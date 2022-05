El presidente Luis Lacalle Pou estuvo este jueves en Canelones inaugurando infraestructura en salud y consultado sobre la próxima Rendición de Cuentas, que se debe presentar el mes que viene, y dijo que ve “difícil que sea una Rendición con gasto cero”. En este sentido, recordó que, en líneas generales, el texto que envió el Poder Ejecutivo el año pasado tampoco tenía más gasto, pero se habilitaron 50 millones de dólares para la primera infancia. Según el presidente, algo parecido podría suceder esta vez: “Hay lugares en los que podemos focalizar un gasto para alguna mejora, sobre todo en educación”.

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) convocó para el próximo 15 de junio un paro con movilización en reclamo de mayor presupuesto para la educación. Al respecto, Lacalle Pou dijo que “se está haciendo un enorme esfuerzo por parte de la ANEP para mejorar, si se le pueden adjudicar más recursos se va a hacer, pero insisto: recuerden la situación en la que recibimos la educación y ya les garantizo que la situación en la que entreguemos cuando termine va a ser sensiblemente mejor a como lo recibimos”.

El presidente entiende que es “natural” que algunos sectores de la coalición y de la oposición hagan planteos para que se habilite mayor gasto en la próxima Rendición de Cuentas. “Los hemos escuchado, yo cada vez que llamo a la ministra de Economía es para que afloje, pero ahora hay que ser responsables”, afirmó, y enfatizó que a pesar de recibir el país con “un déficit heredado”, Uruguay “ha recuperado algunas cifras y atrás de ellas hay seres humanos que están mejor que antes de la pandemia”.

Entre otros temas, Lacalle respaldó la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber; consultado sobre si su continuidad al frente de la cartera estaba comprometida, el mandatario se limitó a decir que no.

Aseguró que el ministerio desarrolla nuevas estrategias de combate al crimen, concentradas en el “despliegue territorial y táctico”, y recordó que comenzó a aplicarse hace una semana, por lo que los resultados están por verse. Según indicó, la mayor presencia policial se verá “sobre todo en las conocidas zonas calientes en determinadas horas, en este caso persiguiendo todos los delitos, pero en particular un delito tan complejo que trae mucha violencia aparejada como el de narcotráfico”.

No se descartan presiones del Mercosur para que no salgan TLC

Lacalle Pou fue consultado sobre los rumores de presiones a China y Turquía por parte de Argentina y Brasil para que se reevalúe el tratado de libre comercio (TLC) con Uruguay. Según dijo el presidente, no tiene “elementos probatorios” para afirmar eso, pero “que se ha comentado, se ha comentado”.

“Hay que recordar que nosotros con China tenemos una vinculación de hace muchísimos años y fue la propia República Popular de China la que ofreció suscribir un TLC, y nosotros nos tiramos en paloma, obviamente”, apuntó el mandatario. Agregó que China planteó “algunas fechas para terminar un estudio de factibilidad y nosotros venimos cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades; estamos esperando una respuesta de China”.

Días atrás, el canciller Francisco Bustillo se reunió con su par chino y, según Lacalle Pou, dejó en claro que la intención de Uruguay es “avanzar y lo que queremos determinar, espero en no mucho tiempo, es decir: se llegó o no se llegó a un acuerdo para avanzar”.

De todas formas, el mandatario subrayó que no es “un enamorado de los TLC”, en tanto cree que “el mundo moderno va a ir rumbo a otro tipo de comercio, no tan estable en lo general, en donde se genere una demanda y allí vaya la oferta. Uruguay, que es un país que quizás no pesa en el concierto internacional en cantidad, sí pesa en calidad y hay nichos de mercado para Uruguay en los que perfectamente podríamos ingresar para competir con el resto del mundo si es que no tenemos que pagar, por ejemplo, aranceles, y por eso se avanza en un TLC”.

Con respecto a las consecuencias de su visita la semana pasada a Reino Unido, el presidente volvió a destacar que antes de julio habrá una reunión bilateral para “ver en qué podemos avanzar en temas comerciales” con delegados de ese país.

“Creo que en Reino Unido, en una vocación histórica de reconocer la geopolítica del mundo, como otros países, se dan de cuenta la importancia del Cono Sur, del Mercosur y de la relevancia que tiene Uruguay”, dijo. Añadió que en las reuniones se subrayaba “el respeto a los contratos y a la ley, la institucionalidad, la democracia y sobre todo destacar la calidad humana que hay en nuestro país; eso nos hace diferentes en la región”.