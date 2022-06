Previo a la sesión de este martes en el Senado, el Frente Amplio (FA) informó al oficialismo que iba a tratar como asunto político la interrupción de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a la senadora de la oposición Amanda Della Ventura durante el llamado a sala del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Durante la comparecencia del ministro por el aumento de los homicidios en mayo, Argimón interrumpió a Della Ventura cuando esta se disponía a hablar sobre los femicidios. “Usted es una atrevida, disculpe que se lo diga. ¡No me falte el respeto y respete mi trayectoria! Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema”, le dijo Argimón.

Argimón levantó la sesión porque no había suficientes legisladores en sala. La jornada de plenario debía comenzar a las 9.30 y se postergó 15 minutos, pero no se llegó a los 16 senadores necesarios para dar quórum. “Siendo las 9.45 y no habiendo en sala la cantidad de legisladores, vamos a dar por levantada esta sesión porque la hora de inicio es a las 9.30”, dijo la vicepresidenta.

“Se ve que aprovecharon la oportunidad de que había unos pocos blancos, creo que un colorado, y la bancada del FA andaba ahí afuera, no sé dónde andaban”, dijo a la diaria el senador Enrique Rubio, que integra junto con Della Ventura la Vertiente Artiguista. La vicepresidenta levantó la sesión a los 15 minutos, algo que “formalmente” puede hacer, pero que el senador entiende que nunca se hace. “Aprovechó la oportunidad para tirar por fuera el tema. Igual lo vamos a plantear de nuevo en la próxima”, recalcó.

También manifestó su malestar con la bancada frenteamplista, porque cree que “se durmió”. “No hay que ser tan bobos; te hacen estas jugadas si no estás alerta”, cuestionó.

El senador iba a plantear que el comportamiento que tuvo la presidenta del Senado con Della Ventura “no corre más”. Rubio recordó que la vicepresidenta mandó a callar al senador del FA Óscar Andrade en la interpelación a Heber por Katoen Natie, aunque fue un hecho de “menor envergadura”. Sin embargo, “ahora con Della Ventura fue una cosa totalmente fuera de antecedentes, fuera de disculpas, de reglamento, de todo. Fue un destrato inadmisible”.

Si bien reconoce que plantear como asunto político el tema no genera mayores consecuencias, Rubio considera que es una forma de mostrar que su “prestigio baja”. En todos sus años como legislador, “jamás pasó una cosa de este tipo. No tiene antecedentes ni tampoco tiene disculpas”.

Según contó, Argimón se comprometió con la coordinadora de bancada del FA, Liliam Kechichian, a llamar a Della Ventura, “pero no sólo no lo hizo, sino que hizo lo contrario en declaraciones públicas”, criticó. El viernes pasado, la vicepresidenta dijo que se sintió violentada por Della Ventura, según consignó Subrayado. “Mi respuesta fue temperamental frente a lo que yo sentí que era un ataque personal, y después la senadora siguió porque yo lo que tengo que hacer, justamente, es hacer y encauzar las sesiones. Yo me sentí violentada en lo personal y en lo político”, apuntó.