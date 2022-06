El miércoles por la mañana la Policía de Treinta y Tres encontró a un hombre agonizando en una plaza pública y lo trasladaron al hospital, donde luego falleció. La primera versión oficial desde la jefatura departamental indicaba que podría haber muerto de hipotermia, a causa de las bajas temperaturas registradas en la madrugada, pero en la tarde el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, descartó esa hipótesis.

“Cuando declaró el jefe de Policía pudo haber hecho referencia al tema y eso dio confusión, sin mala intención. Yo diferencio, porque esos errores se pueden llegar a dar, pero quienes tenemos lugar de responsabilidad tenemos que actuar en consecuencia, porque cuando suceden hechos desgraciados lo que tenemos que ver es cuál es el contexto, reconocer que hay una familia detrás, y no hacer una valoración dentro de la ansiedad que permita ciertos errores”, dijo Lema en rueda de prensa.

El ministro agregó que “hay características que nos pueden adelantar por dónde viene” la investigación que hace la Policía de la muerte, catalogada como dudosa, “y no va por la línea de la hipotermia, que por respeto a las personas que puede haber atrás, no las voy a dar, pero nosotros tenemos información que no va en esa línea”.

Lema insistió en que el hombre tenía “domicilio declarado”. Consultó sobre si había tenido “contacto con algún refugio” y le informaron que sí, “pero más vinculado a situaciones personales, no a la situación de calle”. Agregó que “cuando pasa esto me gusta hablar con elementos, porque es la forma de dar seriedad”, y señaló que hasta ahora los que tienen es que hay una investigación policial en curso, una persona con domicilio declarado y “un primer diagnóstico que habla de una muerte dudosa”.

Cifras e hipótesis

El ministro apuntó contra declaraciones del Frente Amplio, en particular las que brindó este martes el presidente del partido, Fernando Pereira, que, según entiende Lema, tuvieron “graves errores en la afirmación, denotando una falta de estudio, mezclando temas, expresándose sin contenido, mezclando una cantidad de circunstancias sensibles. En esto creo que entre todos tenemos que ayudarnos a tener discusiones con altura”.

“No hacemos todo perfecto, que se critiquen problemas de gestión, puntos de vista, que se haga referencia a una cantidad de circunstancias, totalmente de acuerdo. Pero primero ponerle estudio y después, cuando hay un hecho desgraciado, desafortunado, ponerle sensibilidad. No se puede salir a cobrar al grito por oportunismo político, sin tener una cantidad de elementos que hoy por hoy son necesarios profundizar”, lanzó también en referencia a las críticas que hizo el diputado frenteamplista por Treinta y Tres, Sergio Mier, que aludió al deterioro de la situación social en el departamento.

“Yo escuché atentamente algunas cosas que se dijeron ayer por parte del presidente del Frente Amplio y, más allá de hablar de 4.200 refugios, cuando son ciento y algo, que vamos a suponer que hubo un error de tipeo, por llamarlo de alguna forma, después se mezclan datos de una cosa y de otra”, dijo Lema.

Pereira, en conferencia de prensa, había dicho que el aumento de cupos en los refugios era indicio de que más personas lo necesitaban, algo que no coincide con la visión del ministro, que insiste en que ese aumento significa más captación y recordó que las personas viviendo en la intemperie bajaron entre 2019 y 2021.

Operación Frío Polar

El Mides divulgó algunos datos relacionados a la operación Frío Polar que llevó adelante mientras duró la alerta meteorológica que termina el miércoles. Durante la primera jornada del operativo, hubo 354 contactos entre llamadas al 0800 8798 y al whatsApp 092910000 de Mides para notificar personas en situación de calle. Se ocuparon 3.800 plazas en todo el país y 49 personas fueron trasladadas a refugios por parte del personal del Ministerio del Interior.

El martes los contactos al Mides aumentaron a 801 y el número de plazas ocupadas se mantuvo similar, con 3.850, mientras que 57 personas fueron trasladadas a refugios por parte de la Policía en las recorridas nocturnas. Ese día, debido a las bajas temperaturas, los centros nocturnos estuvieron abiertos 24 horas.

El miércoles se abrieron cuatro paradores nocturnos: en el Velódromo, San Ignacio, Colegio del Huerto y Old Christian. Durante la madrugada, se registraron 598 contactos para notificar personas en situación de calle y el número de plazas ocupadas se mantuvo igual: 3.850. El Ministerio del Interior informó que 35 personas fueron trasladadas a refugios.