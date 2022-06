Luego de varios meses de ausencia, este jueves a las 12.30 habrá una nueva reunión de la mesa de coordinación de la coalición, en la Torre Ejecutiva, una instancia liderada por el presidente Luis Lacalle Pou y que convoca a diputados y senadores de los partidos que integran el oficialismo. La meta más próxima es el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento dentro de dos semanas. Sin embargo, para integrantes de la coalición hay otros temas dignos de ser tratados, incluso con más urgencia que la Rendición de Cuentas.

Es el caso del cambio de ministros en la Corte Electoral, tema que casi desde que asumió el gobierno tiene a Cabildo Abierto (CA) insistiendo para que se elija a su representante para ingresar al organismo, la abogada Sandra Chá. El diputado de CA Álvaro Perrone, que asistirá a la reunión de coordinación, dijo a la diaria que pretenden que ya este jueves se fije la sesión de la Asamblea General para votar el cambio de los cuatro ministros “que corresponden” en la Corte Electoral, es decir, los cargos políticos.

Con respecto a este tema hay una puja interna en la coalición, ya que el Partido Colorado (PC) perdería un miembro y pide ocupar la suplencia del presidente de la Corte Electoral, que hoy es del Frente Amplio. Pero, según Perrone, el PC “está pidiendo cosas para que la negociación no salga”, porque no surge de ningún lado que le correspondería la suplencia del presidente.

El cabildante subrayó que los colorados actualmente tienen un miembro “que no les corresponde”, ya que en función de los resultados electorales le corresponde a CA. “La realidad es que el tema lo tiene que agarrar [Julio María] Sanguinetti: sentar a los referentes del partido que lidera, decirles que primero está la coalición y que a CA le corresponde un ministro”, señaló Perrone. Agregó que en la reunión del jueves también pretende que los representantes del Partido de la Gente y del Partido Independiente, socios minoritarios de la coalición, se expresen sobre el tema.

Perrone subrayó que aspiran a que el cambio en la Corte Electoral se haga “antes de la Rendición de Cuentas”, es decir, en menos de dos semanas, y sostuvo que la falta de tiempo “no es problema”, porque se puede citar a la Asamblea General “un domingo a las diez de la mañana”. “Si no se hace antes de la Rendición de Cuentas, esto va a generar un malestar enorme para el tratamiento del proyecto. Y si no se hace antes, ya vamos para el año que viene, y arranca el año electoral, esto y lo otro, y no se va a hacer”, señaló.

Luego, agregó: “De CA han dicho cualquier cosa, hasta ‘nostálgicos de la dictadura'”, pero al único partido que no se le está respetando los resultados de la última elección es a Cabildo. Entonces, los ‘nostálgicos de la dictadura’ somos nosotros, pero no nos respetan el lugar en la Corte Electoral”, ironizó el diputado. A su juicio, “el primero que tiene que tomar las riendas del asunto” es el presidente Lacalle Pou, “y el segundo es Sanguinetti”.

“No se puede condicionar leyes”

El diputado del PC Conrado Rodríguez –de Batllistas, el sector liderado por Sanguinetti– subrayó en diálogo con la diaria que la Constitución “no dice” que la integración de la Corte Electoral “tiene que cambiar cada cinco años”, sino que la modificación se da una vez que se llegue a los dos tercios de los votos –así lo indica el artículo 324 de la carta magna–. De hecho, Rodríguez recordó que hubo una integración del organismo que se mantuvo desde 1996 hasta 2010.

“Nosotros estamos abiertos a que se renueven los miembros, pero en la configuración se tiene que tener en cuenta la mayoría de la coalición obtenida en octubre de 2019. Con la fórmula propuesta por CA eso no estaría asegurado, porque aceptan que el FA se quede con la primera suplencia del presidente de la Corte. Eso implica que por momentos el FA quede con mayoría. Eso no lo aceptamos, porque, justamente, si se quiere hacer respetar el resultado electoral, esa no es la manera”, indicó Rodríguez.

A su vez, sobre los dichos de Perrone, el colorado dijo que “no se puede condicionar leyes tan importantes para cualquier gobierno” –en referencia a la Rendición de Cuentas– a cambio “de que se le otorgue un cargo en la Corte Electoral”. “No entra en la cabeza de nadie que se pueda condicionar de esa manera. Esas amenazas veladas no hacen a la tradición de la política uruguaya”, sentenció.

“Reforma más profunda” de la negociación colectiva

Otro tema que piensa tratar Perrone en la reunión de este jueves es el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica aspectos de la negociación colectiva, presentado en mayo. El diputado señaló que esa iniciativa “levanta unas observaciones” de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, “retoca lo que ya estaba”, pero CA considera que “hay que ir a una reforma más profunda” para que sea un “sistema de negociación diferencial”.

La idea sería ubicar a las empresas más grandes en una categoría, y a las pequeñas y medianas (pymes) en otra, para que estas últimas “negocien otro tipo de laudo y otras condiciones de trabajo”, con el objetivo de “alivianarles la mochila”. “Los grandes pueden pautar mejores condiciones, ya sea salariales o de cualquier índole, porque tienen beneficios fiscales”, finalizó Perrone.

Luego de la reunión del jueves, el presidente tendrá un encuentro con senadores y diputados del Partido Nacional, el lunes en la residencia Suárez y Reyes, según pudo saber la diaria por fuentes nacionalistas. El tema será justamente la Rendición de Cuentas.