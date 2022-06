El gobierno se apresta a incluir un artículo en la Rendición de Cuentas que derogue la Ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales (LSCA), vigente desde 2014. La intención del gobierno de avanzar en su plena derogación había sido manifestada semanas atrás por el director de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, quien dijo a la diaria que se estaba trabajando en “tres o cuatro artículos” para dejar sin efecto la ley actual y que, si se llegaba a los acuerdos, el objetivo era promulgar una nueva norma de servicios audiovisuales.

El objetivo del gobierno es que en paralelo se discuta la nueva ley de medios, que está a estudio en la Comisión de Industria de la cámara baja y que, por discrepancias entre Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado (PC), no ha sido aprobada, informó el jueves Búsqueda. Según el semanario, el Poder Ejecutivo incluirá una disposición para habilitar a todas las empresas de cable a que brinden internet y se evalúa mantener algunos artículos de la normativa vigente, como la obligatoriedad de la transmisión en televisión abierta y en directo de los partidos de la selección de fútbol y básquetbol en instancias definitorias, así como que se mantengan los derechos a la accesibilidad de personas con discapacidad.

El diputado colorado Martín Melazzi dijo a la diaria que está en contra de que se derogue la actual ley de medios. “Nosotros en principio no compartimos la derogación de la ley, sólo [estamos de acuerdo] con la derogación del artículo 56 de la actual ley”, que inhabilita la propiedad cruzada, acotó el legislador. Asimismo, recalcó que actualmente hay un proyecto de ley en discusión, “que está prácticamente culminado, que simplemente [se necesita] voluntad política dentro de la coalición para aprobar y nada más que eso”.

“No creo apropiado y me parece algo aventurero derogarla”, sentenció y agregó que el mejor camino es “terminar y aprobar el proyecto de comisión, que va a contemplar lo que nos habíamos comprometido todos los partidos de la coalición: votar un nuevo proyecto de ley de medios y derogar la actual ley, pero con un ley abarcativa”. Consultado sobre si no acompañará esos artículos de la Rendición de Cuentas, Melazzi, respondió: “En principio no se nos ha consultado”.

En tanto, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos cuestionó que el camino del gobierno sea derogar mediante artículos de la Rendición de Cuentas un proyecto que fue muy debatido. “Me parece que no es el mecanismo que corresponde, que es una muy mala forma de legislar. Es una ley que tuvo todo un proceso de discusión, que puede ser mejorable en múltiples aspectos, pero que la coalición ha intentado modificar y durante dos años y pico no ha logrado ponerse de acuerdo, y entonces optan por la peor solución, que es derogarla”, señaló.

Para el diputado, esto permitiría una “concentración de medios muy importante”, “perder derechos o garantías por parte de los periodistas y del público” y “eliminar mecanismos de transparencia, o sea, tiene consecuencias negativas en múltiples aspectos”.

En suma, señaló que, “en vez de zanjar” las discusiones que existen entre los integrantes de la coalición, a partir de “un debate democrático, en el que se involucren a los múltiples actores”, “se opta por atropellar con una derogación total y volver a un sistema que permitía arbitrariedades de todo tipo y color”.