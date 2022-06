La Administración Tributaria Federal de Suiza inició un proceso para identificar las cuentas bancarias o bienes que el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, tiene en dicho país. El mecanismo se activa cuando otro país solicita información tributaria de la persona, lo que derivó en la comunicación de Suiza que solicita a Durand que designe a un representante en la nación europea “para recibir notificaciones” y “hacer valer su derecho” a ser escuchado en el proceso, ya que el investigado puede apelar a la Justicia para que no se compartan los datos en virtud del secreto tributario, informó el jueves el semanario Búsqueda.

El mismo medio detalló que Durand, abogado de profesión y especializado en materia penal, trabajó como representante legal en temas personales y de negocios del ex propietario de Tienda Inglesa, Robin Henderson. Por esas tareas, entre fines de 2016 y principios de 2017 recibió un pago de 2,1 millones de dólares –Tienda Inglesa se vendió por 140 millones de dólares en 2016–, que se depositaron en una cuenta a su nombre en el banco suizo Julius Baer.

Búsqueda consultó por el tema al vicepresidente de Ancap, quien planteó: “Los impuestos están pagos. No tengo ningún acta de determinación tributaria que diga lo contrario. Estamos hablando de un tema de hace seis años, que no tiene nada que ver con mi tarea actual pública”. Según lo informado, Durand no incluyó en 2020, en su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, ninguna cuenta en Suiza, y ante reiteradas consultas del medio respondió en presente: “No tengo cuenta en Suiza”.

En tanto, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo a la diaria, en referencia a la situación: “Lo estamos analizando. Es muy grave la información publicada. Ya teníamos conocimiento de que el doctor Durand era el abogado de [Luis Alberto] Betito Suárez, era público. Cuando lo nombraron en Ancap nos llamó la atención, ya que era una persona vinculada con el derecho penal”.