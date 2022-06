La senadora del Frente Amplio (FA) Amanda Della Ventura opinó este martes sobre la situación de su colega del Partido Nacional Juan Sartori, quien es investigado por la Junta de Transparencia y Ética pública (Jutep), que entendió que está en falta por no presentar en la declaración jurada información sobre el patrimonio de su esposa, Ekaterina Rybolóvleva, hija del magnate ruso Dmitry Rybolóviev. Según la legisladora, el pronunciamiento de la Jutep “debería provocar en todos nosotros un llamado grande de atención y actuar en consecuencia”.

“Acá se está faltando a regularizaciones y reglamentos que nos rigen a todos, y justamente en un gobierno que se dice de transparencia”, apuntó la senadora en Desayunos informales, y agregó que los argumentos esgrimidos por Sartori, como el hecho de que su esposa no le proporciona la información o que tiene separación de bienes, fueron “desmontados” por la Jutep: “De acuerdo a nuestra legislación, deben presentarse y en ese sentido no hay otra posibilidad que presentar esa documentación; eso está comunicado al Senado de la República y, sin embargo, a la fecha no ha habido, que sepamos, ninguna reacción, ninguna determinación de parte de la presidenta del Senado”.

Ante la falta, una de las sanciones sería la retención de 50% del sueldo. “Estamos hablando de que no es una sanción demasiado onerosa, pero es cumplir con lo que dice la legislación, por eso llama la atención el silencio del Partido Nacional, porque hablamos de un senador de su partido y no se manifiesta ante una falta grave” que señala la Jutep, comentó.

Della Ventura aseguró que el FA está a la espera de una decisión por parte del Partido Nacional y no han discutido qué acciones pueden llevar adelante en caso de que no se avance por los carriles institucionales. Como oposición, uno de los caminos a tomar podría ser elevar un pedido de informes, pero según aclaró, no se ha discutido.

Para la senadora, insistir en que Sartori dé una respuesta ante esta situación no es profundizar “la grieta política” entre FA y el gobierno. Sin embargo, opinó que “hay como un odio hacia el Frente Amplio de parte del oficialismo o del Partido Nacional; eso nosotros no lo sentimos nunca estando el gobierno”.

Della Ventura considera que pronunciarse pidiendo que se cumpla el reglamento “es un cuestionamiento; cuestionamos muchas cosas del accionar de este gobierno y no creo que eso contribuya a generar grieta. Creo que debemos apostar a construir y no generar grieta. El debate o las opiniones diferentes o concretamente el decir estas cosas creo que a lo que abonan más es a profundizar en la democracia; no me gusta sentirme responsable de generar grieta”, estableció la senadora, y apuntó: “El tema del odio es de percepción; yo lo siento así, que se nos ningunea en mucha cosa”.