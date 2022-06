La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, viajará a Ucrania y Rusia en la semana del 10 al 16 de julio. Será en el contexto de una misión oficial de un Grupo de Trabajo de la Unión Interparlamentaria sobre el conflicto que mantienen ambos países desde febrero de este año.

La idea es que el grupo visite primero Kiev, capital de Ucrania, y luego en Rusia lleguen a Moscú, según informó este jueves el semanario Búsqueda. El viaje también incluirá una escala en Polonia, país que ha recibido la mayor cantidad de desplazados por la guerra, donde se realizará un encuentro con el Parlamento polaco.

Sobre cruce con Della Ventura: “Fue un episodio más”

En una entrevista con el semanario, Argimón se refirió al cruce que mantuvo con la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura durante la comparecencia ante la cámara del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Según la vicepresidenta, “fue un episodio más de la vida parlamentaria”.

“Será que todo el mundo está acostumbrado a que yo no use la vehemencia”, continuó, y explicó que esto sucede “cuando siento que me faltan el respeto”, aunque aclaró que se trata “de un episodio” del que prefiere “no seguir hablando”, que se trató de “algo puntual”.

“Tuve un intercambio con una senadora, una puesta a punto. Y nada más. Ya está”, zanjó la vicepresidenta, y señaló que lo que le preocupa realmente es “conocer las cifras de femicidio”. “Yo fui una de las que hace mucho tiempo, con muchas parlamentarias, trabajamos el tema del concepto de femicidio”, recordó.