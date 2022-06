El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparece desde esta mañana en el Senado en régimen de comisión general, para dar explicaciones sobre el plan del gobierno frente a la ola de homicidios de las últimas semanas. En mayo se registraron 42 homicidios -más del doble que en el mismo mes de 2021- y en los primeros cinco meses la cifra llegó a 171. El senador frenteamplista Enrique Rubio, quien fue el miembro convocante, calificó a la actual gestión como “errática” y con un “rumbo incierto”.

“Estamos ante un problema grave. Advierto que, salvo que el ministro demuestre lo contrario, hay un rumbo errático de parte del Ministerio del Interior [MI], hay declaraciones inconsistentes e insostenibles del señor ministro y hay resultados magros, que no corresponden con los compromisos asumidos en la campaña electoral”, apuntó.

Rubio señaló que se vive un “fenómeno de violencia expansiva”, que es “un problema muy difícil de encarar y viene desde muy lejos”. Destacó que si se toman las series de homicidios, rapiñas y hurtos desde 1989, se puede observar un crecimiento “permanente”. “Quiere decir que estamos ante un problema pesado y de largo aliento y, por lo tanto, no corresponde apelar a la varita mágica”, sentenció.

También afirmó que no es el camino cargar “las tintas contra el MI”, porque si el problema no se “afronta colectivamente”, “sin recursos importantes” ni “articulación de política pública”, “no tiene salida”.

Rubio señaló que el aumento de homicidios “no es un tema marginal y de mayo” y señaló que la violencia doméstica subió en el primer trimestre del año (11,2%), los hurtos también (3,2%), aunque las rapiñas bajaron (6,3%). “Estamos ante un fenómeno importante. ¿Cuál es la sensación térmica de la ciudadanía? Esto de las balas no es un chiste, esto realmente da miedo. El 65% considera que los homicidios han aumentado, según el relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana”.

Más adelante en su intervención mencionó algunos datos de la categorización de los homicidios del MI: 88% de las víctimas son varones, 50% son homicidios a transeúntes; 58% de las víctimas tienen entre 18 y 45 años; 18% entre 36 a 45 años de edad, 34% están categorizados como “conflicto entre criminales” y 44% poseía antecedentes penales. “Parece que la escalada de violencia no discrimina edad ni lugares”, señaló.

Rubio también manifestó que quedó demostrado que la baja en la denuncia de los delitos durante los primeros años de gobierno estuvo relacionada a las restricciones de la movilidad de la emergencia sanitaria. “Ahora el presidente ha dicho que la violencia ha aumentado, yo creo que hasta que el ministro no demuestre lo contrario, tenemos un modelo fallido de seguridad y que esta situación, junto a una situación carcelaria creciente, es explosiva, lleva a una reproducción de la violencia, que los uruguayos no queremos y no sabemos cómo parar”, señaló.

“Hay un rumbo incierto; nos pueden presentar un plan que nos convenza, pero por ahora es incierto”, agregó. También manifestó que las declaraciones de Heber denotan una especie “de marcha errática, para decirlo en términos poco agresivos”, y mencionó algunos ejemplos, como las explicaciones que dio el ministro por la fuga de Hugo Pereira del ex Comcar el año pasado.

Finalmente, el senador frenteamplista le preguntó a Heber si se han cumplido los compromisos programáticos asumidos en la campaña electoral y si cree que el MI tiene responsabilidad en el aumento de los homicidios en mayo. También le consultó por el plan que presentó ante la Torre Ejecutiva y cuáles son los principales lineamientos estratégicos y los recursos materiales y humanos que prevé para llevarlo adelante.

Asimismo, consultó sobre “la cifra negra” del delito que tiene el MI y qué acciones está tomando la cartera para reducirla. Rubio también preguntó por los avances en relación a los “grandes intermediarios de la droga”; si tomarán en cuenta los aportes del comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, y si no se requiere un grupo asesor honorario criminológico, con fiscales, jueces y académicos, para enfrentar la situación.