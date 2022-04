No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En la noche de este lunes, en un día feriado en el que no suele haber muchos movimientos en el ámbito político, el presidente Luis Lacalle Pou dio una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas económicas: aumentos de 3% para las jubilaciones y pensiones, y de 2% para el salario de los empleados públicos, que empezarán a regir el 1º de julio. Estos puntos incrementales son a cuenta del próximo ajuste anual, es decir, se adelanta la fecha de pago unos meses. Además, el gobierno convocará las mesas de negociación del sector privado que no habían previsto ajustes por inflación para este año.

El mandatario estuvo reunido en la Torre Ejecutiva con el equipo económico y los líderes de los demás partidos que integran la coalición: Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, el senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, del Partido Independiente, y el diputado Daniel Peña del Partido de la Gente.

En la conferencia de prensa Lacalle Pou resaltó que desde hace unos días el Ministerio de Economía y Finanzas, el MTSS y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto vienen afinando las ideas que pasaría a informar. Antes subrayó que “hace algún tiempo se empezaron a recuperar los puestos de trabajo, y se ha dado un crecimiento económico reflejado básicamente en las exportaciones, producción industrial y algunas otras actividades”. Destacó que esto trajo aparejado “un aumento en la recaudación” y que a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania “se ha sufrido una presión inflacionaria en todo el mundo”.

“La preocupación de este gobierno es que los uruguayos no pierdan poder adquisitivo, y esa es la discusión que ha estado en estos días en el seno del gobierno. Al mismo tiempo, hemos tenido una política económica sostenible, que nos permite tomar estas medidas”, indicó el presidente. Así las cosas, informó que el gobierno decidió otorgar a partir de julio un aumento de 3% a las jubilaciones y a las pensiones, junto a una suba de 2% para los salarios públicos. El mandatario enfatizó que este ajuste debe incorporarse al otorgado a principio de año de 6,16% para los jubilados –ajuste previsto en la Constitución, que acompaña la evolución salarial– y al 7% dado a los funcionarios, aunque se trata de adelantos a cuenta del ajuste que recibirán al final de este año o inicio del próximo.

Además, Lacalle Pou señaló que, en el marco de lo que catalogó como “sugerencias”, este martes el MTSS va a llamar al Consejo Superior Tripartito, integrado por autoridades, empresarios y sindicatos, para que se convoquen más de “80 mesas” de negociación, que involucran “en el entorno de 300.000 trabajadores”, a los efectos de “que estos puedan evaluar adelantar el ajuste por inflación” en el sector privado.

“Estas medidas, de coyuntura, por supuesto, lo que tratan de hacer es buscar las mejores herramientas posibles y las más efectivas para no perder poder adquisitivo. Recién hacíamos una suma: que entre los aumentos dados, tanto a jubilaciones y pensiones como a los salarios públicos, estamos por encima de 9%, lo que en principio –y subrayo ‘en principio’, en este mundo tan cambiante– estaría por encima de la inflación anual esperada”, aseguró. Antes de pasar al espacio para las preguntas de la prensa, Mieres le indicó a Lacalle Pou que informara que los aumentos son a partir del 1º de julio.

El mandatario fue consultado por los periodistas sobre si el anuncio implica que por ahora se descarta tomar otras medidas, como las sugeridas por el sector colorado Ciudadanos o Cabildo Abierto para controlar la suba de los precios de la canasta básica. Contestó que las sugerencias fueron “todas bienvenidas” y que, de hecho, algunas fueron tomadas y están incluidas en lo anunciado. De todos modos, subrayó que las medidas establecidas van “directamente al problema” y que las herramientas planteadas “no necesariamente significa que impacten positivamente en los precios”. “Esto es más dinero para paliar justamente lo que podría ser la pérdida de poder adquisitivo”, indicó.

