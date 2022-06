En la noche de este lunes, luego de una larga reunión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva con motivo de la Rendición de Cuentas -que ingresará al Parlamento el jueves-, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, brindó una conferencia de prensa junto a otros jerarcas del gabinete para dar un pantallazo del proyecto. La jerarca presentó nuevas proyecciones económicas, con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) un punto por encima de lo estimado previamente, y auguró la creación de 40.000 empleos, sin dar mayores detalles acerca de la distribución de los recursos por parte del gobierno de cara a 2023, año en que regirá el proyecto de asignación del gasto.

En primer lugar, Arbeleche repasó la situación en que la economía llegó hasta hoy. Señaló que Uruguay en 2021, luego de la pandemia, creció 4,4%, una cifra que está “muy por encima de las estimaciones de analistas y de las que el propio equipo económico hizo en su momento, que se tildaron de optimistas”.

“Lo más importante de todo es que este crecimiento se dio de la mano de la generación de puestos de trabajo. En 2021 casi que se recuperó la totalidad de los empleos perdidos durante la pandemia. Nos habrán oído decir que el foco de la política económica siempre está en la generación de empleo. Por eso es una muy buena noticia”, dijo Arbeleche.

De cara al futuro, la ministra recordó “el contexto internacional en que nos encontramos”: a la situación de pandemia, “que aún no ha sido superada, se le agrega una situación geopolítica, la guerra, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha tenido distintas consecuencias”. En Uruguay, indicó, se notó “en materia de aumento de precios”, en particular, de los commodities, y para nuestro país “es una buena noticia que los productos que exportamos, los alimentos, tengan un mayor precio”; pero “tenemos la noticia de un mayor precio del petróleo, por lo tanto, del combustible, que el gobierno no ha trasladado totalmente a la población”.

Arbeleche señaló que los datos de la actividad en Uruguay del primer trimestre de 2022, conocidos días atrás, “son muy positivos”, porque la economía creció en ese período, en relación al mismo lapso de 2021, “más de 8%”. Igualmente, según analizaron distintos economistas, el dato mostró signos de desaceleración en la actividad.

La ministra dijo que si a ese dato se le agregan indicadores del segundo trimestre del año, relacionados a las exportaciones, la industria, las faenas y el rendimiento de las cosechas, el MEF “se siente hoy con la tranquilidad de proyectar una nueva estimación de crecimiento económico, de 4,8%”, para 2022, un punto más de lo que estimaba en febrero. “Esta mayor actividad económica se va a dar de la mano -lo que proyectamos- de la creación de puestos de trabajo, que estarán en el entorno de los 40.000 para este año”, indicó.

“Transformación educativa” y “recuperación salarial”

Arbeleche manifestó que en el proyecto de Rendición de Cuentas que discutieron este lunes el gobierno consolidará la “transformación educativa que el país viene realizando y que ahora se va a fortalecer”. Esto en línea con el pedido desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de mayores fondos para implementar la reforma en la enseñanza.

Además, también el gobierno consolidará “la protección de nuestros ciudadanos, desde el Ministerio del Interior”, dijo la ministra. “También hablamos, como otro pilar en general, de la recuperación salarial en los funcionarios públicos, que empieza a observarse en esta Rendición de Cuentas. Esto era un compromiso del gobierno, estaba en la Ley de Presupuesto”, recordó.

De cualquier manera, la jerarca no desglosó ningún número concreto de gastos ni partidas, entre otras cosas, porque si bien ya tienen “los grandes números”, recién el martes se terminarían de redondear.

En cuanto al presupuesto extra para la ANEP, sostuvo que el jueves presentarán el gasto que establece el Poder Ejecutivo, pero a su vez la ANEP presentará su propio presupuesto, por su carácter de ente autónomo. “Por lo tanto, hay diferencias, y vamos a esperar al jueves para ver ambos presupuestos”, acotó.

A propósito, este lunes se iba a reunir el Consejo Directivo Central de la ANEP, justamente para definir el mensaje que enviarán al Parlamento, pero la sesión se suspendió, según confirmó a la diaria el consejero Juan Gabito, del Partido Nacional. Así las cosas, el presupuesto se resolvería el martes. Gabito subrayó que ya sabían de antemano que habría diferencias entre el pedido de la ANEP y lo que efectivamente establecerá el Poder Ejecutivo. Agregó que imagina que la diferencia radicará en que solicitarán más presupuesto del que el MEF estaría dispuesto a brindar.

En la conferencia Arbeleche subrayó que “una vez más” el gobierno pone recursos “a disposición de estas transformaciones, sin aumentar impuestos”. “Eso habla de un cambio radical en la política económica del país, dado que en el pasado los mayores gastos siempre se veían financiados por mayores impuestos”, indicó.

Por último, Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, dijo que se mantiene el diálogo entre el gobierno y los sindicatos de la enseñanza, y al mismo tiempo con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales, analizando “la recuperación salarial en su conjunto”.