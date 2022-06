El gobierno evaluó tres propuestas diferentes para la creación de un hotel cinco estrellas en las costas de Rocha y todas fueron rechazadas. Ante la falta de inversores interesados, en una reunión este lunes por la tarde el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, el ministro interino de Turismo, Remo Monzeglio, y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, decidieron abrir una licitación para un nuevo proyecto.

El nuevo llamado tendrá menos requerimientos: ahora se buscará interesados para la construcción de un hotel cuatro estrellas superior, cuatro estrellas o al menos un establecimiento que proporcione “prestaciones de servicios de alojamiento de alta categoría”, tal como explicó Umpiérrez este martes.

Este lunes por la noche, tras conocerse el cambio de rumbo, la exministra de Turismo Liliam Kechichian opinó al respecto en su cuenta de Twitter. Según publicó, “el llamado a expresión de interés para construir un hotel 5 estrellas con casino en Rocha no tuvo ningún interesado serio. Dijimos que era una propuesta irrealizable en este momento. Tristeza por la población que se ilusionó. Lo usaron de promesa electoral”.

A la licitación para obtener el permiso de construcción y la autorización para la creación de un nuevo casino se presentaron tres proyectos, indicó el intendente en diálogo con Doble click. Detalló que fueron “muy exigentes al momento de evaluar los proyectos”; dos de ellos no cumplían los estándares para ser calificados como hoteles cinco estrellas en cuestión de cantidad de habitaciones y servicios, mientras que el tercero pasó la primera etapa pero naufragó en la proyección de sustentabilidad económica en el mediano plazo.

En la nueva etapa, indicó Umpiérrez, se buscará tratar de encontrar iniciativas privadas para ofrecer un hotel cuatro estrellas o cuatro estrellas superior, o servicios de alojamiento de alta calidad en la zona de la costa de Rocha. “Se va a abrir esta nueva etapa y habrá que esperar si algunos interesados que han manifestado en diferentes diálogos un interés presunto lo concretan”, adelantó.

Asimismo, en el nuevo proyecto no será requisito tener la infraestructura para un casino, algo que originalmente había sido pensado para “dar un elemento adicional de tentación, para dar otro servicio adicional al turista, pero en esta nueva etapa no tiene por qué estar incluido el casino si hay prestaciones de servicios de alojamiento de alta categoría, que pueda tener otros servicios, centros de convenciones quizás; lo del casino pasaría a no ser imprescindible, sin prejuicio de que si hubiera interés de los que se presenten va a seguir estando en el marco de la disponibilidad como se había planteado”, detalló el intendente.

Umpiérrez descartó que el Estado intervenga mediante un proyecto de participación público-privada, pero admitió que está sobre la mesa la posibilidad de que los inversores obtengan diferentes exoneraciones a través de distintos mecanismos legales.

El intendente de Rocha justificó los altos estándares del llamado en un intento de no repetir procedimientos de gobiernos anteriores. “Lo que no quisimos fue repetir una historia que ya pasó en 2005, en el primer gobierno de [Tabaré] Vázquez, que hubo una adjudicación para una licitación cinco estrellas a una empresa que ganó la licitación y lo que hizo fue salir a buscar un inversor al mundo con la concesión en la mano; eso nos parecía poco serio”.

Con esos dichos Umpiérrez se refería a la firma Lanetur SA, que ganó la concesión para construir y explotar un hotel de cinco estrellas con casino entre los balnearios de La Coronilla y La Esmeralda, luego de que durante el gobierno de Jorge Batlle fuera declarado desierto un llamado para la construcción del hotel, en el que Lanetur SA fue el único oferente, aunque no cumplió en tiempo y forma con la presentación.

El gobierno de Lacalle Pou decidió dejar sin efecto la resolución firmada en 2005 y eso llevó a un representante de Lanetur SA a anunciar a fines de 2020 que iniciará un juicio “millonario” contra el Estado y también contra la Intendencia de Rocha.