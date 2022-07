Leonel Briozzo fue uno de los referentes de la legalización del aborto en Uruguay. Es profesor grado 5 de la Cátedra de Ginecotología A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. En el segundo gobierno del Frente Amplio, fue subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Se desarrollaba como Encargado del Departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell hasta que este lunes la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) decidió cesarlo tras las conclusiones de una investigación administrativa.

Según consta en la resolución de ASSE, a la que accedió la diaria, el 20 de febrero de 2021 se recibió denuncia de un adjunto a la Dirección del Hospital de la Mujer sobre “supuestas irregularidades constatadas por dicho funcionario al realizar el contralor de la liquidación de la Variable Anestésico Quirúrgico (VAQ) en las cirugías realizadas en el Servicio de Maternidad del Pereira Rossell”. La VAQ es la variable económica que surge de tener en cuenta el valor del fondo de productividad que paga ASSE por año y la totalidad de los actos anestésicos, quirúrgicos y endoscópicos.

El 25 de marzo de 2021, la Gerencia General dispuso una investigación administrativa y, por otra parte, el Directorio de ASSE dispuso una auditoría el 8 de setiembre de 2021.

A partir de estos procedimientos, se consignó que “se constataron pagos que no correspondía realizar ya que no se ajustan a los acuerdos establecidos entre las SAQ [Sociedades Anestésico Quirúrgicas] y ASSE”; “se adjudicaron puntos VAQ en cirugías realizadas en horario y dependencia perteneciente a la Facultad de Medicina, como realizadas por el Servicio de Maternidad del Pereira Rossell”; “la falta de control y de corrección de las cirugías que no correspondían se repite desde 2017 a 2019 según surge del expediente y por cifras muy importantes”.

Plantean también que “el sistema marcó inconsistencias y a pesar de ello no se corrigieron”. En el área de maternidad, donde el VAQ era supervisado por Briozzo. “El 34% del total de cirugías denota una ausencia de control por parte del mismo”, afirman.

En este sentido, indican que “ha quedado probado” que Briozzo “incumplió su tarea” como supervisor de la VAQ del Servicio de Maternidad de ASSE, “al haberse detectado en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 un alto número de cirugías sin corregir”.

Por otra parte, indicaron que “existen al menos 50 fichas operatorias que cuentan con la versión 1 que es la correcta y no cobra VAQ (Versión original), ya que corresponde a intervenciones por Facultad [de Medicina]. Sin embargo, existe una versión 2, resultancia de la modificación introducida por el Dr. Briozzo, que determina que la intervención se considere realizada por el servicio de Maternidad, generando puntos VAQ (que se trasuntan en dinero) para cirujanos, circunstancia que no corresponde y además generando comisiones para el Dr. Briozzo”.

Por estas razones, “visto el informe de la Dirección del Hospital de la Mujer con relación a presuntas irregularidades en la liquidación de la VAQ”, ASSE resolvió cesar a Briozzo como Encargado del Departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell. A su vez, se dispuso que Briozzo pase a desempeñarse como médico en este hospital y se encomienda a la dirección del Pereira Rossell que le asigne nuevas funciones y le comunique a la Comisión de Apoyo para que adecue su contratación.

Al difundirse la noticia, Briozzo agradeció en su cuenta de Twitter “todas las muestras de solidaridad”, que recibió ante una resolución que catalogó como “viciada de forma y cuyo real contenido aun no conozco”. “Como cada día seguiremos apoyando humildemente al mejor desempaño de nuestra maternidad desde el lugar que nos toque jugar PROVIDA+PRODERECHO”, escribió.