A Lacalle Pou también se le preguntó en qué momento se comenzaría con la recuperación del salario real –las remuneraciones perdieron frente a la inflación en 2020 y 2021– y si está previsto que sea este año: “Con la suma de almacenero que hice hace unos instantes estaríamos recuperando salario, entre otras cosas –y esto pónganlo siempre en tela de juicio, porque en este mundo tan loco ya no sabemos qué va a pasar–; supuestamente, con este agregado de aumento, tanto en jubilaciones, pensiones y salarios públicos, deberíamos de estar por encima de la inflación esperada”. Distintos analistas económicos consultados por la diaria días atrás previeron que la inflación cerrará el año en torno a 8%, con mayores cifras en el primer semestre del año, donde se mantendrá por arriba de 9%.

Consultado por la diaria, Mieres aclaró que lo anunciado es un aumento “a cuenta”, y agregó: “Eso no quiere decir que se descuente linealmente del próximo aumento. De hecho, hay que evaluar lo que ocurra con la inflación, y de hecho, el aumento de julio va a incidir en el Índice Medio de Salarios y, por tanto, a incrementar el aumento de enero [para los jubilados]. Lo importante es que se sostiene el poder adquisitivo y a los funcionarios públicos no les va a producir reducción del poder adquisitivo; al contrario, les garantiza la recuperación salarial fijada en enero de este año”.

Sobre este aspecto la diaria consultó a Joselo López, vicepresidente de PIT-CNT y secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. El dirigente sindical señaló que, cuando hay alguna medida que intenta mejorar el poder adquisitivo, “nunca hay que despreciarla y siempre es bienvenida”, pero “como todos sabemos, este gobierno tiene una manera muy particular de comunicar, y no da puntada sin hilo”. “En [un artículo sobre la conferencia de prensa publicado en] la página web de Presidencia se plantea que es un adelanto del ajuste que se va a aplicar en enero. Por lo tanto, esto no es un incremento que se pueda tomar a cuenta de la pérdida salarial que hubo, sino que es un adelanto”, afirmó.

Agregó que “mucho menos” se puede hacer la cuenta que hizo el presidente en la conferencia de prensa, que es sumar el 7% de aumento que los funcionarios públicos recibieron en enero más este 2% de julio, “para decir que a lo largo de este año va a haber un 9% que más o menos va a mitigar la inflación que pueda cerrar este año”. “No se puede hacer eso porque ese 7% ni siquiera cubrió la inflación del año pasado, que fue de 8%; entonces, hay que ver con mucho detenimiento, porque lo que se está anunciando no hace a la realidad de lo que va a suceder cuando cierre el año”, finalizó López.

Sanguinetti: “El sector privado va a tener sensibilidad”

A la salida de la Torre Ejecutiva, el senador Manini Ríos destacó en una rueda de prensa que lo comunicado por el gobierno son “buenas noticias y buenas medidas, en el sentido de que asegura que no se pierda poder adquisitivo por parte de los trabajadores en el presente año”. Subrayó que “se estima”, ya que es “bien claro” que “hoy por hoy no se puede tener certezas”, que los aumentos sumados –el de enero más el de julio– estarán por encima de la inflación, “y eso significa recuperación salarial”.

Además, aclaró que su partido nunca habló de “topear” precios, sino de “buscar acuerdos para mantener los precios controlados, que no es exactamente lo mismo”. Subrayó que esa propuesta “sigue vigente, sobre todo en ese listado de productos” que estableció Cabildo Abierto, “que son de primera necesidad y vitales para la gran mayoría de los uruguayos”.

Por su parte, Sanguinetti subrayó en una rueda de prensa que “estamos en un momento muy particular del mundo” y se debe partir de esa idea. Dijo que esta primera respuesta de las autoridades le parece “muy adecuada” y demuestra que el gobierno “está en el tema y va a seguir en él”, porque “esto no termina acá”. “Se podría haber mirado del lado de los precios o del lado del salario, y se optó en este momento por el lado del salario, entendiendo que es lo más importante, naturalmente”, subrayó.

Sanguinetti dijo que piensa que “el sector privado va a tener la misma sensibilidad que tiene el gobierno”. Además, subrayó que estas medidas costarán 170 millones de dólares en el segundo semestre, “en una economía que tiene déficit”.