Luego de que el fin de semana se registraran ocho homicidios y uno más este lunes, lo que elevó el conteo en mayo a 42 y a 171 en el año, en el arco político nacional surgieron distintas visiones sobre el aumento de los crímenes, sus causas y posibles soluciones. En este marco, la próxima semana habrá una comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al Senado en régimen de comisión general.

En una entrevista con Subrayado, Heber se refirió a la situación particular que se vive en el barrio Peñarol, donde un almacenero fue asesinado en el marco de una rapiña y su pareja resultó herida, hecho que se suma a otros múltiples homicidios en la zona, que llegan a siete en el mes. El ministro planteó que es “una pena enorme que nos da a la Policía y a la sociedad uruguaya la situación de este trabajador”, y agregó: “Hemos establecido un operativo muy intenso en la zona de Peñarol, teníamos seis móviles ahí”. El ministro explicó que “el episodio pasó a unas pocas cuadras del móvil, pero no pudimos prever esa situación, para evitar que se pudiera robar, rapiñar ese almacén y que le costara la vida a ese trabajador que mucho lamentamos”.

Sobre el resto de los homicidios en Peñarol, Heber dijo que “tienen que ver con situaciones de cobro de cuentas de drogas”. “Estamos presentes, el operativo viene funcionando, pero lamentablemente no podemos prever estos homicidios que suceden a veces en cualquier esquina”, concluyó el jerarca.

Desde el Frente Amplio (FA), el senador Charles Carrera manifestó a la diaria que “la situación en materia de seguridad pública y de convivencia es alarmante”, y señaló que “si uno analiza el crecimiento” de los homicidios “y comparamos mayo de este año con mayo del año pasado, el delito creció 160%”. “El ministro habla de un plan, [pero] no hay ningún plan, lo que hay son reacciones”, dijo y explicó que, a su entender, la estrategia del Ministerio del Interior (MI) consiste en ir “corriendo atrás” de los hechos.

Precisamente, el titular del MI presentó el miércoles 11 de mayo, en una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva, un plan con el objetivo de frenar el aumento de homicidios. Carrera dijo que cuando Heber anunció el plan “se habían consumado 15 homicidios” en el mes, y “luego de que anunció ese plan desgraciadamente van al menos 27 homicidios consumados, entonces realmente la situación es muy grave, no hay gestión”. Además, reiteró que el FA había avisado “que con el incremento de la actividad” luego de la emergencia sanitaria habría “un incremento de la violencia”, y “desde julio del año pasado hasta la fecha hay más de un delito de homicidio por día, desgraciadamente”.

“No hay política pública porque se habla de que se protege y se ampara a los policías, pero los trabajadores policiales están perdiendo salario, hay quejas de que no tienen equipamiento, no tienen vehículos, se habló de que se iban a construir cárceles y no han construido un metro cuadrado, es decir, es una situación grave”, resumió el senador opositor, ex director general de Secretaría del MI.

Domenech: “Tiene que ver con políticas anteriores y actuales”

El presidente de Cabildo Abierto (CA), el senador Guillermo Domenech, declaró a la diaria que lo que sucede “es consecuencia directa del avance del narcotráfico”, y en su consideración desde el gobierno han sido “muy permisivos con el consumo de drogas”. Expresó que “evidentemente ha fracasado la marihuana recreativa” y que “esta es nada más que una puerta de entrada” a otras drogas. “Creo que el gobierno nacional, que integro de alguna manera, está omiso en una fuerte campaña educativa en la materia, porque no hay ni siquiera un aviso, particularmente a los jóvenes, de los efectos nocivos del consumo de drogas”, sentenció.

Domenech prefirió no opinar sobre la gestión del MI y apuntó particularmente a Daniel Radío, integrante de la Junta Nacional de Drogas (JND) y secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas. “No me animaría por el momento a responsabilizar al ministro [Heber] de lo que está sucediendo”, dijo, y agregó que la situación “es el resultado de una larga historia” que “tiene que ver con políticas anteriores y actuales”. Entre esos asuntos, apuntó a que “se está omiso” en materia de políticas “preventivas de consumo de drogas”, ya que, en su consideración, “no hay narcotráfico si no hay consumidores”.

