El presidente Luis Lacalle Pou participó el domingo en diversas actividades por el aniversario del natalicio de Artigas. Durante una de estas, en la plaza Artigas, en Sauce, el mandatario se refirió en rueda de prensa a la Rendición de Cuentas, que deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio, y adelantó que el 27 de este mes convocará al Consejo de Ministros para ajustar los últimos detalles.

Semanas atrás, Lacalle Pou sostuvo que es “difícil que sea una Rendición con gasto cero” y que las prioridades estarán en educación y seguridad. Tras el paro y la movilización convocada el miércoles por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, el presidente expresó que se está “determinando dónde es que se va a invertir dinero para lograr resultados que todos necesitamos, como por ejemplo en la reforma educativa”.

En materia de seguridad, Lacalle Pou manifestó estar conforme con el rol que desempeña el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a pesar del incremento de homicidios registrado en mayo. “Con la situación de la violencia del país y del delito siempre dijimos que no estamos conformes. Conformarnos no. Todos los registros son notoriamente mejores, salvo el del mes pasado de homicidios. Ahora, conformes no vamos a estar mientras haya homicidios y violencia en nuestro país”.

Sobre el caso Manini

La asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización (INC), al igual que la inspección técnica, concluyó que el senador Guido Manini Ríos, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su padre, el militar retirado Roque Moreira, son colonos de varios predios en Artigas e incumplen con la Ley de Colonización, según informó Búsqueda el jueves. El senador presentó una nota con descargos al directorio del organismo, que decidió trasladar también a la asesoría letrada para dar una respuesta definitiva.

Al respecto, Lacalle Pou expresó que las explicaciones que Manini le dio un mes y medio atrás, cuando hablaron al respecto, le “parecen razonables” y manifestó que es necesario esperar a lo que disponga, finalmente, el directorio del INC.

“No lo metan en política”

También se refirió a lo sucedido tras el partido entre Uruguay y Panamá, cuando el futbolista Federico Valverde se agachó para estirar mientras la selección uruguaya se sacaba una foto con Lacalle Pou. “Déjenlo al chiquilín que juegue al fútbol, déjenlo quieto. Dejen al gurí quieto. Si me comunico o no con él va a ser un tema personal. Es jugador de fútbol, no lo metan en la política”, expresó.