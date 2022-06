“Hemos tenido accidentes en el camino, el proceso de renovación nos ha resultado difícil”, admitió el expresidente y actual secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, durante una entrevista con Desayunos informales, al ser consultado por el derrotero electoral del partido en los últimos años y su presente, como socio del Partido Nacional en la coalición de gobierno.

“Tuvimos la etapa Pedro [Bordaberry], importante; después él se apartó. Luego tuvimos la etapa [Ernesto] Talvi, con resultados conocidos”, analizó, y entendió que se han dado “procesos de renovación con gente cabal, importante”, pero que sin embargo “no cuajó”. No obstante, el exmandatario entendió que a pesar de no haber logrado pasar la barrera del 13% en las últimas elecciones, hoy en día el PC es decisivo “porque hay un republicanismo laico, una garantía que el PC representa en el Estado; fuimos decisivos en la elección y fuimos decisivos en el referéndum [contra 135 artículos de la ley de urgente consideración]”.

“En el partido estamos descabezados, no tenemos candidatos definidos a la vista, y sin embargo tenemos una efervescencia de juventud fantástica”, matizó Sanguinetti, y admitió que “no la tenemos fácil, pero sabemos en lo que creemos”, y añadió que “liderazgos hay”, pero no se avizora “un candidato”, y descartó una postulación de cara a 2024: “Yo estoy aquí forzado por las circunstancias, no puedo o no debo ser candidato. ¿A quién se le ocurre que a los 89 años alguien pueda estar siendo candidato?”.

Durante la entrevista el secretario general del PC volvió varias veces sobre el rol “decisivo” que, sostiene, tienen hoy los colorados, y sostuvo que en el referéndum la ventaja que se sacó en Rivera “fue más que la ventaja nacional” y por eso aseguró que la colectividad tendrá sus candidatos. “A fines del año que viene emergerán [las candidaturas], diremos ‘bueno, ¿quién es el que está mejor?’, que compitan en la interna, e iremos detrás del que mejor lo exprese”, aseguró.

Respecto de la posibilidad de que Bordaberry retorne al Partido Colorado tras haberse alejado de la política, algo que parece cada vez más latente, Sanguinetti entendió que “fue un candidato respetado”, y recordó que al retirarse del Senado “era unánime que si no era el mejor senador era uno de los mejores, con un enorme respeto de todo el mundo”, aunque evitó responder sobre su negativa a que Bordaberry presentara una lista al Senado en 2019.

Es un hecho que los votos que hipotéticamente podría traer Bordaberry al PC no son los mismos que llevó la candidatura de Talvi en su momento, más desde el centro del espectro político que desde la derecha. Consultado por esto, Sanguinetti entendió que “de repente” los votos “se pierden de un lado y se ganan del otro, los electorados no son congelados”.

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y excompañero de fórmula de Talvi, es quizá una de las caras más visibles del PC actualmente. De acuerdo a Sanguinetti, “lo peor” que se podría hacer con Silva sería “contaminarlo de candidatura”, puesto que “tiene un enorme rol a cumplir, lo está haciendo muy bien en una época muy difícil” y no sería justo contagiarlo de “candidatitis”, una “enfermedad endémica” en Uruguay.

El FA y su “estructura corporativa”

Consultado sobre el rol del Frente Amplio (FA) como oposición, el expresidente entendió que la fuerza política “se ha ido más a la izquierda” y ha “dejado de ser propiamente un partido político” para convertirse en una “estructura corporativa”, y entendió que “el FA hoy es el sindicalismo”.

“[Fernando] Pereira se enojaba cuando yo decía esto hace dos años; creo que ahora nadie discute que el FA es el sindicalismo”, insistió, y entendió que se trata de “un cambio cualitativo muy importante” pasar a ser “un partido político mirado desde el ángulo particularista del sindicalismo”, y es por eso que “el FA a veces se encierra en esas posiciones que no son las que tuvo [Tabaré] Vázquez”. Llamó a ver “los hechos”. “En el último referéndum, ¿lo organizó el FA o lo organizó la fuerza sindical? El día del referéndum, en el palco, ¿había un dirigente político del FA? No, eran sólo los referentes sindicales”, sentenció, y entendió que Pereira “cambió de despacho” al pasar “de presidente del sindicalismo a presidente del FA”.

Sobre el presidente de la coalición de izquierda, Sanguinetti dijo verlo “en un discurso” de “iracundia” y “radicalizado” que está “ajeno al mundo”. Respecto de la alianza estratégica que pudo haber representado el PC con el PN cuando eran oposición junto con las cámaras empresariales, Sanguinetti entendió que se trataba de algo distinto de lo que se da entre el FA y el movimiento sindical. “Son visiones que tratan de ser equilibradas, a veces se coincide con unos y a veces con otros”, entendió, y sostuvo a modo de ejemplo que “ahora mismo las cámaras no aplaudieron al gobierno en las últimas medidas”, en referencia a los anuncios del gobierno de adelantar los correctivos por inflación y un aumento en las pasividades y los salarios públicos para paliar la situación económica.