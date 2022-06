El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, y los campos de su familia en Artigas volvieron a estar en el centro del debate luego de que un informe de la Asesoría Letrada del Instituto Nacional de Colonización (INC) determinara que él, su esposa, la ministra Irene Moreira, y su suegro, el coronel retirado Roque Moreira, son colonos propietarios y están en falta. Al respecto, el presidente Luis Lacalle Pou opinó días atrás que las explicaciones que había dado el senador le “parecen razonables” y ante eso, este martes Manini respondió que el mandatario “pudo haber sido mucho más contundente”.

“De todas maneras, creo que fueron declaraciones muy prudentes esperando no influir o que nadie lo acuse de querer presionar a nadie, [porque] se puede tomar por ese lado; yo creo que más que razonables los argumentos que hemos esgrimido, sobre todo lo que hace el consultante del nivel del doctor [Enrique] Guerra, son irrebatibles”, dijo en diálogo con radio Sarandí.

A su vez, volvió a opinar que hay un “sesgo político” en el INC en su contra y agregó que a pesar de que el último informe proviene de la Asesoría Letrada y no de los directores políticos, no descartaría que puedan “tener un sesgo político, sobre todo cuando están sujetos a relación de dependencia durante tanto tiempo de este mismo director que fue presidente del INC anteriormente. Creo, estoy convencido de que acá hay un sesgo político claro y ese informe, por más profesionales que sean quienes lo hicieron, está cargado de un sesgo que pretende un objetivo político”.

Manini Ríos dijo que “hay pasos que no se han dado” en el proceso que lo involucra. Aseguró que el próximo paso es que se expida el ente, y en ese sentido apuntó que los directores del INC tienen a disposición “argumentos más que de sobra para expedirse en determinada dirección; vamos a ver, vendrán otras etapas, pero tendrá que terminar con una resolución final en la que se estipule si tiene razón uno o el otro”.

Pedido presupuestal para el Ministerio del Interior

El senador de CA dijo que “la seguridad está mal” y que “hay aspectos que hay que cambiarlos sustancial y rápidamente, que no admiten más demoras, como el sistema carcelario en el Uruguay”, que a su entender “es dantesco, no rehabilita a los presos, no cumple la función que marca la Constitución”.

“Todos los meses se liberan 500 presos que cumplen su condena; todos sabemos que la inmensa mayoría no están rehabilitados y que la inmensa mayoría está peor que como entró”, opinó.

Con respecto a las propuestas que tiene para mejorar esta situación, Manini Ríos dijo estar “esperando la propuesta del Ministerio del Interior para ver qué vamos a agregar o aumentar”. En este sentido, reiteró la iniciativa de construir una cárcel de máxima seguridad “para que estén apartados los que pudren el cajón; dentro de los 14.000 presos tal vez sean sólo unos cientos los que están generando una situación que afecta a todos”.

Asimismo, insistirán con la propuesta de que el trabajo sea obligatorio para los privados de libertad, “algo que pueden decir que viola los derechos humanos, pero hay 70% que no trabaja y el principal perjudicado es el propio preso”, dijo, y agregó que el 30% que trabaja lo hace de forma voluntaria.

“El tema es obligarlos a todos a trabajar, que sea parte del protocolo carcelario, tenemos que tener empresas que reciban beneficios que les hagan tentador contratar a reclusos, tenemos que tener talleres, huertas y un montón de trabajo dentro del propio sistema; eso requiere una gran inversión y renuncia fiscal en algunos casos, pero eso es más barato que hacer más cárceles; el trabajo es el inicio de la rehabilitación: crear un hábito y una habilidad”, sostuvo.

Cargo en la Corte Electoral: “No es roce con el Partido Colorado”

Manini Ríos aseguró que en la discusión sobre la Rendición de Cuentas estará presente que se acelere la designación de un miembro de CA en la Corte Electoral. El senador descartó que sea un tema de “roce con el Partido Colorado”, sino que es un problema que se esté “dilatando la decisión”.

“Nosotros creemos que por derecho propio la gente votó que CA tenga un cargo en la Corte Electoral; para que haya una representación democrática tiene que haber un ministro de CA. Me parece que lo que se está pidiendo es de sentido común, no entendemos por qué partidos que votaron más o menos igual tienen dos ministros y Cabildo cero, ahí hay una injusticia”, lanzó.