Luego de que el senador Enrique Rubio presentara sus interrogantes al ministro Luis Alberto Heber en el llamado a sala en el Parlamento, el jerarca comenzó su hora y media de intervención en la que hizo énfasis en la comparación de cifras de delitos entre la administración de este gobierno y la del Frente Amplio (FA). Sobre todo apuntó a que no se puede comparar el contexto de la gestión de Eduardo Bonomi con lo que está viviendo actualmente el país.

Según indicó, cuando el FA asumió el gobierno, en 2004, se producían 7.000 rapiñas al año y cuando lo dejó en 2019 la cifra había aumentado a 30.636, lo que equivale a 338% de aumento, entre otras cifras del gobierno pasado, Heber repasó que los homicidios en 2004 estaban en 200 y pasaron a 393 en 2019, es decir, 96,5% de aumento. “Estábamos viviendo una emergencia en la seguridad; si se pasa de 7.000 a 30.000, ¿cómo no va a estar interpelado el ministro? Sea del gobierno que sea, tiene que venir a dar explicaciones”, dijo Heber en referencia a las interpelaciones que se le hizo a Bonomi.

Además, Heber comparó los 27 meses de gestión del Ministerio del Interior (MI) de este gobierno con los últimos 27 meses del gobierno frenteamplista. Según los datos que presentó, hubo 741 homicidios en los últimos meses en comparación con los 905 que hubo en el período del FA. “En rapiñas tenemos 10.971 menos en estos 27 meses, son 10.900 personas que no fueron rapiñadas porque las bajamos, 65.000 hurtos menos, 726 abigeatos menos y 2.675 denuncias de violencia doméstica menos”, presentó el ministro.

“Hay 23,7% menos de homicidios comparado con 2019. Hay una disposición política a no verlo, no reconocerlo; es muy difícil dialogar cuando no se quiere ver lo que rompe los ojos, es muy difícil podernos sentar alrededor de una mesa cuando se niegan números muy claros. 19,9% menos hurtos, dicho por el mismo observatorio venerado por el FA, con la misma gente y el mismo director”, enfatizó Heber.

Según el ministro, ante esta situación es cuando empiezan a tener “una distancia con la oposición”, porque nota que hay “una predisposición a estar en contra, a negar”.

Heber admitió que las cifras del primer trimestre de 2022 tienen aumentos: “Hubo un aumento: 96 homicidios frente a 72 en 2021”, reconoció, pero matizó al decir que en 2020 en ese mismo período -cuando en enero y febrero gobernaba el FA- hubo 101 homicidios y en 2019 se concretaron 83. “¿Esta cifra lleva a la oposición a decir que estamos frente a una situación de descontrol? Es menos que en 2020”, cuestionó el jerarca.

“Acá me da la sensación de que hay una actitud simplemente de castigar al gobierno y presionar en materia de seguridad para tratar de emparejar lo que fue un desastre anterior, porque 338% de aumento en rapiñas es una vergüenza nacional; es una vergüenza lo que pasó y lo que se trata ahora es de corregir. En dos años esta administración empieza a bajar los delitos y se dice que está mal, ¿cómo se puede entender?”, expuso Heber.

“Estamos convencidos de que estamos en el camino de dar lucha porque los números nos dan la razón, hemos cambiado las gráficas ascendentes que llevaban a la resignación de que no podíamos, los datos dicen que hemos estado dando buena batalla a la delincuencia”, dijo el ministro antes de darle paso al director general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Alfredo Rodríguez, quien se encargó de detallar la estrategia de inteligencia que tiene el MI.

“No se puede afirmar que no hay estrategia ni hay inteligencia. Quien afirme eso estará mintiendo”, dijo Heber aludiendo a dichos expresados por senadores de la oposición. Admitió que se puede no estar de acuerdo, “pero no decir que no existe”, finalizó.