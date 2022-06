Con Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti fuera del tablero de posibilidades del Partido Colorado (PC) de cara a 2024, las esperanzas de algunos dirigentes estaban puestas en el regreso de Pedro Bordaberry. Sin embargo, el jueves Búsqueda informó que el exsenador se comunicó con dirigentes del partido para asegurar que no volverá a la actividad política y les pidió que no hablaran más de él.

El semanario accedió a una encuesta realizada por Opción Consultores en mayo que da cuenta de que la intención de voto del Partido Colorado con Bordaberry a la cabeza es de 12%, superando al Cabildo Abierto de Guido Manini Ríos, que tendría 8%. Sin embargo, la intención de voto para el PC baja a 7% sin el exsenador entre los candidatos.

La encuesta también consultó: “¿Si Pedro Bordaberry no fuera candidato a presidente por el Partido Colorado, entre los siguientes líderes a quién preferiría como candidato presidencial?”. En ese caso, más de 40% de los encuestados no se inclinó por nadie; 28% lo hizo por Robert Silva, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); 24% señaló a Andrés Ojeda, abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo; 4% mencionó al ministro de Ambiente, Adrián Peña, y 3% a Gabriel Gurméndez, presidente de Antel.

El semanario también da cuenta de las elecciones en los clubes zonales que hizo el Comité Ejecutivo Departamental del PC. En esta votación participaron los afiliados y adherentes del partido en Montevideo y los resultados indicaron más participación en los municipios costeros y céntricos.

En el Municipio E hubo 95 votos, en el B, 62 y en el CH, 44. El municipio G, que incluye barrios como Peñarol, Colón y Nuevo París, era el único que tenía dos candidatos y la votación fue una sorpresa para el partido, porque no esperaban llegar a los 76 votos alcanzados. En el D hubo 26, en el C, 22 y en el F, 8. En el A, que incluye entre otros barrios a La Teja y el Cerro, no se pudieron llevar a cabo por falta de personas para asumir el compromiso.