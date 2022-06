El expresidente de la República José Mujica recibió este miércoles el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. “Ya me estoy acostumbrando”, bromeó Mujica, ya que se trata de la vigésimo tercera distinción de este tipo que recibe.

“Yo no tengo la culpa, yo no soy otra cosa que un paisano porfiado con unas cuantas lecturas, y como soy un viejo raro me agarran como símbolo”, dijo el exmandatario en rueda de prensa. Al ser consultado por qué se considera un “viejo raro”, respondió que es por su “manera de vivir, de ser, porque en general vivimos en sociedades jerárquicas y tenemos una especie de pseudoeducación jerárquica” en la que los presidentes “son reyes un poquito más chiquitos y [tienen] toda una ceremonia, con la cual yo he vivido siempre divorciado”. Sostuvo que es “el Pepe que era siempre” y eso es lo que “parece que sorprende”.

Esto, para Mujica, “no es ningún mérito ni demérito; es una comodidad ser como uno es”. “Si a la vida le quitas la esperanza, la capacidad de soñar, ¿qué sentido tiene la vida? La naturaleza nos dotó de eso, de lo contrario, ¿qué somos? Un mecanismo biológico, vegetativo y nada más”, agregó.

Rendición de Cuentas

Este jueves el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley de Rendición de Cuentas de 2021 y ajustes presupuestales. Consultado sobre qué espera de los legisladores del Frente Amplio (FA) en este sentido, Mujica llamó a que “peleen por que se reparta lo más posible la torta, y sobre todo que se acuerden de luchar por los más débiles”.

“En todas las Rendiciones de Cuentas falta, porque la frazada no da, entonces tironean para un lado y para otro; bueno, hay que tirar un poco más para los más débiles”, añadió.

Manini y Berterreche

Este lunes, el expresidente opinó sobre la situación del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ante el Instituto Nacional de Colonización (INC), a raíz de la investigación interna por parte de la asesoría jurídica que determinó que tanto Manini como su esposa, Irene Moreira y su suegro, Roque Moreira, usufructuaban campos de Colonización sin cumplir con las exigencias del instituto.

Sobre sus dichos, Mujica entendió que hay “una cuestión burocrática” porque “no ordenaron los papeles hace cuarenta y pico de años y quedó así, y los papeles jurídicamente dicen que el tipo es colono, y el tipo no es colono, no se siente colono”. Respecto de si consideraba a Manini una “víctima de la burocracia”, Mujica matizó: “No es de la burocracia, es del olvido, son cosas que van quedando en el fondo del tarro y no se podían arreglar en aquella época [durante la última dictadura cívico-militar] porque era un enchastre”.

“Un pedazo de razón tienen los dos”, sostuvo el expresidente respecto del intercambio entre Manini y el director del FA ante el INC, Andrés Berterreche. “Lo jurídico lo condena a Manini, pero en la realidad se come un garrón”, sentenció.