La comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante la Cámara de Senadores, dejó sensaciones disímiles en todas las lides políticas. Si bien desde la coalición de gobierno hay una postura bastante unificada de defensa a la gestión de Heber, entre los socios del Partido Nacional parece haber ciertos reparos, en especial desde Cabildo Abierto (CA).

El propio líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, sostuvo en diálogo con el periodístico Primera mañana de la radio El Espectador que desde la oposición se ven “responsabilidades en lo que hoy se está haciendo en la gestión en seguridad” y se trata “de alimentar la sensación de que estamos en un país centroamericano o en Sinaloa”. Por otra parte, consideró que si bien “hay una conducción que lleva un camino” de “mejora en ciertos aspectos”, hay momentos “como el mes de mayo en que el tema de homicidios enciende las alarmas y preocupa”.

“Yo soy objetivo”, sentenció Manini, y entendió que es “inaceptable lo que está pasando hoy para un país como el Uruguay”. Si bien insistió en la mejora en las estadísticas de hurtos y rapiñas, entendió que “sigue habiendo abigeato y violencia doméstica”, y que los números que se presentan “hace 20 años habrían sido suficientes para correr a todas las autoridades del Ministerio del Interior”.

“Hemos ido aceptando el agravamiento y ya no nos damos cuenta del punto en el que estamos”, entiende el ex comandante en jefe del Ejército, que aseguró que el error estuvo en que durante los gobiernos del Frente Amplio (FA) “en este país se partió de la base de que el delincuente era una víctima y no el victimario, que era una consecuencia de su entorno”. Sostuvo que incluso “hubo ciertas políticas que facilitaron el crecimiento exponencial de la delincuencia”, y reconoció que -desde su visión- hoy “se ha cambiado esa percepción y se está actuando con una firmeza que no se actuaba”.

Propuestas

Al mismo tiempo, Manini recordó que “desde la campaña electoral para acá”, CA ha realizado propuestas que creen necesarias, por ejemplo, “cambiar la realidad carcelaria” y no seguir “liberando todos los meses a personas privadas de libertad que cumplieron su condena pero no se rehabilitaron”.

De esa forma, dijo Manini, se está “introduciendo en el seno de la sociedad a potenciales delincuentes que lo más probable es que vuelvan a delinquir”, y aseguró que “hay estadísticas, reinciden 70%, pero esa estadística es de los que son arrestados; seguramente sean 90%”.

El problema, para el senador, está en que “ingresan a la cárcel a cumplir su condena no habiendo tenido nunca hábitos de trabajo, no sabiendo hacer nada, porque la vida los llevó por caminos que no le enseñaron”, y recordó una medida que propone CA desde hace ya un tiempo: el trabajo obligatorio en las cárceles.

Hoy en día, sostuvo, “sólo trabaja 30%” de la población carcelaria; según Manini, “si los hacemos trabajar, cuando salgan van a salir con hábito de trabajo [...] con alguna habilidad y de repente con algún peso, y ahí va a ganar toda la sociedad”. Al mismo tiempo, recordó otra medida que ya aparecía en el programa cabildante de cara a las elecciones de 2019, la idea de crear “una cárcel de máxima seguridad”, para así “tener a los pesados en situación de ‘cárcel-cárcel’, sin teléfono celular, y visitas en caso de buena conducta”.

Por su parte, el senador cabildante Raúl Lozano dialogó con Nada que perder de M24, y entendió que desde CA se han “ofrecido muchas medidas”, pero “la mayoría no fueron puestas en práctica”. Por ejemplo, sostuvo que “el policía de cercanía es fundamental en los barrios”, puesto que los vecinos “tienen que conocer quién es el comisario, el policía del barrio, y tienen que tener confianza en el mismo para hacer la denuncia como corresponde”.

En relación con los funcionarios policiales, Lozano también adelantó que hay medidas que plantearán en en la Rendición de Cuentas “como el tema de ascensos policiales, que fue un error del gobierno anterior, modificar el sistema de ascenso”, por el cual, según el legislador, “policías muy jóvenes que no tenían una trayectoria, ni la experiencia, ni la especialidad adecuada, salteaban a los otros policías que sí la tenían”. Esto, aseguró, “desprotege al sistema y desmoraliza al policía”, algo que “en una institución piramidal como la Policía es muy importante”.

Plan secreto

En un momento de la sesión del martes, se votó pasar al régimen de sesión secreta para que Heber presentara a los senadores el plan de inteligencia que diseñó su ministerio. De acuerdo a Lozano, es un trabajo “importante” en el cual “se hace uso de la tecnología y la inteligencia, de la recolección de la información, y hay realmente un trabajo que esperemos que dé los resultados que todos deseamos”, aunque -matizó- “hay que ver cómo sigue y cómo se llega a los resultados, que es lo más importante; no es cuestión de decir 'tenemos intenciones de esto o de lo otro', hay que hacer esto o lo otro”.

“Desde CA quedamos conformes [con las respuestas del ministro]”, aseguró Lozano, aunque entendió -y habló por su partido- que la seguridad “no es un tema exclusivo” de la cartera, sino que es “multidisciplinario y toca varios aspectos, son muchos los factores que toca este fenómeno de la seguridad, hay que enfrentarlo en toda su dimensión”.

En este sentido, propuso que exista “un plan multidisciplinario que se enfrente al problema de la droga en todas sus dimensiones”, que abarque “un programa educativo real, con imágenes como las de la campaña del cigarro que son impactantes, hacer algunos programas educativos que muestren que se está destruyendo a nuestra juventud y a familias completas”.