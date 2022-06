Luego de barajar varias propuestas, el Poder Ejecutivo ya tiene entre manos la idea para la reestructura de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), que se pondrá dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ingresará al Parlamento el jueves 30 de junio. El titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), José Luis Falero, y el vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, en la mañana del miércoles se reunieron con los legisladores de la coalición que integran la Comisión de Hacienda de Diputados exclusivamente para transmitirles la iniciativa.

Según supo la diaria por asistentes a la reunión, la reestructura implica el pasaje de la unidad Vía y Obra de AFE a la Dirección de Transporte Ferroviario del MTOP. A su vez, esta última dependencia ganaría jerarquía dentro de la cartera, ya que dejaría de depender de la Dirección Nacional de Transporte, para tener rango de dirección nacional, como pasa con las direcciones de Vialidad o Hidrografía.

La unidad Vía y Obra de AFE es la que se encarga de la infraestructura y el mantenimiento de las vías. Allí trabajan 92 de los cerca de 400 funcionarios de la empresa estatal. Según supo la diaria, al pasar toda la unidad, los 92 trabajadores también se trasladarían a la dirección del MTOP, y desde el gobierno se subrayó que con este cambio “nadie pierde trabajo” y se mantienen los salarios.

Además, también se mudaría al MTOP la unidad Comunicaciones de AFE, que se encarga de la señalización de las vías y cuenta con 28 funcionarios. Por lo tanto, en total, a la cartera de Transporte pasarían 120 trabajadores de AFE y el ente autónomo quedaría con menos de 300 funcionarios.

En la reunión, los jerarcas –Falero y Osta– hicieron énfasis en el panorama de “desmantelamiento” con el que el gobierno del Frente Amplio (FA) entregó AFE. Argumentan que por esa razón el ente autónomo no puede hacer el mantenimiento de las vías. Además, explicaron que con esta iniciativa buscan “potenciar” Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF), la empresa encargada del transporte de carga, “para que logre dar ganancias”. Se trata de una sociedad anónima creada a fines de 2011, durante el gobierno de José Mujica, que pertenece a AFE en 51% y el 49% restante a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Es decir, funciona en el derecho privado pero es de propiedad estatal,

El diputado del Partido Independiente Iván Posada, que estuvo en la reunión, señaló a la diaria que lo planteado por el Poder Ejecutivo “es hacer viable todo el sistema de transporte ferroviario, con base en lo que ya de alguna manera se había dado en los gobiernos anteriores”. Para eso se busca crear una dirección nacional en el MTOP “que tendría cometidos que hoy AFE no está en condiciones de dar, como es el mantenimiento de todo el tema de las vías”.

“El transporte ferroviario ocupa un lugar fundamental, por razones de costo, en una estructura productiva, y la realidad es que AFE durante la administración anterior claramente transportaba cada vez menos carga. O sea que, por un lado, es un desafío para encarar un nuevo plan de negocios, y por otro lado, está el mantenimiento de la vía, para lo que la estructura de AFE ha resultado insuficiente en los últimos tiempos”, indicó. Posada sostuvo que la propuesta del Ejecutivo “es la forma de potenciar AFE, porque sigue prestando los servicios a través de SELF”, es decir, “queda la posibilidad de transportar carga, y eso hay que desarrollarlo”.

Director del FA: “Acá hay responsabilidad de toda la clase política”

“AFE quedaría reducida a la mínima expresión: una gran inmobiliaria, por todos los predios que tiene, y solo quedaría la parte del tren de pasajeros, más nada”, fue lo primero que dijo a la diaria Williams Kelland, director del ente autónomo por el FA, al enterarse del planteo del gobierno. Además, subrayó que no se compró material rodante –locomotoras y vagones– para el transporte de pasajeros, que ahora no está activo –excepto por el tramo Tacuarembó-Rivera, lunes y viernes–, por la construcción del ramal del Ferrocarril Central del que se encarga el MTOP; pero cuando esa obra esté terminada, tampoco hay planes de hacerlo.

