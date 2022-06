El expresidente José Mujica opinó este lunes sobre la situación del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que es acusado de ser colono de las tierras que posee en Artigas junto a su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su suegro, el militar retirado Roque Moreira. Mujica le cree a Manini Ríos cuando afirma que no es colono, porque no ha tenido ninguna comunicación con el Instituto Nacional de Colonización (INC) en su vida, “no se sintió colono ni nada por el estilo”, comentó.

Sin embargo, matizó esta cuestión y afirmó en diálogo con M24 que “hay un problema” en relación con la documentación que ha encontrado el INC: Los “papeles quedaron así en aquellos años de la dictadura, quedaron ahí como tirados al bardo; y desde del punto de vista jurídico es probable que sea colono, pero desde el punto de vista práctico, emotivo y conceptual no lo es”.

Lo que no le genera dudas a Mujica es el tratamiento mediático de la noticia, a diferencia de Manini Ríos, que asegura que se trata de una maniobra política para desprestigiarlo. “Manini siempre tiene la persecuta de que todo los están maniobrando”, afirmó Mujica, y se refirió a su pasado como comandante en jefe del Ejército: “El general lo hace razonar para el lado de que todo es maléfico, toda profesión tiene sus prejuicios”.

“Estoy convencido de que él nunca se sintió colono y de que los papeles que hicieron probablemente lo condenen”, dijo el exmandatario, y agregó: “Hay una contradicción entre la realidad de su conducta y de su vida y lo que dicen los papeles, porque además es imposible que sea colono siendo militar, pero ahí pasaron cosas en otra época”.