Con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la Universidad Tecnológica (UTEC) inauguró este lunes su nueva sede en Minas, Lavalleja, algo que estaba previsto en el plan estratégico para este período de gobierno. De la inauguración del nuevo local, ubicado frente a la plaza Libertad, además del mandatario, participaron los consejeros de la casa de estudios y el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni, entre otros actores del gobierno, como también el intendente de Lavalleja, Mario García.

Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC, dijo que “es preocupante” que 25% de los universitarios mayores de 25 años esté radicado en Montevideo y sólo 10% de ese rango etario lo esté en el interior del país. “Esa fue la tarea y misión” para revertir esto por parte de la UTEC, expresó, y dijo que en 2014 este centro de estudios comenzó sus cursos con 44 estudiantes y que hoy ya hay más de 5.000. Además, destacó que este año haya habido un récord de inscriptos. En ese sentido, la UTEC informó que este año ingresaron 1.066 nuevos estudiantes y las carreras “más demandadas” fueron Ingeniería en Logística, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible, y la Licenciatura en Tecnologías de la Información.

“A veces hay que cambiar los planes y no hay que tener miedo. Tenemos que ser transgresores en la educación, no hay vuelta, hay que cambiar los planes porque si no, no sirve”, indicó Silveira. Por su parte, Baroni, director de Educación, indicó que están “convencidos” de las políticas de Estado, por eso continúan los integrantes del Consejo Directivo Central provisorio de la UTEC del gobierno pasado. “Esto viene a complementar enormemente el sistema educativo uruguayo porque le da un dinamismo pocas veces visto”, valoró Baroni, y destacó la descentralización del centro. “El proceso de descentralización comenzó con un acuerdo multipartidario en otro gobierno, y ahora se profundiza”, dijo, y afirmó que se “animaría” a decir que la UTEC “no sólo es de las mejores universidades de la región, sino que, por las perspectivas, del mundo”.

Por su lado, García expresó que están empezando a tener su “propio sueño”, que es tener una universidad de “excelencia en nuestro departamento”, y de “tener educación universitaria para todos, gratuita, pública y de calidad”. “Esta universidad le cambiará la vida a Lavalleja”, expresó, y aseguró que “es un día muy feliz en lo personal”.

Tras su discurso, pidió “salirse del protocolo” y le pidió unas palabras a Lacalle Pou, quien pidió hablar parado, ante las críticas de los sindicatos, en especial el de Ancap, que fustigaba al gobierno por la intención de que el ente petrolero se asocie con privados en el negocio del pórtland.

“A esta altura yo no sé si hay un sindicato participando en un acto del Estado o el Estado participando en un acto del sindicato. Esto que puede parecer medio extraño es una típica foto de nuestro país. Esto no pasa en cualquier lugar del mundo: que venga un gobierno a inaugurar una obra del convenio entre la UTEC y la Intendencia de Lavalleja en nombre de todos los uruguayos y que haya gente manifestándose en contra del gobierno habla bien del respeto a la democracia”, indicó el jefe de Estado.

“La UTEC cuando se crea era una idea a raíz de una necesidad. Nadie sabía cuál iba a ser el derrotero; aquí la cultura está bien inserta en el ser minuano o Lavalleja. La UTEC son las ramas que van al futuro, a lo desconocido, hacia al espacio”, añadió Lacalle Pou.

“Estamos felices con el desempeño [de la UTEC]. No por lo que dicen ustedes, por lo que vemos en la gente, estudiantes de la UTEC, los distintos intendentes que están muy vinculados a la UTEC”, y asumió el compromiso de “empujar” la UTEC para que llegue “a más rincones del país”. “El Estado les dice a los emprendedores que sus hijos pueden estudiar acá y además trabajar acá. Es la gran revolución que estamos viviendo en esta época”, agregó.

Abierto a la comunidad

Según consignó la UTEC en un comunicado, en ese centro de estudios ya hay estudiantes serranos, que cursan carreras semipresenciales, con instancias prácticas sólo algunos días o semanas al mes. Lo que cambia ahora es que estos estudiantes podrán utilizar la sede de Minas para su jornada de estudios “ya sea en su formación de carreras virtuales o semipresenciales, aprovechando la infraestructura de primer nivel”. “También será un lugar abierto a la comunidad, que con la debida coordinación de la UTEC junto con la Intendencia se pondrá a disposición de toda la ciudadanía”, indica. El centro, ubicado frente a la plaza principal de Minas, valió 173.000 dólares y en mobiliario se invirtió unos 18.500 dólares.

La UTEC asegura que iniciará su presencia en la capital de Lavalleja con una “formación corta” que se llama “Jóvenes innovadores” y abrirá preinscripciones para iniciar los cursos de la Licenciatura en Tecnologías de la Información -una de las siete carreras semipresenciales- del 1º al 30 de junio.

Ese curso también se dictará en las sedes de UTEC en Melo y Paysandú. Para ello, estudiantes de UTEC se capacitarán como “mentores” y participarán en instancias presenciales con estudiantes de educación media y UTU de los tres departamentos. “La formación, a cargo de docentes de la Universidad de Mondragón de España (sobre metodologías de innovación) y del Departamento UTECinnova (sobre design thinking), que en la Universidad aborda formaciones en áreas como competencias emprendedoras, idiomas y habilidades del siglo XXI (como pensamiento crítico y resolución de problemas, entre otros)”, agrega.