas “se vean beneficiadas con un aumento sensible” y que el ahorro personal “también juegue un rol importante”.

Señaló que después están las cajas que “son particulares” como la de Profesionales, Bancaria y Notarial, que “necesitan o han necesitado asistencia” y que “no parece muy lógico que todos los uruguayos aporten para sostener esas cajas”. “Como el sistema está débil a mediano plazo, lo que uno aspira es mandar un proyecto de ley, acordarlo con la coalición, y nos gustaría acordarlo con la oposición”, explicó, y recordó que los expresidentes José Mujica y Tabaré Vázquez, como también el exministro de Economía Danilo Astori, habían dicho que la reforma previsional era “urgente”. “Todos pasaron por el gobierno; si no lo hicieron, cada vez es más urgente. Esperemos ponernos de acuerdo”, apuntó Lacalle Pou.

Consultado sobre el “costo político” que asumiría si se aprueba la reforma de la seguridad social, en particular porque se podría aumentar la edad de jubilación, el mandatario respondió que “ajusta”: “A los únicos que no se les cambia el estatus para nada es a los jubilados, los únicos que no se ven movidos en su vida diaria, esos son los primeros que tienen que estar tranquilos; pero los más chicos, no. Hay que hacer un esfuerzo, y en ese sentido es que estamos trabajando para ser justos”.

Para Lacalle Pou no es lo mismo una persona que trabaja como oficinista que una persona que “cargó una bolsa de 25 kilos durante 30 años”. “También ahí hay que tratar de ser justo, no se trata de pagar costo político, se trata de que si asumiste un compromiso, cumplirlo”. Estas declaraciones se dan tras la reunión que mantuvo la semana pasada con legisladores de la coalición para discutir la reforma de la seguridad social, de la cual aún no se conoce el proyecto del Poder Ejecutivo.

El presidente indicó que no quiere ser “ortodoxo ni cerrado” con la eventual propuesta, pero “si todo el sistema político se puede poner de acuerdo tampoco te vas a aferrar a tu librito”. “Eso sí -agregó-, tenemos que hacer un sistema que sea sostenible, porque si sólo le ponemos algunas cosas y no otras, lo que estamos haciendo es agravar el sistema”.

En discusión

Lacalle Pou inauguró un nuevo edificio para una escuela de Soriano. Para el presidente, una escuela más en la comunidad “puede generar realmente la posibilidad de tener una educación para poder superarse”. “Es un día de alegría cuando vemos niños corriendo, saltando. La política más importante que puede llegar a tener un país es la formación y la educación de los chiquilines, sin perjuicio de dónde nazcan y dónde vivan”, consideró.

Consultado sobre cómo avanza el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas -que tiene plazo hasta el 30 de junio para presentar en el Parlamento-, el mandatario señaló que desde el punto de vista del gobierno se va a proceder a “escuchar” a los distintos organismos y a los partidos de la coalición. En esa línea, indicó que con base en la “recaudación y la posibilidad, y en mantener un equilibrio fiscal, que ha sido tan importante, vamos a acceder a temas que son necesarios”. “Ha habido una fuerte inversión en vivienda, el tema educativo también lo necesita y así varios sectores. Entramos en este proceso ahora en que el Ministerio de Economía y Finanzas va a escuchar, evaluar y luego veremos”. La idea del presidente es no “afectar” las arcas públicas y que no haya “desequilibrios fiscales”: “Hay que ver en lo que se puede hacer hincapié”.