“No se compran trenes de pasajeros como quien va y pide un kilo de yerba en el boliche. Es un proceso que lleva dos años, entre armar las licitaciones, concederlas, ver el material, entrenar a los conductores y traer los coches para el país”, sostuvo. Aseguró que para potenciar SELF se debe “invertir fuerte, porque con siete u ocho locomotoras no se hace patria” si se quiere “competir con los alemanes”, por ejemplo. Insistió con que para potenciar AFE en su totalidad no sólo tiene que haber una decisión política de invertir en material rodante, sino también en “gestión”.

Kelland sostuvo que el mantenimiento de las vías no se estaba haciendo porque las cuadrillas de Vía y Obra “virtualmente desaparecieron”, ya que hay “menos de 100 personas para todo el país, de las cuales la mitad se jubilará en dos años”. Además, señaló que tampoco hay recursos, porque el presupuesto anual es de 700.000 dólares, “una risa”, por lo tanto, “es imposible hacer obras”.

Para el jerarca de la oposición, el futuro de AFE es “sombrío”, ya que la propuesta del Ejecutivo “le saca los fines principales” al ente autónomo, “que es el mantenimiento y armado de vías”, quitándole “la gerencia principal, la de infraestructura”.

En cuanto a la responsabilidad que el oficialismo carga sobre la gestión del FA, Kelland señaló que el “desmantelamiento” no fue en los últimos 15 años sino en los últimos 35, desde el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), “que sacó los trenes de pasajeros”.

“Acá hay responsabilidad de toda la clase política, que en su momento no vio la importancia del transporte ferroviario, sobre todo de cargas. Porque es el engranaje de un sistema: puertos, carreteras, camiones, hidrovías, etcétera. Pero nadie lo vio como un sistema sino como chacritas”, finalizó.

Unión Ferroviaria: “Darle presupuesto y que ingrese personal”

Mariano Pouso, secretario general de la Unión Ferroviaria, señaló a la diaria que el escenario del pasaje de divisiones del ente autónomo al MTOP “implicaría un debilitamiento de AFE”, y subrayó que al gremio le gustaría lo contrario, que se “potenciara”; pero parece que “está muy lejos de lo posible”, porque “el desmantelamiento iniciado en administraciones anteriores lo puso de rodillas”. Agregó que la falta de ingreso de personal y de inversiones, es decir, “que siga todo igual tampoco es una solución porque la mitad de los trabajadores están con causal jubilatoria”. “La solución es darle presupuesto y que ingrese personal”, sostuvo.

Dijo que si el gobierno “se lleva” la parte de infraestructura al MTOP y quiere que funcione el servicio de pasajeros, ya en este año “tiene que venir una flota de coches motores, ingresar personal al taller mecánico e incorporar las computadoras de a bordo para que los trenes puedan entrar a la obra del Ferrocarril Central, y cada una vale unos cuantos cientos de miles de dólares”. “Para el sindicato, están usando la situación de AFE como moneda de cambio para otras disputas políticas en el proceso de la Rendición de Cuentas”, aseguró.

En cuanto al mantenimiento de la vía, Pouso dijo que no se estaba haciendo “porque falta personal”, ya que la administración del FA “no tomó gente” y creó una empresa “paraestatal” en la CND, llamada Corporación Ferroviaria del Uruguay, que se dedicaba al mantenimiento de las vías, “pero cuando abrieron el llamado para construir la obra del Ferrocarril Central, no se presentó”.

Pouso dijo que es cierto que el “desmantelamiento” de la empresa empezó décadas atrás, pero subrayó que “la esperanza que tenían los trabajadores con un gobierno de izquierda era distinta a la que se podía tener con el gobierno de Sanguinetti a la salida de la dictadura”. “El desmantelamiento del servicio de pasajeros lo hizo Sanguinetti y el desmantelamiento ideológico lo hizo el FA”, finalizó.