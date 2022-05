Con la Rendición de Cuentas en puerta, los distintos organismos de la educación ya empezaron a discutir y delinear las principales prioridades para el proyecto de ley que el gobierno remitirá al Parlamento y que se espera que tenga “gasto cero”, según lo dicho a El País por la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Marcela Bensión. Esa afirmación preocupa puertas adentro de la coalición de gobierno, a los jerarcas de la educación, a los sindicatos y a la oposición.

Durante la inauguración de un nuevo edificio para una escuela de Soriano el viernes pasado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado sobre cómo avanza el proyecto que tiene plazo hasta el 30 de junio para ingresar al Parlamento. Allí dijo que el gobierno procederá a “escuchar” a los distintos organismos y a los partidos de la coalición.

En esa línea, indicó que con base en la “recaudación y la posibilidad, y en mantener un equilibrio fiscal, que ha sido tan importante, vamos a acceder a temas que son necesarios”. Así las cosas, dijo que educación, vivienda “y otros sectores” son áreas que necesitan financiamiento, máxime cuando hay una reforma educativa en curso. “Entramos en este proceso en el que el MEF va a escuchar, evaluar y luego veremos”. La idea final del mandatario es no “afectar” las arcas públicas para que no haya “desequilibrios fiscales”: “Hay que ver en lo que se puede hacer hincapié”, agregó.

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), sostuvo en diálogo con la diaria que todavía no está definido cuánto se va a precisar para “implementar los cambios” que prevé la transformación educativa, cuya reforma curricular es rechazada por los sindicatos de la enseñanza. “Estamos intercambiando entre los consejeros, estamos estudiando con nuestros equipos de presupuesto y a partir de las principales necesidades que hemos constatado vamos a poder hacer la reunión con el MEF y presentar nuestra propuesta de Rendición de Cuentas a nuestras aspiraciones”, apuntó.

Este fin de semana Silva estuvo reunido con legisladores y gobernantes que responden a Ciudadanos, el sector colorado que supo liderar el economista Ernesto Talvi, para definir las prioridades para esta Rendición de Cuentas. Según el ahora líder del sector, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, se trata del “proyecto más importante del año”.

El presidente del Codicen dijo a la diaria que no conocen los “números exactos” del presupuesto que necesitan, dado que todavía quedan instancias de negociación en la interna de la ANEP y luego con Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, y con el MEF. De todas formas, Peña afirmó que “es necesario inyectar recursos para lograr la transformación educativa”, en el mismo sentido de lo que había planteado el diputado Felipe Schipani, también integrante de ese sector. En el programa radial En perspectiva el legislador colorado aseguró que en una reunión con jerarcas del MEF y del Ministerio de Desarrollo Social desde el Partido Colorado ya plantearon la necesidad de que la ANEP cuente con más presupuesto para implementar la transformación que está diseñando y explicando en encuentros “cara a cara con la comunidad”.

Preocupados

Por su parte, uno de los integrantes del Codicen electo por los docentes, Julián Mazzoni, consideró que este año tiene que ser de recuperación salarial. Según estiman los sindicatos, este año y el pasado se perdió casi 10% de salario real, algo que se va a discutir en el ámbito de la negociación colectiva tripartita. “Haremos todo el esfuerzo para que en el ámbito del Codicen se pueda avanzar, pero lo cierto es que todavía no se ha tratado el tema en una sesión. Hay algunas conversaciones y demás, pero sí, a mí me preocupa la situación”, indicó, en diálogo con la diaria.

En tanto, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) tuvo una primera reunión bipartita que fue “exploratoria”. Seguramente, indicó Mazzoni, después de que la CSEU participe en la negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la que deberá estar el Codicen, se seguirá explorando de qué forma concretar los reclamos. “Vamos a hacer todo el esfuerzo para que los planteos que haga la CSEU se reflejen en la Rendición de Cuentas, agregó el consejero.

En una entrevista con la diaria realizada en marzo, Silva sostuvo que la educación “siempre requiere más recursos”, como también “administrarse mejor”. Sin embargo, agregó que le preocupa que los docentes no tengan la recuperación salarial que debieron haber tenido con base en cómo creció la inflación. “En el presupuesto de la ANEP eso es mucho, porque 90% de la plata es para remuneraciones”, aseguró, y añadió que desde el organismo trabajará “para que esa recuperación exista en un marco de recuperación del país”.

Asimismo, Mazzoni estableció que si “no hay fondos” presupuestales, la reforma educativa “no puede avanzar”. “Me parece que no va a poder avanzar porque no veo mucha voluntad, pero, aunque tenga fondos, tampoco va a poder avanzar mucho, porque no van a dar los tiempos. Claramente, voceros del Partido Colorado han señalado que si no están los fondos la reforma no avanzará y eso se va a interpretar como un fracaso”, agregó.

Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), dijo a la diaria que hay “gran preocupación” dentro del Codicen, porque la “mal llamada reforma” debería tener más dinero, “pero no saben de dónde sacarlo”. “Nosotros vamos a hacer un planteo muy claro de que tiene que haber más presupuesto para otro tipo de transformación, no la que ellos están concibiendo como una transformación autóctona”, expresó. Para el integrante de Fenapes, la transformación de la ANEP tiene “muy poco” de uruguaya, porque está orquestada desde “los organismos internacionales de crédito”.

Sobre la próxima instancia presupuestal, Mandacen señaló que el sindicato trabajará “con mucha seriedad” tanto en el plano de los aspectos salariales como en las cuestiones de “infraestructura, condiciones de trabajo y de aprendizaje”. Fenapes advirtió en marzo que este año la ANEP sufre un ajuste presupuestal de 80 millones de dólares y lo vinculó a la regla fiscal que creó la ley de urgente consideración, que fue ratificada en referéndum el 27 de marzo.

Por otra parte, desde el Codicen, Mazzoni pedirá hacer hincapié en la realización de un “costeo” para resolver “inequidades” existentes en el sistema educativo. Según explicó, la situación que “más preocupa” en Secundaria es la de los profesores orientadores bibliográficos y profesores orientadores pedagógicos, que son cargos de 24 horas, pero a quienes “se les retribuye en este momento por 22 horas y media”. Además, apuntó que aquellos que hacen 33 horas “tienen una retribución de 31” horas. “Aunque los cargos tienen esa presencia horaria, no es así a nivel salarial. Nosotros pedimos que se haga un costeo para incrementar, a ver si logramos llegar a la retribución horaria correspondiente”, explicó.

Para Mazzoni, esta situación es una inequidad que tiene el sistema “desde hace tiempo” y que se ha ido corrigiendo “lentamente”. En ese marco, el profesor dijo que le pidieron al economista Héctor Bouzón, que es el responsable de la Dirección de Gestión Institucional de la ANEP, que haga un “costeo” de esos casos para poder plantearlo con “fundamento” cuando se discuta la Rendición de Cuentas”.

Consecuencias nocivas

De cara al cierre del plazo para presentar los pedidos al gobierno, la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Universidad de la República (Udelar) evalúan en sus respectivas internas cuáles son los asuntos a los que darán prioridad. Rodrigo Arim, rector de la Udelar, dijo que esta semana van a definir con “claridad” cuáles serán esos puntos. De todas formas, mencionó que ya tienen identificadas algunas prioridades, en particular, cuando se está ante un escenario de dos años de pérdida del salario real. Según Arim, la recuperación salarial “pasa a ser un elemento importante”, fundamentalmente porque la Udelar “no puede despegarse de la estructura de remuneraciones que se están pagando en la región y en el mundo” para los cargos docentes y de investigación. Según estableció, si ello ocurre se empezará a “perder capacidad de retención” de cuerpos docentes, algo que ya está empezando a ocurrir, sostuvo en diálogo con la diaria.

Arim sostuvo que en Uruguay y particularmente en la Udelar hay niveles salariales docentes muy por debajo del clima de “calificación y de pertenencia y tiempo” en la institución. Los salarios “están muy por debajo” de lo que se remunera en Brasil y Chile, ilustró. “De alguna manera, si no logramos revertir el deterioro del salario real, vamos a empezar a tener algunas consecuencias nocivas”, advirtió.

A su vez, el rector confirmó que otro de los temas que van a estar sobre la mesa de cara a la Rendición de Cuentas será la reconstrucción del Hospital de Clínicas, propuesta que hizo Lacalle Pou ante la Asamblea General el 2 de marzo, a dos años de haber asumido al frente del gobierno. Para eso, la semana pasada el rector mantuvo reuniones con autoridades de la Universitat de Barcelona, que tiene bajo su órbita al Clínic, que administra la Facultat de Medicina, con el objetivo de recoger ideas de cara al futuro Clínicas.

Por su parte, el Consejo Directivo Central provisorio de la UTEC está “calentando motores” en la previa de cuando sean citados por el Parlamento. De todas formas, desde la universidad dijeron a la diaria que “está todo muy verde”. El año pasado, la UTEC fue la institución que recibió mayor porcentaje de presupuesto en relación a lo solicitado. Si bien pedía 98 millones, a la UTEC se le otorgaron 60 millones de pesos que se destinaron a la “continuidad educativa de carreras en curso” y “la extensión territorial de las nuevas sedes”, como pasó en Minas, capital de Lavalleja, y Melo, en Cerro Largo. Además, está previsto que se abra una nueva sede en Artigas con foco en especialización en tecnologías educativas. En marzo, durante la inauguración de la sede en Minas, Lacalle Pou asumió el compromiso de “empujar” la UTEC para que llegue “a más rincones del país”.