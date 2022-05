El titular del Ministerio del Interior (MI), Luis Alberto Heber, se reunió en la tarde de este miércoles con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva para explicarle el plan que llevará adelante con el objetivo de frenar el aumento de homicidios de los últimos días. “Este es un plan de acción que yo, como ministro del Interior, le he planteado al presidente, y consiste muy claramente en que no vamos a ceder un metro en la lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión”, dijo Heber, en una rueda de prensa, a la salida de la reunión. Resaltó que, sobre todo, contra el “narcomenudeo” darán una “batalla frontal” y redoblarán “los esfuerzos policiales”.

El jerarca subrayó que tienen un “récord de incautación de drogas”, ya que quemaron “ocho toneladas de drogas hace poco tiempo”, cerraron “alrededor de 2.000” bocas de pasta base y también tuvieron récord en “procesamiento, formalización y condena de narcotraficantes”. “El mensaje a la población es que nosotros vamos a redoblar los esfuerzos y a dar una dura batalla, sin retroceder ni un metro, ni un centímetro en nuestra lucha contra el narcotráfico en todas las zonas”, insistió. Heber no detalló cuál será el plan, pero destacó que habrá “un dispositivo policial” que dará “esa batalla en estos días”, con los mismos recursos “y más cantidad de vehículos”. Además, resaltó que “por suerte, como no podía ser de otra manera”, tuvo el “respaldo” del presidente a su plan de acción.

El ministro negó que haya habido un incremento de la violencia en los últimos días y subrayó que se han bajado “las rapiñas, el hurto y el abigeato”, pero “han crecido los homicidios”, a los que, “por supuesto”, considera violentos. “Los homicidios son homicidios y nos duelen todos por igual. Nosotros no calificamos los homicidios en clase A o clase B, como se pretende decir. Para nosotros son todos homicidios y nos duelen”, señaló. Por último, consultado por la prensa sobre cuándo empezará el plan, Heber contestó: “Ahora”.

Diputado Zubía: “Esto no pasa por implementar programas”

la diaria consultó al exfiscal y actual diputado colorado Gustavo Zubía, que suele levantar la bandera de la seguridad. Opinó que en la situación de violencia actual hay “una responsabilidad social y política”, ya que hay “comprensión” del delito, en el sentido de “ternura frente al delincuente”. “En los últimos años Uruguay se acostumbró, y no solamente por el Frente Amplio [FA], a la justificación del delito. 94% de los delincuentes confiesan. ¿Por qué confiesan? ¿La madre Teresa de Calcuta se les apareció en los sueños y les dijo ‘confiesen, chicos’? No, el sistema te lleva a la confesión porque te da enormes beneficios a cambio de esa confesión”, sostuvo.

Zubía puso como ejemplo la Operación Océano, que representaba “la lucha contra el patriarcado” y “la sociedad violatoria, en el sentido sexual, como dicen las feministas”; sin embargo, para los “imputados de delitos gravísimos”, tras un proceso abreviado, hubo un acuerdo de “prisión domiciliaria o medidas de seguridad ambulatorias”, por lo tanto, “ni un solo día adentro” de la cárcel. “Entonces, ¿dónde está la lucha contra la sociedad de la cultura de la violación y la sociedad patriarcal? Y estoy hablando de delitos que están, ideológicamente, más cercanos a la izquierda, en cuanto a que la izquierda los quiere combatir”, subrayó.

Por lo tanto, Zubía sostuvo que no se puede parar “el final de la historia, cuando desde hace 40 años no estamos parando el principio de la historia”. Subrayó que “siempre la solución es represión, en una sociedad donde el ser humano es un bicho jodido”. “El ser humano necesita límites y de lo único que nos hemos encargado, como sociedad, es de no poner límites”, acotó. En cuanto a lo anunciado por Heber, dijo que “se implementarán más programas, pero esto no pasa por implementar programas”.

Por ejemplo, según Zubía, se deben “hacer cárceles especiales, solamente para narcos”, y subrayó que es una idea del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y le parece “excelente”. Además, separar “completamente, a varios kilómetros, un establecimiento penitenciario de otro” y evitar “toda la generación de ilícitos que se genera dentro de cualquier penal en todo momento”.

Charles Carrera: “El ministro ha demostrado incapacidad en sus argumentaciones”

Por otro lado, en filas de la oposición, el senador del FA Charles Carrera dijo a la diaria que “la escalada de homicidios, que viene consolidándose desde julio de 2021, marca que en nuestro país desde esa fecha, desgraciadamente, se consuma más de un homicidio por día”. Por lo tanto, cree que los miembros del oficialismo deberían reconocer “la incidencia de la pandemia sobre la baja de los delitos en Uruguay, como señalaron la academia y el FA, y no seguir aferrados a un discurso que no está dando resultado”.

“La ola de homicidios que viene aumentando de forma descontrolada los encuentra totalmente desorientados y desarmados a consecuencia de una gestión que desmanteló políticas públicas y mandos policiales, con todo lo que ello implica en una institución como la policial. La llegada de viejos cuadros policiales, desactualizados profesional y tecnológicamente, incidió en una operativa que había sufrido una profunda transformación organizacional y tecnológica”, agregó.

Carrera sostuvo que Heber insinúa un incremento del patrullaje, “pero no se avanza en cómo se instrumentará”, y llamó a no olvidar que el MI “sufrió recortes presupuestales”. Además, es una fuerza policial “que sufrió una rebaja salarial que genera malestar en sus filas, particularmente en aquellos más relegados, como el personal subalterno, quienes perdieron 18 jornales hasta la fecha”.

“El ministro ha demostrado incapacidad en sus argumentaciones, que generan preocupación por venir de quien es el responsable de las políticas de seguridad del país. Argumentar justificando la justicia por mano propia (casos del linchamiento en Lezica o la ejecución del joven matrimonio en Colonia Nicolich frente a sus tres hijos) es una pésima representación de la línea de mando que ostenta la secretaría de Estado. Sus infelices injerencias ante la Justicia completan un estilo de gestión que debería ser cuestionado por el propio presidente de la República, quien supo cuestionar antes los argumentos que hoy esgrime el ministro Heber para justificarse en el cargo”, subrayó Carrera.

“Hubiéramos esperado otra señal, que se reconocieran errores y se convocara a un gran acuerdo nacional que involucre a todo el sistema político y en el que todos tenemos algo que podemos aportar. De eso se trata, en definitiva, gobernar un país: buscar entre todos la mejor solución posible sin que ello signifique delegar nada, simplemente, actuar pensando en el beneficio de todos los uruguayos”, finalizó Carerra.

En tanto, este miércoles el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, reflexionó sobre la estrategia del gobierno nacional para contener el crimen organizado. En su opinión, la entonces oposición “cometió el error más grande que se podía cometer” cuando “partidizó” la seguridad y sugirió que “estabas con la Policía o en contra”. “No sabían lo que estaban haciendo. Esto tiene que ser política de Estado; si no, es un chiste”, aseguró en una rueda de prensa tras una visita en Rivera.

Luego, en su columna semanal en la radio CX41 de San José, dijo que “si lo único que pensamos es que los metemos a todos en cana, si pensamos ‘cuantos más [haya] adentro, mejor’, estamos generando una bomba para el futuro”. En particular, insistió en encontrar “una oportunidad para las generaciones que vienen, fundamentalmente las que no tienen chance”.