“El secretario nacional de Drogas, muy a nuestro pesar, que teníamos cifradas grandes esperanzas porque nos parecía una persona de bien desde el punto de vista personal y bien orientada, a mí por lo menos me ha defraudado porque no he visto a la JND en una campaña en el sentido que mencionaba. Es más, durante el período de gobierno del FA yo veía más activa que ahora a la JND; no sé si era eficaz lo que hacía, pero por lo menos veía más actividad”, reclamó Domenech.

Consultado sobre si CA tiene pensada alguna acción política sobre Radío, Domenech aseguró que el tema no se habló en el partido pero, a título personal, no lo descartó. “La JND está en la órbita de Presidencia de la República, así que eso habría que hablarlo con el presidente, a ver si está dispuesto a encarar un cambio en la política en la materia”, señaló.

Mientras tanto, en conversación con la diaria el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini opinó sobre el aumento de los homicidios y sostuvo que “las causas parecen estar fuertemente vinculadas al narcotráfico” y, más precisamente, “a decisiones que toman las organizaciones delictivas en determinados territorios”.

A su entender, el incremento de este delito “puede ser un efecto colateral de la mayor represión del microtráfico”, ya que “es objetivo que el mercado se ha restringido” y puede verse en la “incautación récord de drogas y cierres de bocas de pasta base”, situaciones que pueden derivar en “mayor competencia” entre traficantes. En este sentido, Gandini aseguró que “obviamente” la gestión de Heber cuenta con el respaldo del PN: “Si lo pudiéramos ayudar más, lo haríamos”. A su entender, “el rumbo es el adecuado” y “no debería cambiar”.

De cara a la Rendición de Cuentas, Gandini recordó que Heber adelantó que solicitaría mayor presupuesto para su cartera, y el senador consideró que “merece respaldo”, ya que “hay que dedicar más recursos y mejores salarios a la Policía”, aunque “no necesariamente” eso sea “lo que cambie los resultados”, porque el combate a los delitos “está mucho más vinculado a la gestión que a los recursos económicos”.

Layera: “No ha habido un cambio sustancial”

Por su parte, el exdirector de la Policía Nacional Mario Layera consideró en diálogo con la diaria que era evidente que “cuando se quitaran las medidas que impedían la movilidad”, debido a la pandemia, “el problema o la tendencia que ya existía anteriormente al aumento de la violencia en todos los niveles iba a volver a resurgir”. Esto se debe a que “en la ecuación de seguridad no ha habido un cambio sustancial en cuanto a ver el problema en las dimensiones que tiene”.

Según dijo, hace falta investigar “las causas” y hacer una “planificación estratégica” para “disminuir” los delitos. A su entender, “todo el Estado debe estar integrado en la adopción de medidas” y “para eso tiene que haber políticas que alcancen un consenso mayor al partidario”.

Además, Layera advirtió que el aumento de los delitos “es una secuencia en espiral que comienza a crecer”, y dijo que para revertirla, “cada vez que pasa más tiempo, más duro va a ser”. Sostuvo que no todo el problema puede reducirse al accionar de la Policía, porque “es difícil” que esta pueda sostener “una política de reducción de la violencia” a largo plazo.

“Los homicidios son el extremo superior de lo que está ocurriendo, pero hay mucha más violencia que está sucediendo y que tampoco está siendo contenida, entonces el tema es muy preocupante y en su momento ya dijimos que era una situación que tenía que ser estudiada por varias disciplinas y materias no pensadas en clave de represión”, agregó.

Para el exdirector de Policía Nacional, “el error más grande” fue usar el tema “como un relato que buscaba réditos electorales”, porque “utilizarlo de esa manera causa un daño indudable en la perspectiva de [procurar] un estudio más integral y compartido” entre los distintos partidos.

Layera también cuestionó a la actual administración porque “se perdió un impulso” de utilizar información de “inteligencia” del gobierno anterior “para analizar los problemas y atacarlos”. Allí enmarcó, por ejemplo, la salida en 2020 del exjefe de Policía de Montevideo Erode Ruiz luego de reunirse con el exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el último gobierno del FA, Gustavo Leal. “Estamos perdiendo tiempo, y cuando pasan esas cosas se multiplica la acción violenta”, dijo Layera, y agregó que “coartar las posibilidades de sumar información, de sumar experiencia, es terrible”.